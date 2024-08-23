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ОНК в мае проверял колонию под Волгоградом, где захватили заложников - РИА Новости, 23.08.2024
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14:28 23.08.2024 (обновлено: 20:30 23.08.2024)
https://ria.ru/20240823/koloniya-1968036470.html
ОНК в мае проверял колонию под Волгоградом, где захватили заложников
ОНК в мае проверял колонию под Волгоградом, где захватили заложников - РИА Новости, 23.08.2024
ОНК в мае проверял колонию под Волгоградом, где захватили заложников
Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) в мае проводила поверку в ИК-19 в Волгоградской области, где произошел захват заложников, нарушений выявлено не было, РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T14:28
2024-08-23T20:30
происшествия
волгоградская область
россия
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
следственный комитет россии (ск рф)
захват заложников в волгоградской колонии
онк
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 авг - РИА Новости. Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) в мае проводила поверку в ИК-19 в Волгоградской области, где произошел захват заложников, нарушений выявлено не было, сообщил РИА Новости председатель региональной ОНК Вадим Чередник."В мае в этой колонии делали обход, нарушений не было", - сказал он.Ранее ФСИН России сообщала, что заключенные колонии №19 в Волгоградской области захватили заложников. Позже снайперы нейтрализовали заключенных, взявших в заложники сотрудников колонии, заложники были освобождены. В результате ЧП несколько человек погибли, есть раненые. СК возбудил уголовное дело.
https://ria.ru/20240823/zakljuchennye-1968035820.html
волгоградская область
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происшествия, волгоградская область, россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), захват заложников в волгоградской колонии, онк
Происшествия, Волгоградская область, Россия, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Следственный комитет России (СК РФ), Захват заложников в волгоградской колонии, ОНК
ОНК в мае проверял колонию под Волгоградом, где захватили заложников

ОНК в мае проверял ИК-19 под Волгоградом, где заключенные захватили заложников

© СоцсетиВ Волгоградской области заключённые колонии №19 захватили заложников
В Волгоградской области заключённые колонии №19 захватили заложников - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© Соцсети
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 авг - РИА Новости. Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) в мае проводила поверку в ИК-19 в Волгоградской области, где произошел захват заложников, нарушений выявлено не было, сообщил РИА Новости председатель региональной ОНК Вадим Чередник.
"В мае в этой колонии делали обход, нарушений не было", - сказал он.
Ранее ФСИН России сообщала, что заключенные колонии №19 в Волгоградской области захватили заложников. Позже снайперы нейтрализовали заключенных, взявших в заложники сотрудников колонии, заложники были освобождены. В результате ЧП несколько человек погибли, есть раненые. СК возбудил уголовное дело.
ИК-19 в Суровикино Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
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ПроисшествияВолгоградская областьРоссияФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Следственный комитет России (СК РФ)Захват заложников в волгоградской колонииОНК
 
 
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