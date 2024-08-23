Кеннеди откажется от участия в президентской гонке в Аризоне
Кеннеди подал документы на отказ от участия в президентской гонке в Аризоне
© AP Photo / Virginia MayoРоберт Кеннеди-младший
© AP Photo / Virginia Mayo
Роберт Кеннеди-младший. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший подал документы на официальный отзыв своей кандидатуры на ноябрьских выборах в штате Аризона, сообщает газета New York Times со ссылкой на представителя канцелярии губернатора Аризоны Аарона Такера.
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"Роберт Кеннеди-младший подал документы на отказ от участия в президентской гонке в Аризоне", - говорится в сообщении.
Как пишет газета, Такер сообщил, что Кеннеди получил более 118 тысяч подписей для участия в выборах в Аризоне, что превышает требуемое количество. По его словам, ему нужно было набрать всего около 42 тысяч голосов.
Выборы президента США состоятся 5 ноября, от Демократической и Республиканской партий в них будут участвовать нынешний вице-президент Камала Харрис и бывший американский лидер Дональд Трамп.
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