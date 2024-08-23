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После захвата заложников в ИК-19 в больнице погиб сотрудник УФСИН
После захвата заложников в ИК-19 в больнице погиб сотрудник УФСИН - РИА Новости, 23.08.2024
После захвата заложников в ИК-19 в больнице погиб сотрудник УФСИН
Число сотрудников УФСИН, госпитализированных после захвата заложников в ИК-19 в Волгоградской области, выросло до пяти, спасти последнего доставленного в... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T18:35
2024-08-23T18:35
2024-08-23T20:06
происшествия
волгоградская область
захват заложников в волгоградской колонии
россия
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Число сотрудников УФСИН, госпитализированных после захвата заложников в ИК-19 в Волгоградской области, выросло до пяти, спасти последнего доставленного в медучреждение пострадавшего не удалось, говорится в комментарии комитета здравоохранения Волгоградской области в Telegram-канале администрации региона."Число пострадавших в результате ЧП и доставленных в медучреждение сотрудников УФСИН возросло до пяти", - говорится в сообщении в Telegram-канале комитета.По информации комитета здравоохранения Волгоградской области, спасти последнего доставленного пострадавшего не удалось. Отмечается, что четверым пострадавшим сотрудникам колонии продолжают оказывать всю необходимую медицинскую помощь.
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происшествия, волгоградская область, захват заложников в волгоградской колонии, россия
Происшествия, Волгоградская область, Захват заложников в волгоградской колонии, Россия
После захвата заложников в ИК-19 в больнице погиб сотрудник УФСИН
Четверым выжившим сотрудникам ИК-19 после захвата заложников оказывают помощь