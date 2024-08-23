https://ria.ru/20240823/koloniya-1968125212.html
Преступников, захвативших заложников в волгоградской колонии, ликвидировали
Преступников, захвативших заложников в волгоградской колонии, ликвидировали - РИА Новости, 23.08.2024
Преступников, захвативших заложников в волгоградской колонии, ликвидировали
После захвата заложников в колонии в Волгоградской области есть погибшие, преступники ликвидированы, приводятся слова губернатора Андрея Бочарова в... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T18:00
2024-08-23T18:00
2024-08-23T18:02
происшествия
волгоградская область
андрей бочаров
захват заложников в волгоградской колонии
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. После захвата заложников в колонии в Волгоградской области есть погибшие, преступники ликвидированы, приводятся слова губернатора Андрея Бочарова в Telegram-канале региональной администрации. "В ходе спецоперации по освобождению заложников в ИК-19 преступники ликвидированы. К сожалению, есть погибшие от действий преступников. Пострадавшим оказывается вся необходимая медпомощь. Семьям погибших будет оказана поддержка", - заявил он. По словам губернатора, правоохранительные органы продолжают оперативно-следственные действия.
https://ria.ru/20240823/koloniya-1968028426.html
волгоградская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, волгоградская область, андрей бочаров, захват заложников в волгоградской колонии
Происшествия, Волгоградская область, Андрей Бочаров, Захват заложников в волгоградской колонии
Преступников, захвативших заложников в волгоградской колонии, ликвидировали
Бочаров: после захвата заложников в Волгоградской области есть погибшие