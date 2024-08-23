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В Канаде пожаловались на утрату доли рынка калийных удобрений - РИА Новости, 23.08.2024
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00:59 23.08.2024
https://ria.ru/20240823/kanada-1967921128.html
В Канаде пожаловались на утрату доли рынка калийных удобрений
В Канаде пожаловались на утрату доли рынка калийных удобрений - РИА Новости, 23.08.2024
В Канаде пожаловались на утрату доли рынка калийных удобрений
Канада из-за забастовки железнодорожных компаний ежедневно теряет долю рынка калийных удобрений в пользу России, заявил министр труда страны Стивен Маккиннон. РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T00:59
2024-08-23T00:59
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НЬЮ-ЙОРК, 23 авг – РИА Новости. Канада из-за забастовки железнодорожных компаний ежедневно теряет долю рынка калийных удобрений в пользу России, заявил министр труда страны Стивен Маккиннон. "Калийный сектор – каждый день они теряют долю рынка в пользу России", - сказал Маккиннон в ходе пресс-конференции, кадры которой транслировали СМИ. Он отметил, что этот вопрос "крайне беспокоит" Оттаву, учитывая ситуацию на Украине. Чиновник также сообщил, что распорядился об окончательном и имеющем обязательную силу арбитраже для урегулирования споров между бастующими сторонами. Две ​крупнейшие железнодорожные компании Канады Canadia Pacific Kansas City и Canadian National 22 августа впервые в истории одновременно прекратили грузоперевозки, перестав выпускать на работу своих сотрудников из-за срыва переговоров с крупным профсоюзом Teamsters. Как сообщило в связи с этим издание Globe and Mail, президент канадской Ассоциации управления грузоперевозками Джон Кори заявил, что "канадская цепь поставок, по сути, остановилась", что означает, что товары временно не будут поступать в Канаду через порты и не будут через них вывозиться за пределы страны. Накануне начала забастовки премьер Джастин Трюдо призвал стороны продолжать поиск решения разногласий посредством переговоров.
https://ria.ru/20240819/evrosoyuz-1967182132.html
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канада, россия, украина, джастин трюдо, в мире
Канада, Россия, Украина, Джастин Трюдо, В мире
В Канаде пожаловались на утрату доли рынка калийных удобрений

Минтруд: Канада ежедневно теряет долю рынка калийных удобрений в пользу России

© Depositphotos.com / IrynaTolmФлаги Канады в Оттаве
Флаги Канады в Оттаве - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© Depositphotos.com / IrynaTolm
Флаги Канады в Оттаве. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 23 авг – РИА Новости. Канада из-за забастовки железнодорожных компаний ежедневно теряет долю рынка калийных удобрений в пользу России, заявил министр труда страны Стивен Маккиннон.
"Калийный сектор – каждый день они теряют долю рынка в пользу России", - сказал Маккиннон в ходе пресс-конференции, кадры которой транслировали СМИ.
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Он отметил, что этот вопрос "крайне беспокоит" Оттаву, учитывая ситуацию на Украине.
Чиновник также сообщил, что распорядился об окончательном и имеющем обязательную силу арбитраже для урегулирования споров между бастующими сторонами.
Две ​крупнейшие железнодорожные компании Канады Canadia Pacific Kansas City и Canadian National 22 августа впервые в истории одновременно прекратили грузоперевозки, перестав выпускать на работу своих сотрудников из-за срыва переговоров с крупным профсоюзом Teamsters. Как сообщило в связи с этим издание Globe and Mail, президент канадской Ассоциации управления грузоперевозками Джон Кори заявил, что "канадская цепь поставок, по сути, остановилась", что означает, что товары временно не будут поступать в Канаду через порты и не будут через них вывозиться за пределы страны. Накануне начала забастовки премьер Джастин Трюдо призвал стороны продолжать поиск решения разногласий посредством переговоров.
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