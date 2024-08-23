https://ria.ru/20240823/khersonskaya-1967978875.html

В Херсонской области за сутки шесть человек пострадали при обстрелах ВСУ

В Херсонской области за сутки шесть человек пострадали при обстрелах ВСУ - РИА Новости, 23.08.2024

В Херсонской области за сутки шесть человек пострадали при обстрелах ВСУ

Шесть человек за последние сутки получили контузии и ранения в Херсонской области в результате обстрелов ВСУ, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T11:12

2024-08-23T11:12

2024-08-23T11:22

специальная военная операция на украине

херсонская область

вооруженные силы украины

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости. Шесть человек за последние сутки получили контузии и ранения в Херсонской области в результате обстрелов ВСУ, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале."Ранены и контужены шесть человек, в том числе три человека в Казачьих Лагерях, двое в Алешках и один — в Васильевке (несовершеннолетний 2009 года рождения). Пострадавшие госпитализированы и получают всю необходимую медицинскую помощь, их жизни вне опасности", - написал Сальдо.По его словам, всего за минувшие сутки ВСУ выпустили по гражданской инфраструктуре левобережья Херсонской области 36 снарядов.Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240820/herson-1967286248.html

https://ria.ru/20240823/final-1967931521.html

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

херсонская область , вооруженные силы украины, происшествия