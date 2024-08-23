https://ria.ru/20240823/koloniya-1968036470.html
ОНК в мае проверял колонию под Волгоградом, где захватили заложников
ОНК в мае проверял колонию под Волгоградом, где захватили заложников - РИА Новости, 23.08.2024
ОНК в мае проверял колонию под Волгоградом, где захватили заложников
Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) в мае проводила поверку в ИК-19 в Волгоградской области, где произошел захват заложников, нарушений выявлено не было, РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T14:28
2024-08-23T14:28
2024-08-23T20:30
происшествия
волгоградская область
россия
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
следственный комитет россии (ск рф)
захват заложников в волгоградской колонии
онк
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 авг - РИА Новости. Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) в мае проводила поверку в ИК-19 в Волгоградской области, где произошел захват заложников, нарушений выявлено не было, сообщил РИА Новости председатель региональной ОНК Вадим Чередник."В мае в этой колонии делали обход, нарушений не было", - сказал он.Ранее ФСИН России сообщала, что заключенные колонии №19 в Волгоградской области захватили заложников. Позже снайперы нейтрализовали заключенных, взявших в заложники сотрудников колонии, заложники были освобождены. В результате ЧП несколько человек погибли, есть раненые. СК возбудил уголовное дело.
https://ria.ru/20240823/zakljuchennye-1968035820.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, волгоградская область, россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), захват заложников в волгоградской колонии, онк
Происшествия, Волгоградская область, Россия, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Следственный комитет России (СК РФ), Захват заложников в волгоградской колонии, ОНК
ОНК в мае проверял колонию под Волгоградом, где захватили заложников
ОНК в мае проверял ИК-19 под Волгоградом, где заключенные захватили заложников