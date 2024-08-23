https://ria.ru/20240823/koloniya-1968036470.html

ОНК в мае проверял колонию под Волгоградом, где захватили заложников

ОНК в мае проверял колонию под Волгоградом, где захватили заложников - РИА Новости, 23.08.2024

ОНК в мае проверял колонию под Волгоградом, где захватили заложников

Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) в мае проводила поверку в ИК-19 в Волгоградской области, где произошел захват заложников, нарушений выявлено не было, РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T14:28

2024-08-23T14:28

2024-08-23T20:30

происшествия

волгоградская область

россия

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

следственный комитет россии (ск рф)

захват заложников в волгоградской колонии

онк

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 авг - РИА Новости. Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) в мае проводила поверку в ИК-19 в Волгоградской области, где произошел захват заложников, нарушений выявлено не было, сообщил РИА Новости председатель региональной ОНК Вадим Чередник."В мае в этой колонии делали обход, нарушений не было", - сказал он.Ранее ФСИН России сообщала, что заключенные колонии №19 в Волгоградской области захватили заложников. Позже снайперы нейтрализовали заключенных, взявших в заложники сотрудников колонии, заложники были освобождены. В результате ЧП несколько человек погибли, есть раненые. СК возбудил уголовное дело.

https://ria.ru/20240823/zakljuchennye-1968035820.html

волгоградская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, волгоградская область, россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), захват заложников в волгоградской колонии, онк