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Кеннеди откажется от участия в президентской гонке в Аризоне - РИА Новости, 23.08.2024
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09:46 23.08.2024
https://ria.ru/20240823/kennedi-1967954623.html
Кеннеди откажется от участия в президентской гонке в Аризоне
Кеннеди откажется от участия в президентской гонке в Аризоне - РИА Новости, 23.08.2024
Кеннеди откажется от участия в президентской гонке в Аризоне
Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший подал документы на официальный отзыв своей кандидатуры на ноябрьских выборах в штате Аризона,... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T09:46
2024-08-23T09:46
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший подал документы на официальный отзыв своей кандидатуры на ноябрьских выборах в штате Аризона, сообщает газета New York Times со ссылкой на представителя канцелярии губернатора Аризоны Аарона Такера. Кеннеди-младший в пятницу обратится к нации и, как ожидается, снимется с выборов в пользу Трампа. "Роберт Кеннеди-младший подал документы на отказ от участия в президентской гонке в Аризоне", - говорится в сообщении. Как пишет газета, Такер сообщил, что Кеннеди получил более 118 тысяч подписей для участия в выборах в Аризоне, что превышает требуемое количество. По его словам, ему нужно было набрать всего около 42 тысяч голосов. Выборы президента США состоятся 5 ноября, от Демократической и Республиканской партий в них будут участвовать нынешний вице-президент Камала Харрис и бывший американский лидер Дональд Трамп.
https://ria.ru/20240821/kennedi-1967667691.html
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в мире, аризона, сша, роберт кеннеди, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, Аризона, США, Роберт Кеннеди, Дональд Трамп, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
Кеннеди откажется от участия в президентской гонке в Аризоне

Кеннеди подал документы на отказ от участия в президентской гонке в Аризоне

© AP Photo / Virginia MayoРоберт Кеннеди-младший
Роберт Кеннеди-младший - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Роберт Кеннеди-младший. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший подал документы на официальный отзыв своей кандидатуры на ноябрьских выборах в штате Аризона, сообщает газета New York Times со ссылкой на представителя канцелярии губернатора Аризоны Аарона Такера.
Кеннеди-младший в пятницу обратится к нации и, как ожидается, снимется с выборов в пользу Трампа.
Роберт Ф. Кеннеди-младший - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
Кеннеди-младший выступит с обращением к нации
21 августа, 22:09
"Роберт Кеннеди-младший подал документы на отказ от участия в президентской гонке в Аризоне", - говорится в сообщении.
Как пишет газета, Такер сообщил, что Кеннеди получил более 118 тысяч подписей для участия в выборах в Аризоне, что превышает требуемое количество. По его словам, ему нужно было набрать всего около 42 тысяч голосов.
Выборы президента США состоятся 5 ноября, от Демократической и Республиканской партий в них будут участвовать нынешний вице-президент Камала Харрис и бывший американский лидер Дональд Трамп.
Кандидат в президенты Роберт Ф. Кеннеди — младший - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
Кеннеди-младшего не включат в бюллетень на выборах в штате Нью-Йорк
13 августа, 09:01
 
В миреАризонаСШАРоберт КеннедиДональд ТрампКамала ХаррисВыборы президента США — 2024
 
 
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