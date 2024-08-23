https://ria.ru/20240823/kinofestival-1968142038.html

Кому достанутся золотые львы: в Оренбурге открылся фестиваль "Восток&Запад"

Кому достанутся золотые львы: в Оренбурге открылся фестиваль "Восток&Запад" - РИА Новости, 23.08.2024

Кому достанутся золотые львы: в Оренбурге открылся фестиваль "Восток&Запад"

В Оренбурге открылся ежегодный Международный кинофестиваль "Восток&Запад. Классика и Авангард". В течение недели, до 29 августа, зрители увидят 123... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T19:14

2024-08-23T19:14

2024-08-23T19:14

культура

россия

культура

новости культуры

оренбургская область

оренбург

кино и сериалы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893566290_0:169:3032:1875_1920x0_80_0_0_d9896935650ce8ebb78b2b54dc982c63.jpg

МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. В Оренбурге открылся ежегодный Международный кинофестиваль "Восток&Запад. Классика и Авангард". В течение недели, до 29 августа, зрители увидят 123 художественных и анимационных картины."Смотр включает в себя три конкурсные программы: международную, открытый российский конкурс "Свободные параллели" и короткий метр "Шаг". В числе 30 фильмов-участников много работ дебютантов и выпускников киношкол. Отборщики отсмотрели 228 картин со всего мира", — рассказали РИА Новости организаторы фестиваля.В состав жюри вошли кинематографисты из РФ, Монголии, Белоруссии, Болгарии и Узбекистана.Фильмом открытия станет картина "Мужчина и женщина" режиссера Владимира Котта. В основе ленты — разные истории любви.Программа "Имена" посвящена юбилеям выдающихся кинематографистов Татьяны Лиозновой и Олега Стриженова. "Год семьи" — программа, объединившая проекты для семейного просмотра. 225-летие со дня рождения Александра Пушкина нашло отражение в программе, названной строкой из его стихотворения: "Небом избранный певец". В нее включены ленты по произведениям классика. Для традиционной программы "Сделано в России" в этом году фильмы предоставила студия "Союзмультфильм".Во время аномальных паводков в Оренбуржье весной 2024 года волонтеры, несмотря на риск, спасали животных, оказавшихся на затопленных территориях. Им посвящена специальная программа "Наши меньшие друзья".Одна из специальных программ, "Жемчужины Оренбуржья", посвящена сразу двум датам: 280 лет со дня образования Оренбургской губернии и 90 лет — Оренбургской области. В неё включены фильмы, в которых среди создателей и актёров — уроженцы региона.Во второй раз гостем Международного фестиваля "Восток&Запад. Классика и Авангард" станет другой форум: Открытый Российский фестиваль анимационного кино "Суздальфест". Мультфильмы, предоставленные его организаторами, составят отдельную программу "От 0 до бесконечности".Запланированы мастер-классы, посвященные азам актерской и режиссерской профессий.Одиннадцать "Золотых сарматских львов" вручат в ходе Международного кинофестиваля "Восток&Запад. Классика и Авангард". Первая награда, "За вклад в развитие кинематографа", перейдет в руки лауреата на открытии смотра, еще десять — во время торжественной церемонии закрытия. Организаторы подготовили и ряд специальных премий.Фестиваль проходит при поддержке министерства культуры РФ, Президентского фонда культурных инициатив и правительства Оренбургской области.

https://ria.ru/20240823/konkurs-1968079922.html

россия

оренбургская область

оренбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

россия, культура, новости культуры, оренбургская область, оренбург, кино и сериалы