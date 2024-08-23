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Кеннеди-младший назвал причину поддержки кампании Трампа

Кеннеди-младший назвал причину поддержки кампании Трампа - РИА Новости, 23.08.2024

Кеннеди-младший назвал причину поддержки кампании Трампа

Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший заявил, что одной из причин поддержки кампании республиканского кандидата Дональда Трампа является... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T22:23

2024-08-23T22:23

2024-08-23T22:23

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НЬЮ-ЙОРК, 23 авг – РИА Новости. Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший заявил, что одной из причин поддержки кампании республиканского кандидата Дональда Трампа является готовность экс-президента к переговорам с лидером РФ Владимиром Путиным по украинскому кризису. "Президент Трамп заявил, что возобновит переговоры с президентом Путиным и прекратит войну в одночасье, как только станет президентом. Одно это оправдывает мою поддержку его кампании", – сказал Кеннеди-младший в своем обращении.

https://ria.ru/20240821/tramp-1967439564.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, россия, дональд трамп, владимир путин, роберт кеннеди, выборы президента сша — 2024