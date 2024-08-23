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Пострадавших в волгоградской колонии оперируют - РИА Новости, 23.08.2024
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15:52 23.08.2024 (обновлено: 16:00 23.08.2024)
https://ria.ru/20240823/koloniya-1968072611.html
Пострадавших в волгоградской колонии оперируют
Пострадавших в волгоградской колонии оперируют - РИА Новости, 23.08.2024
Пострадавших в волгоградской колонии оперируют
Двух пострадавших при захвате заложников в волгоградской ИК-19 оперируют в районной больнице, сообщил председатель комитета здравоохранения области Анатолий... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T15:52
2024-08-23T16:00
происшествия
волгоградская область
захват заложников в волгоградской колонии
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Двух пострадавших при захвате заложников в волгоградской ИК-19 оперируют в районной больнице, сообщил председатель комитета здравоохранения области Анатолий Себелев."В центральную районную больницу Суровикинского района поступило четыре пострадавших работников ФСИН: два человека находятся в тяжелом состоянии, два человека - средней степени тяжести. В настоящее время проходит оперативное вмешательство, проводится операция в районной больнице", - сказал он на видео, опубликованном в Telegram-канале администрации региона.Ранее ФСИН России сообщила, что заключенные колонии №19 в Волгоградской области захватили заложников, есть пострадавшие, проводятся мероприятия по освобождению заложников. СК возбудил уголовное дело по статьям о захвате заложников и дезорганизации деятельности исправительного учреждения. По информации губернатора области, госпитализированы четверо пострадавших сотрудников УФСИН. По предварительным данным СУСК, минимум один человек погиб.
https://ria.ru/20240823/koloniya-1968057716.html
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происшествия, волгоградская область, захват заложников в волгоградской колонии
Происшествия, Волгоградская область, Захват заложников в волгоградской колонии
Пострадавших в волгоградской колонии оперируют

Пострадавших при захвате заложников в волгоградской колонии оперируют

© Кадр видео из соцсетейКадр видео, снятого на территории ИК-19 в Волгоградской области во время захвата заложников
Кадр видео, снятого на территории ИК-19 в Волгоградской области во время захвата заложников - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© Кадр видео из соцсетей
Кадр видео, снятого на территории ИК-19 в Волгоградской области во время захвата заложников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Двух пострадавших при захвате заложников в волгоградской ИК-19 оперируют в районной больнице, сообщил председатель комитета здравоохранения области Анатолий Себелев.
"В центральную районную больницу Суровикинского района поступило четыре пострадавших работников ФСИН: два человека находятся в тяжелом состоянии, два человека - средней степени тяжести. В настоящее время проходит оперативное вмешательство, проводится операция в районной больнице", - сказал он на видео, опубликованном в Telegram-канале администрации региона.
Ранее ФСИН России сообщила, что заключенные колонии №19 в Волгоградской области захватили заложников, есть пострадавшие, проводятся мероприятия по освобождению заложников. СК возбудил уголовное дело по статьям о захвате заложников и дезорганизации деятельности исправительного учреждения. По информации губернатора области, госпитализированы четверо пострадавших сотрудников УФСИН. По предварительным данным СУСК, минимум один человек погиб.
В Волгоградской области заключённые колонии №19 захватили заложников - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
Дорога к волгоградской колонии, где захватили заложников, перекрыта
Вчера, 15:16
 
ПроисшествияВолгоградская областьЗахват заложников в волгоградской колонии
 
 
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