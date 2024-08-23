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В порту "Кавказ" ликвидируют разлив нефтепродуктов - РИА Новости, 23.08.2024
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12:05 23.08.2024 (обновлено: 12:10 23.08.2024)
https://ria.ru/20240823/kavkaz-1967993651.html
В порту "Кавказ" ликвидируют разлив нефтепродуктов
В порту "Кавказ" ликвидируют разлив нефтепродуктов - РИА Новости, 23.08.2024
В порту "Кавказ" ликвидируют разлив нефтепродуктов
Работы по ликвидации разлива нефтепродуктов ведутся в морском порту "Кавказ", где накануне после атаки ВСУ затонул паром с топливными цистернами, сообщает... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T12:05
2024-08-23T12:10
краснодарский край
происшествия
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Работы по ликвидации разлива нефтепродуктов ведутся в морском порту "Кавказ", где накануне после атаки ВСУ затонул паром с топливными цистернами, сообщает оперштаб Краснодарского края.Как сообщил Минтранс РФ, в порту "Кавказ" введен особый режим."Силами Морспасслужбы проводятся работы по ликвидации разлива нефтепродуктов. На период устранения последствий происшествия Керченская паромная переправа временно не функционирует", - говорится в сообщении.ВСУ 22 августа совершили атаку на железнодорожный паром с топливными цистернами в порту "Кавказ". Оперштаб Краснодарского края сообщал, что паром получил повреждения и затонул, очагов возгорания на территории порта нет. Позже МЧС России проинформировало о спасении 17 членов экипажа затонувшего судна.
https://ria.ru/20240823/pozhar-1967978423.html
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краснодарский край, происшествия
Краснодарский край, Происшествия
В порту "Кавказ" ликвидируют разлив нефтепродуктов

Силы Морспасслужбы ликвидируют разлив нефтепродуктов в морском порту "Кавказ"

© Кадр видео из соцсетейПожар на пароме в порту "Кавказ"
Пожар на пароме в порту Кавказ - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© Кадр видео из соцсетей
Пожар на пароме в порту "Кавказ"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Работы по ликвидации разлива нефтепродуктов ведутся в морском порту "Кавказ", где накануне после атаки ВСУ затонул паром с топливными цистернами, сообщает оперштаб Краснодарского края.
Как сообщил Минтранс РФ, в порту "Кавказ" введен особый режим.
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
Площадь пожара в порту "Кавказ" после атаки ВСУ составила 500 квадратов
11:10
"Силами Морспасслужбы проводятся работы по ликвидации разлива нефтепродуктов. На период устранения последствий происшествия Керченская паромная переправа временно не функционирует", - говорится в сообщении.
ВСУ 22 августа совершили атаку на железнодорожный паром с топливными цистернами в порту "Кавказ". Оперштаб Краснодарского края сообщал, что паром получил повреждения и затонул, очагов возгорания на территории порта нет. Позже МЧС России проинформировало о спасении 17 членов экипажа затонувшего судна.
Пожар на пароме в порту Кавказ - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
Паром в порту "Кавказ" после атаки ВСУ затонул наполовину
11:30
 
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