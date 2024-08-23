Настал критический момент для освобождения заложников, заявили в Израиле
Глава Минобороны Израиля заявил шефу Пентагона о желании договориться по Газе
© AP Photo / Abdel Kareem HanaСектор Газа
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
Сектор Газа. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 23 авг - РИА Новости. Министр обороны Израиля Йоав Галант в ходе телефонного разговора с шефом Пентагона Ллойдом Остином выразил приверженность достижению соглашения об освобождении заложников из сектора Газа в обмен на прекращение огня, заявив, что сейчас настал критический момент для этого, сообщила в пятницу пресс-служба израильского оборонного ведомства.
"Галант и Остин подробно обсудили усилия, предпринятые для достижения соглашения об освобождении заложников, удерживаемых (палестинским движением - ред.) ХАМАС в секторе Газа. Министр Галант подтвердил свою твердую приверженность достижению соглашения и подчеркнул критичность момента для обеспечения нынешней основы (соглашения - ред.)", - говорится в сообщении.
Израиль озвучил ХАМАС новое предложение по обмену заложников
22 декабря 2023, 09:10
Израильский министр также проинформировал своего американского коллегу о продолжающихся боевых действиях против ХАМАС в Газе, подробно описав достижения Армии обороны Израиля в разгроме бригады ХАМАС в Рафахе и уничтожении более 150 туннелей в этом районе. "В этой связи министр Галант подчеркнул важность продолжающихся операций по демонтажу оставшейся террористической инфраструктуры, уничтожению боевиков и туннелей ХАМАС", - добавили в пресс-службе.
В конце мая президент США Джо Байден заявлял, что Израиль внёс новое предложение о прекращении огня в секторе Газа, оно подразумевает три этапа и было передано на рассмотрение палестинскому движению ХАМАС. Как утверждалось ранее, вторая фаза этого плана предполагает бессрочное прекращение боевых действий в обмен на освобождение оставшейся части заложников.
Ключевым требованием Израиля в сфере безопасности, по которому не удается добиться консенсуса, является сохранение присутствия израильских сил в Филадельфийском коридоре на границе сектора Газа и Египта, чтобы исключить возможность контрабанды оружия для палестинского движения ХАМАС.
По израильским данным, в плену у палестинских радикалов до сих пор остаются 109 заложников, порядка 40 из которых считаются погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были освобождены 146 человек, эта цифра включает в себя погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава.
Армия Израиля расследует убийство заложников в секторе Газа
16 декабря 2023, 17:13