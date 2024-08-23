https://ria.ru/20240823/koloniya-1968135282.html

После захвата заложников в ИК-19 в больнице погиб сотрудник УФСИН

После захвата заложников в ИК-19 в больнице погиб сотрудник УФСИН - РИА Новости, 23.08.2024

После захвата заложников в ИК-19 в больнице погиб сотрудник УФСИН

Число сотрудников УФСИН, госпитализированных после захвата заложников в ИК-19 в Волгоградской области, выросло до пяти, спасти последнего доставленного в... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T18:35

2024-08-23T18:35

2024-08-23T20:06

происшествия

волгоградская область

захват заложников в волгоградской колонии

россия

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Число сотрудников УФСИН, госпитализированных после захвата заложников в ИК-19 в Волгоградской области, выросло до пяти, спасти последнего доставленного в медучреждение пострадавшего не удалось, говорится в комментарии комитета здравоохранения Волгоградской области в Telegram-канале администрации региона."Число пострадавших в результате ЧП и доставленных в медучреждение сотрудников УФСИН возросло до пяти", - говорится в сообщении в Telegram-канале комитета.По информации комитета здравоохранения Волгоградской области, спасти последнего доставленного пострадавшего не удалось. Отмечается, что четверым пострадавшим сотрудникам колонии продолжают оказывать всю необходимую медицинскую помощь.

https://ria.ru/20240823/besporyadki-1968061660.html

волгоградская область

россия

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происшествия, волгоградская область, захват заложников в волгоградской колонии, россия