https://ria.ru/20240823/koloniya-1968127530.html

Ведущая к волгоградской колонии дорога остается перекрытой

Ведущая к волгоградской колонии дорога остается перекрытой - РИА Новости, 23.08.2024

Ведущая к волгоградской колонии дорога остается перекрытой

Дорога, которая ведет к ИК-19 в волгоградском Суровикино, где сегодня был захват заложников, все еще перекрыта, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T18:11

2024-08-23T18:11

2024-08-23T18:53

происшествия

волгоградская область

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

захват заложников в волгоградской колонии

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СУРОВИКИНО, 23 авг - РИА Новости. Дорога, которая ведет к ИК-19 в волгоградском Суровикино, где сегодня был захват заложников, все еще перекрыта, передает корреспондент РИА Новости. На дороге выставлен пост ДПС. Ранее ФСИН России сообщала, что заключенные колонии №19 в Волгоградской области захватили заложников, есть пострадавшие. СК возбудил уголовное дело. По информации губернатора области, госпитализированы четверо пострадавших сотрудников УФСИН. По предварительным данным СУСК, минимум один человек погиб. Позднее в пресс-службе Росгвардии сообщили РИА Новости, что снайперы Росгвардии по Волгоградской области нейтрализовали четырех заключенных, взявших в заложники сотрудников колонии, заложники освобождены.

https://ria.ru/20240823/supruga-1968085601.html

волгоградская область

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Ситуация на дороге в Суровикино Дорога, которая ведет к ИК-19 в Суровикино, где был захват заложников, все еще перекрыта, там выставлен пост ДПС, передает корреспондент РИА Новости. 2024-08-23T18:11 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, волгоградская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), захват заложников в волгоградской колонии