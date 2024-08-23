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В Херсонской области за сутки шесть человек пострадали при обстрелах ВСУ - РИА Новости, 23.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:12 23.08.2024 (обновлено: 11:22 23.08.2024)
https://ria.ru/20240823/khersonskaya-1967978875.html
В Херсонской области за сутки шесть человек пострадали при обстрелах ВСУ
В Херсонской области за сутки шесть человек пострадали при обстрелах ВСУ - РИА Новости, 23.08.2024
В Херсонской области за сутки шесть человек пострадали при обстрелах ВСУ
Шесть человек за последние сутки получили контузии и ранения в Херсонской области в результате обстрелов ВСУ, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T11:12
2024-08-23T11:22
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости. Шесть человек за последние сутки получили контузии и ранения в Херсонской области в результате обстрелов ВСУ, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале."Ранены и контужены шесть человек, в том числе три человека в Казачьих Лагерях, двое в Алешках и один — в Васильевке (несовершеннолетний 2009 года рождения). Пострадавшие госпитализированы и получают всю необходимую медицинскую помощь, их жизни вне опасности", - написал Сальдо.По его словам, всего за минувшие сутки ВСУ выпустили по гражданской инфраструктуре левобережья Херсонской области 36 снарядов.Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240820/herson-1967286248.html
https://ria.ru/20240823/final-1967931521.html
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херсонская область , вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Херсонской области за сутки шесть человек пострадали при обстрелах ВСУ

Под Херсоном за сутки шесть человек получили контузии и ранения при обстрелах

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости. Шесть человек за последние сутки получили контузии и ранения в Херсонской области в результате обстрелов ВСУ, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
"Ранены и контужены шесть человек, в том числе три человека в Казачьих Лагерях, двое в Алешках и один — в Васильевке (несовершеннолетний 2009 года рождения). Пострадавшие госпитализированы и получают всю необходимую медицинскую помощь, их жизни вне опасности", - написал Сальдо.
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По его словам, всего за минувшие сутки ВСУ выпустили по гражданской инфраструктуре левобережья Херсонской области 36 снарядов.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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