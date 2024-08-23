https://ria.ru/20240823/koloniya-1968111299.html

Росгвардия показала кадры работы спецназа в волгоградской колонии

Росгвардия показала кадры работы спецназа в волгоградской колонии - РИА Новости, 23.08.2024

Росгвардия показала кадры работы спецназа в волгоградской колонии

Росгвардия показала оперативные кадры работы спецназа по освобождению заложников в ИК-19 в Волгоградской области. РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T17:36

2024-08-23T17:36

2024-08-23T17:36

волгоградская область

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

захват заложников в волгоградской колонии

россия

происшествия

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Росгвардия показала оперативные кадры работы спецназа по освобождению заложников в ИК-19 в Волгоградской области.Ранее в пресс-службе Росгвардии сообщили РИА Новости, что снайперы нейтрализовали четырех заключенных, взявших в заложники сотрудников колонии в Волгоградской области.На видео, которое есть в распоряжении РИА Новости, видно, что возле исправительной колонии стоит большое количество микроавтобусов, вероятно, принадлежащих силовикам, но без опознавательных знаков. Спецназ, работающий на задании, находился в полном обмундировании и с оружием. Кроме того, на видео возле исправительной колонии можно заметить два автомобиля скорой помощи.В пятницу ФСИН России сообщила, что заключенные колонии №19 в Волгоградской области захватили заложников, есть пострадавшие, проводятся мероприятия по освобождению заложников. СК возбудил уголовное дело. По информации губернатора области, госпитализированы четверо пострадавших сотрудников УФСИН. По предварительным данным СУСК, минимум один человек погиб.Лимит наполнения колонии, расположенной в городе Суровикино, составляет, по данным сайта регионального ГУФСИН, 1229 человек.

https://ria.ru/20240823/zalozhniki-1968094534.html

https://ria.ru/20240823/besporyadki-1968061660.html

волгоградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Колония в Суровикино, где спецназ освободил заложников Кадры Росгвардии из колонии в Суровикино, где спецназ освободил заложников. 2024-08-23T17:36 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

волгоградская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), захват заложников в волгоградской колонии, россия, происшествия