https://ria.ru/20240823/kavkaz-1967993651.html
В порту "Кавказ" ликвидируют разлив нефтепродуктов
В порту "Кавказ" ликвидируют разлив нефтепродуктов - РИА Новости, 23.08.2024
В порту "Кавказ" ликвидируют разлив нефтепродуктов
Работы по ликвидации разлива нефтепродуктов ведутся в морском порту "Кавказ", где накануне после атаки ВСУ затонул паром с топливными цистернами, сообщает... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T12:05
2024-08-23T12:05
2024-08-23T12:10
краснодарский край
происшествия
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Работы по ликвидации разлива нефтепродуктов ведутся в морском порту "Кавказ", где накануне после атаки ВСУ затонул паром с топливными цистернами, сообщает оперштаб Краснодарского края.Как сообщил Минтранс РФ, в порту "Кавказ" введен особый режим."Силами Морспасслужбы проводятся работы по ликвидации разлива нефтепродуктов. На период устранения последствий происшествия Керченская паромная переправа временно не функционирует", - говорится в сообщении.ВСУ 22 августа совершили атаку на железнодорожный паром с топливными цистернами в порту "Кавказ". Оперштаб Краснодарского края сообщал, что паром получил повреждения и затонул, очагов возгорания на территории порта нет. Позже МЧС России проинформировало о спасении 17 членов экипажа затонувшего судна.
https://ria.ru/20240823/pozhar-1967978423.html
https://ria.ru/20240823/parom-1967983065.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, происшествия
Краснодарский край, Происшествия
В порту "Кавказ" ликвидируют разлив нефтепродуктов
Силы Морспасслужбы ликвидируют разлив нефтепродуктов в морском порту "Кавказ"