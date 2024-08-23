https://ria.ru/20240823/kavkaz-1967993651.html

В порту "Кавказ" ликвидируют разлив нефтепродуктов

В порту "Кавказ" ликвидируют разлив нефтепродуктов - РИА Новости, 23.08.2024

В порту "Кавказ" ликвидируют разлив нефтепродуктов

Работы по ликвидации разлива нефтепродуктов ведутся в морском порту "Кавказ", где накануне после атаки ВСУ затонул паром с топливными цистернами, сообщает... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T12:05

2024-08-23T12:05

2024-08-23T12:10

краснодарский край

происшествия

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Работы по ликвидации разлива нефтепродуктов ведутся в морском порту "Кавказ", где накануне после атаки ВСУ затонул паром с топливными цистернами, сообщает оперштаб Краснодарского края.Как сообщил Минтранс РФ, в порту "Кавказ" введен особый режим."Силами Морспасслужбы проводятся работы по ликвидации разлива нефтепродуктов. На период устранения последствий происшествия Керченская паромная переправа временно не функционирует", - говорится в сообщении.ВСУ 22 августа совершили атаку на железнодорожный паром с топливными цистернами в порту "Кавказ". Оперштаб Краснодарского края сообщал, что паром получил повреждения и затонул, очагов возгорания на территории порта нет. Позже МЧС России проинформировало о спасении 17 членов экипажа затонувшего судна.

https://ria.ru/20240823/pozhar-1967978423.html

https://ria.ru/20240823/parom-1967983065.html

краснодарский край

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

краснодарский край, происшествия