https://ria.ru/20240823/kazan-1968059332.html

Мультиформатный центр адаптации подростков с аутизмом открылся в Казани

Мультиформатный центр адаптации подростков с аутизмом открылся в Казани - РИА Новости, 23.08.2024

Мультиформатный центр адаптации подростков с аутизмом открылся в Казани

Первый в России специализированный мультиформатный центр "Крылья", специализирующийся на адаптации подростков с заболеваниями аутистического спектра, открылся в РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T15:19

2024-08-23T15:19

2024-08-23T15:19

республика татарстан

казань

россия

ильсур метшин

фонд президентских грантов

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КАЗАНЬ, 23 авг — РИА Новости. Первый в России специализированный мультиформатный центр "Крылья", специализирующийся на адаптации подростков с заболеваниями аутистического спектра, открылся в Казани, сообщает мэрия города. "Центр "Крылья" - это единственный в стране инклюзивный центр, который объединяет формат учебно-тренировочной квартиры с насыщенной развивающей программой. Концепция проекта благотворительного фонда "Добрая Казань" разрабатывалась в тесном сотрудничестве с сообществом матерей, которым требуется помощь в эффективном обучении подростков с заболеваниями аутистического спектра", - говорится в сообщении. На площади 230 квадратных метров помимо тренировочной квартиры оборудованы психологический кабинет, досуговый центр со спортивным оборудованием и блогерская комната с техникой для создания фото- и видеоконтента. Центр будет принимать до 700 подростков в год. "Создание этого центра - важная веха в развитии нашего городского проекта "Добрая Казань". Взяв под крыло муниципалитета благотворительные фонды и общественные организации, занимающиеся помощью людям, мы несколько лет шаг за шагом настраивали эту систему… В том числе и благодаря тесному сотрудничеству с Фондом президентских грантов", - отметил мэр Казани Ильсур Метшин. В учебно-тренировочной квартире подростки в возрасте от 12 до 17 лет смогут освоить базовые бытовые навыки: готовить, стирать, убирать и в целом самостоятельно заботиться о себе. Для занятий подготовлены кухня, спальня и ванная с душевой кабиной со всеми основными предметами быта: от постельного белья до стиральной машины и индукционной печи. Занятия будут проходить в группах по 6-8 человек. Только бытовыми задачами учебный процесс не ограничится. Помочь подросткам научиться взаимодействовать с окружающим миром поможет специальное пространство для индивидуальных занятий с логопедом и психологом. Планируется также, что в центре будут проходить занятия по танцам, йоге, скалолазанию, адаптивной физкультуре, айкидо. Отмечается, что с открытием центра "Крылья" в Казани сформирована инфраструктура из инклюзивных центров для детей и подростков всех возрастов - с двух до 17 лет. Так, ранее открылись учебно-тренировочные квартиры на улицах Ипподромная (для детей с двух лет), Минская, Закиева и в поселке Юдино (с двенадцати лет).

https://ria.ru/20240222/kazan-1928980695.html

https://ria.ru/20230926/premiya-1898777121.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

казань, россия, ильсур метшин, фонд президентских грантов