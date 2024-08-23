https://ria.ru/20240823/kennedi-1967954623.html

Кеннеди откажется от участия в президентской гонке в Аризоне

Кеннеди откажется от участия в президентской гонке в Аризоне - РИА Новости, 23.08.2024

Кеннеди откажется от участия в президентской гонке в Аризоне

Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший подал документы на официальный отзыв своей кандидатуры на ноябрьских выборах в штате Аризона,... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T09:46

2024-08-23T09:46

2024-08-23T09:46

в мире

аризона

сша

роберт кеннеди

дональд трамп

камала харрис

выборы президента сша — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1597074196_0:108:3306:1968_1920x0_80_0_0_472a8e9a1a4b2c3e4609c6645fd674fd.jpg

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший подал документы на официальный отзыв своей кандидатуры на ноябрьских выборах в штате Аризона, сообщает газета New York Times со ссылкой на представителя канцелярии губернатора Аризоны Аарона Такера. Кеннеди-младший в пятницу обратится к нации и, как ожидается, снимется с выборов в пользу Трампа. "Роберт Кеннеди-младший подал документы на отказ от участия в президентской гонке в Аризоне", - говорится в сообщении. Как пишет газета, Такер сообщил, что Кеннеди получил более 118 тысяч подписей для участия в выборах в Аризоне, что превышает требуемое количество. По его словам, ему нужно было набрать всего около 42 тысяч голосов. Выборы президента США состоятся 5 ноября, от Демократической и Республиканской партий в них будут участвовать нынешний вице-президент Камала Харрис и бывший американский лидер Дональд Трамп.

https://ria.ru/20240821/kennedi-1967667691.html

https://ria.ru/20240813/kandidat-1965849960.html

аризона

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, аризона, сша, роберт кеннеди, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024