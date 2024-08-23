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"Исламский джихад" заявил, что обстрелял израильские города Ашдод и Ашкелон - РИА Новости, 23.08.2024
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19:23 23.08.2024
https://ria.ru/20240823/izrail-1968146584.html
"Исламский джихад" заявил, что обстрелял израильские города Ашдод и Ашкелон
"Исламский джихад" заявил, что обстрелял израильские города Ашдод и Ашкелон - РИА Новости, 23.08.2024
"Исламский джихад" заявил, что обстрелял израильские города Ашдод и Ашкелон
Бригады "Аль-Кудс" (военное крыло палестинской группировки "Исламский джихад") заявили, что обстреляли ракетами Ашдод, Ашкелон и ряд израильских поселений около РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T19:23
2024-08-23T19:23
в мире
израиль
ашдод
ашкелон
исламский джихад
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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КАИР, 23 авг - РИА Новости. Бригады "Аль-Кудс" (военное крыло палестинской группировки "Исламский джихад") заявили, что обстреляли ракетами Ашдод, Ашкелон и ряд израильских поселений около границы с сектором Газа. "Мы обстреляли ракетными залпами Ашдод, Ашкелон и сионистские (израильские - ред.) поселения около Газы", - говорится в заявлении военного крыла "Исламского джихада". Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 40,2 тысячи, пострадали более 93,1 тысячи человек. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240820/peregovory-1967113247.html
израиль
ашдод
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в мире, израиль, ашдод, ашкелон, исламский джихад, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ашдод, Ашкелон, Исламский джихад, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
"Исламский джихад" заявил, что обстрелял израильские города Ашдод и Ашкелон

Бригады "Аль-Кудс" заявили, что обстреляли ракетами израильские поселения у Газы

© AP Photo / Tsafrir AbayovПожар в Ашкелоне после ракетного обстрела
Пожар в Ашкелоне после ракетного обстрела - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Пожар в Ашкелоне после ракетного обстрела. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 23 авг - РИА Новости. Бригады "Аль-Кудс" (военное крыло палестинской группировки "Исламский джихад") заявили, что обстреляли ракетами Ашдод, Ашкелон и ряд израильских поселений около границы с сектором Газа.
«
"Мы обстреляли ракетными залпами Ашдод, Ашкелон и сионистские (израильские - ред.) поселения около Газы", - говорится в заявлении военного крыла "Исламского джихада".
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 40,2 тысячи, пострадали более 93,1 тысячи человек.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
Кошмар скоро закончится
20 августа, 08:00
 
В миреИзраильАшдодАшкелонИсламский джихадХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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