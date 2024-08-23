https://ria.ru/20240823/izrail-1968146584.html

"Исламский джихад" заявил, что обстрелял израильские города Ашдод и Ашкелон

"Исламский джихад" заявил, что обстрелял израильские города Ашдод и Ашкелон - РИА Новости, 23.08.2024

"Исламский джихад" заявил, что обстрелял израильские города Ашдод и Ашкелон

Бригады "Аль-Кудс" (военное крыло палестинской группировки "Исламский джихад") заявили, что обстреляли ракетами Ашдод, Ашкелон и ряд израильских поселений около РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T19:23

2024-08-23T19:23

2024-08-23T19:23

в мире

израиль

ашдод

ашкелон

исламский джихад

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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КАИР, 23 авг - РИА Новости. Бригады "Аль-Кудс" (военное крыло палестинской группировки "Исламский джихад") заявили, что обстреляли ракетами Ашдод, Ашкелон и ряд израильских поселений около границы с сектором Газа. "Мы обстреляли ракетными залпами Ашдод, Ашкелон и сионистские (израильские - ред.) поселения около Газы", - говорится в заявлении военного крыла "Исламского джихада". Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 40,2 тысячи, пострадали более 93,1 тысячи человек. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240820/peregovory-1967113247.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, ашдод, ашкелон, исламский джихад, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году