https://ria.ru/20240823/koloniya-1968072611.html
Пострадавших в волгоградской колонии оперируют
Пострадавших в волгоградской колонии оперируют - РИА Новости, 23.08.2024
Пострадавших в волгоградской колонии оперируют
Двух пострадавших при захвате заложников в волгоградской ИК-19 оперируют в районной больнице, сообщил председатель комитета здравоохранения области Анатолий... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T15:52
2024-08-23T15:52
2024-08-23T16:00
происшествия
волгоградская область
захват заложников в волгоградской колонии
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Двух пострадавших при захвате заложников в волгоградской ИК-19 оперируют в районной больнице, сообщил председатель комитета здравоохранения области Анатолий Себелев."В центральную районную больницу Суровикинского района поступило четыре пострадавших работников ФСИН: два человека находятся в тяжелом состоянии, два человека - средней степени тяжести. В настоящее время проходит оперативное вмешательство, проводится операция в районной больнице", - сказал он на видео, опубликованном в Telegram-канале администрации региона.Ранее ФСИН России сообщила, что заключенные колонии №19 в Волгоградской области захватили заложников, есть пострадавшие, проводятся мероприятия по освобождению заложников. СК возбудил уголовное дело по статьям о захвате заложников и дезорганизации деятельности исправительного учреждения. По информации губернатора области, госпитализированы четверо пострадавших сотрудников УФСИН. По предварительным данным СУСК, минимум один человек погиб.
https://ria.ru/20240823/koloniya-1968057716.html
волгоградская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, волгоградская область, захват заложников в волгоградской колонии
Происшествия, Волгоградская область, Захват заложников в волгоградской колонии
Пострадавших в волгоградской колонии оперируют
Пострадавших при захвате заложников в волгоградской колонии оперируют
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости.
Двух пострадавших при захвате заложников в волгоградской ИК-19 оперируют в районной больнице, сообщил
председатель комитета здравоохранения области Анатолий Себелев.
"В центральную районную больницу Суровикинского района поступило четыре пострадавших работников ФСИН: два человека находятся в тяжелом состоянии, два человека - средней степени тяжести. В настоящее время проходит оперативное вмешательство, проводится операция в районной больнице", - сказал он на видео, опубликованном в Telegram-канале администрации региона.
Ранее ФСИН России сообщила, что заключенные колонии №19 в Волгоградской области захватили заложников, есть пострадавшие, проводятся мероприятия по освобождению заложников. СК возбудил уголовное дело по статьям о захвате заложников и дезорганизации деятельности исправительного учреждения. По информации губернатора области, госпитализированы четверо пострадавших сотрудников УФСИН. По предварительным данным СУСК, минимум один человек погиб.