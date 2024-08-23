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Кеннеди-младший назвал причину поддержки кампании Трампа - РИА Новости, 23.08.2024
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22:23 23.08.2024
https://ria.ru/20240823/kennedi-mladshiy-1968171397.html
Кеннеди-младший назвал причину поддержки кампании Трампа
Кеннеди-младший назвал причину поддержки кампании Трампа - РИА Новости, 23.08.2024
Кеннеди-младший назвал причину поддержки кампании Трампа
Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший заявил, что одной из причин поддержки кампании республиканского кандидата Дональда Трампа является... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T22:23
2024-08-23T22:23
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НЬЮ-ЙОРК, 23 авг – РИА Новости. Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший заявил, что одной из причин поддержки кампании республиканского кандидата Дональда Трампа является готовность экс-президента к переговорам с лидером РФ Владимиром Путиным по украинскому кризису. "Президент Трамп заявил, что возобновит переговоры с президентом Путиным и прекратит войну в одночасье, как только станет президентом. Одно это оправдывает мою поддержку его кампании", – сказал Кеннеди-младший в своем обращении.
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в мире, сша, россия, дональд трамп, владимир путин, роберт кеннеди, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Роберт Кеннеди, Выборы президента США — 2024
Кеннеди-младший назвал причину поддержки кампании Трампа

Кеннеди-младший объяснил поддержу Трампа его готовностью к переговорам с Россией

© AP Photo / Virginia MayoРоберт Кеннеди-младший
Роберт Кеннеди-младший - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Роберт Кеннеди-младший. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 23 авг – РИА Новости. Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший заявил, что одной из причин поддержки кампании республиканского кандидата Дональда Трампа является готовность экс-президента к переговорам с лидером РФ Владимиром Путиным по украинскому кризису.
«
"Президент Трамп заявил, что возобновит переговоры с президентом Путиным и прекратит войну в одночасье, как только станет президентом. Одно это оправдывает мою поддержку его кампании", – сказал Кеннеди-младший в своем обращении.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
Трамп может взять в свою администрацию Кеннеди-младшего
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В миреСШАРоссияДональд ТрампВладимир ПутинРоберт КеннедиВыборы президента США — 2024
 
 
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