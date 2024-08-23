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Ведущая к волгоградской колонии дорога остается перекрытой - РИА Новости, 23.08.2024
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18:11 23.08.2024 (обновлено: 18:53 23.08.2024)
https://ria.ru/20240823/koloniya-1968127530.html
Ведущая к волгоградской колонии дорога остается перекрытой
Ведущая к волгоградской колонии дорога остается перекрытой - РИА Новости, 23.08.2024
Ведущая к волгоградской колонии дорога остается перекрытой
Дорога, которая ведет к ИК-19 в волгоградском Суровикино, где сегодня был захват заложников, все еще перекрыта, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T18:11
2024-08-23T18:53
происшествия
волгоградская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
захват заложников в волгоградской колонии
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СУРОВИКИНО, 23 авг - РИА Новости. Дорога, которая ведет к ИК-19 в волгоградском Суровикино, где сегодня был захват заложников, все еще перекрыта, передает корреспондент РИА Новости. На дороге выставлен пост ДПС. Ранее ФСИН России сообщала, что заключенные колонии №19 в Волгоградской области захватили заложников, есть пострадавшие. СК возбудил уголовное дело. По информации губернатора области, госпитализированы четверо пострадавших сотрудников УФСИН. По предварительным данным СУСК, минимум один человек погиб. Позднее в пресс-службе Росгвардии сообщили РИА Новости, что снайперы Росгвардии по Волгоградской области нейтрализовали четырех заключенных, взявших в заложники сотрудников колонии, заложники освобождены.
https://ria.ru/20240823/supruga-1968085601.html
волгоградская область
РИА Новости
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РИА Новости
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353
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Ситуация на дороге в Суровикино
Дорога, которая ведет к ИК-19 в Суровикино, где был захват заложников, все еще перекрыта, там выставлен пост ДПС, передает корреспондент РИА Новости.
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происшествия, волгоградская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), захват заложников в волгоградской колонии
Происшествия, Волгоградская область, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Захват заложников в волгоградской колонии
Ведущая к волгоградской колонии дорога остается перекрытой

Ведущая к волгоградской колонии ИК-19 дорога перекрыта, выставлен пост ДПС

Читать ria.ru в
СУРОВИКИНО, 23 авг - РИА Новости. Дорога, которая ведет к ИК-19 в волгоградском Суровикино, где сегодня был захват заложников, все еще перекрыта, передает корреспондент РИА Новости.
На дороге выставлен пост ДПС.
Ранее ФСИН России сообщала, что заключенные колонии №19 в Волгоградской области захватили заложников, есть пострадавшие. СК возбудил уголовное дело. По информации губернатора области, госпитализированы четверо пострадавших сотрудников УФСИН. По предварительным данным СУСК, минимум один человек погиб. Позднее в пресс-службе Росгвардии сообщили РИА Новости, что снайперы Росгвардии по Волгоградской области нейтрализовали четырех заключенных, взявших в заложники сотрудников колонии, заложники освобождены.
ИК-19 в Суровикино Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
Супруга бывшего заключенного рассказала об условиях содержания в ИК-19
Вчера, 16:28
 
ПроисшествияВолгоградская областьФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Захват заложников в волгоградской колонии
 
 
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