https://ria.ru/20240823/kinofestival-1968142038.html
Кому достанутся золотые львы: в Оренбурге открылся фестиваль "Восток&Запад"
Кому достанутся золотые львы: в Оренбурге открылся фестиваль "Восток&Запад" - РИА Новости, 23.08.2024
Кому достанутся золотые львы: в Оренбурге открылся фестиваль "Восток&Запад"
В Оренбурге открылся ежегодный Международный кинофестиваль "Восток&Запад. Классика и Авангард". В течение недели, до 29 августа, зрители увидят 123... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T19:14
2024-08-23T19:14
2024-08-23T19:14
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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. В Оренбурге открылся ежегодный Международный кинофестиваль "Восток&Запад. Классика и Авангард". В течение недели, до 29 августа, зрители увидят 123 художественных и анимационных картины."Смотр включает в себя три конкурсные программы: международную, открытый российский конкурс "Свободные параллели" и короткий метр "Шаг". В числе 30 фильмов-участников много работ дебютантов и выпускников киношкол. Отборщики отсмотрели 228 картин со всего мира", — рассказали РИА Новости организаторы фестиваля.В состав жюри вошли кинематографисты из РФ, Монголии, Белоруссии, Болгарии и Узбекистана.Фильмом открытия станет картина "Мужчина и женщина" режиссера Владимира Котта. В основе ленты — разные истории любви.Программа "Имена" посвящена юбилеям выдающихся кинематографистов Татьяны Лиозновой и Олега Стриженова. "Год семьи" — программа, объединившая проекты для семейного просмотра. 225-летие со дня рождения Александра Пушкина нашло отражение в программе, названной строкой из его стихотворения: "Небом избранный певец". В нее включены ленты по произведениям классика. Для традиционной программы "Сделано в России" в этом году фильмы предоставила студия "Союзмультфильм".Во время аномальных паводков в Оренбуржье весной 2024 года волонтеры, несмотря на риск, спасали животных, оказавшихся на затопленных территориях. Им посвящена специальная программа "Наши меньшие друзья".Одна из специальных программ, "Жемчужины Оренбуржья", посвящена сразу двум датам: 280 лет со дня образования Оренбургской губернии и 90 лет — Оренбургской области. В неё включены фильмы, в которых среди создателей и актёров — уроженцы региона.Во второй раз гостем Международного фестиваля "Восток&Запад. Классика и Авангард" станет другой форум: Открытый Российский фестиваль анимационного кино "Суздальфест". Мультфильмы, предоставленные его организаторами, составят отдельную программу "От 0 до бесконечности".Запланированы мастер-классы, посвященные азам актерской и режиссерской профессий.Одиннадцать "Золотых сарматских львов" вручат в ходе Международного кинофестиваля "Восток&Запад. Классика и Авангард". Первая награда, "За вклад в развитие кинематографа", перейдет в руки лауреата на открытии смотра, еще десять — во время торжественной церемонии закрытия. Организаторы подготовили и ряд специальных премий.Фестиваль проходит при поддержке министерства культуры РФ, Президентского фонда культурных инициатив и правительства Оренбургской области.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, культура, новости культуры, оренбургская область, оренбург, кино и сериалы
Культура, Россия, Культура, Новости культуры, Оренбургская область, Оренбург, Кино и сериалы
Кому достанутся золотые львы: в Оренбурге открылся фестиваль "Восток&Запад"
В Оренбурге открылся кинофестиваль "Восток&Запад. Классика и Авангард"
МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. В Оренбурге открылся ежегодный Международный кинофестиваль "Восток&Запад. Классика и Авангард". В течение недели, до 29 августа, зрители увидят 123 художественных и анимационных картины.
"Смотр включает в себя три конкурсные программы: международную, открытый российский конкурс "Свободные параллели" и короткий метр "Шаг". В числе 30 фильмов-участников много работ дебютантов и выпускников киношкол. Отборщики отсмотрели 228 картин со всего мира", — рассказали РИА Новости организаторы фестиваля.
В состав жюри вошли кинематографисты из РФ
, Монголии
, Белоруссии
, Болгарии
и Узбекистана
.
Фильмом открытия станет картина "Мужчина и женщина" режиссера Владимира Котта
. В основе ленты — разные истории любви.
Программа "Имена" посвящена юбилеям выдающихся кинематографистов Татьяны Лиозновой
и Олега Стриженова
. "Год семьи" — программа, объединившая проекты для семейного просмотра. 225-летие со дня рождения Александра Пушкина
нашло отражение в программе, названной строкой из его стихотворения: "Небом избранный певец". В нее включены ленты по произведениям классика. Для традиционной программы "Сделано в России" в этом году фильмы предоставила студия "Союзмультфильм
".
Во время аномальных паводков в Оренбуржье весной 2024 года волонтеры, несмотря на риск, спасали животных, оказавшихся на затопленных территориях. Им посвящена специальная программа "Наши меньшие друзья".
Одна из специальных программ, "Жемчужины Оренбуржья", посвящена сразу двум датам: 280 лет со дня образования Оренбургской губернии и 90 лет — Оренбургской области
. В неё включены фильмы, в которых среди создателей и актёров — уроженцы региона.
Во второй раз гостем Международного фестиваля "Восток&Запад. Классика и Авангард" станет другой форум: Открытый Российский фестиваль анимационного кино "Суздальфест". Мультфильмы, предоставленные его организаторами, составят отдельную программу "От 0 до бесконечности".
Запланированы мастер-классы, посвященные азам актерской и режиссерской профессий.
Одиннадцать "Золотых сарматских львов" вручат в ходе Международного кинофестиваля "Восток&Запад. Классика и Авангард". Первая награда, "За вклад в развитие кинематографа", перейдет в руки лауреата на открытии смотра, еще десять — во время торжественной церемонии закрытия. Организаторы подготовили и ряд специальных премий.
Фестиваль проходит при поддержке министерства культуры РФ, Президентского фонда культурных инициатив и правительства Оренбургской области.