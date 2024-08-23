https://ria.ru/20240823/izrail-1968024221.html

Настал критический момент для освобождения заложников, заявили в Израиле

Настал критический момент для освобождения заложников, заявили в Израиле - РИА Новости, 23.08.2024

Настал критический момент для освобождения заложников, заявили в Израиле

Министр обороны Израиля Йоав Галант в ходе телефонного разговора с шефом Пентагона Ллойдом Остином выразил приверженность достижению соглашения об освобождении... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T13:48

2024-08-23T13:48

2024-08-23T13:48

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ТЕЛЬ-АВИВ, 23 авг - РИА Новости. Министр обороны Израиля Йоав Галант в ходе телефонного разговора с шефом Пентагона Ллойдом Остином выразил приверженность достижению соглашения об освобождении заложников из сектора Газа в обмен на прекращение огня, заявив, что сейчас настал критический момент для этого, сообщила в пятницу пресс-служба израильского оборонного ведомства. "Галант и Остин подробно обсудили усилия, предпринятые для достижения соглашения об освобождении заложников, удерживаемых (палестинским движением - ред.) ХАМАС в секторе Газа. Министр Галант подтвердил свою твердую приверженность достижению соглашения и подчеркнул критичность момента для обеспечения нынешней основы (соглашения - ред.)", - говорится в сообщении. Израильский министр также проинформировал своего американского коллегу о продолжающихся боевых действиях против ХАМАС в Газе, подробно описав достижения Армии обороны Израиля в разгроме бригады ХАМАС в Рафахе и уничтожении более 150 туннелей в этом районе. "В этой связи министр Галант подчеркнул важность продолжающихся операций по демонтажу оставшейся террористической инфраструктуры, уничтожению боевиков и туннелей ХАМАС", - добавили в пресс-службе. В конце мая президент США Джо Байден заявлял, что Израиль внёс новое предложение о прекращении огня в секторе Газа, оно подразумевает три этапа и было передано на рассмотрение палестинскому движению ХАМАС. Как утверждалось ранее, вторая фаза этого плана предполагает бессрочное прекращение боевых действий в обмен на освобождение оставшейся части заложников. На прошлой неделе в Дохе проходили переговоры по прекращению огня в секторе Газа с участием Катара, Египта, США и Израиля. Руководство движения ХАМАС отказалось от участия в переговорах из-за отсутствия конкретики по условиям перемирия. Переговоры, как ожидается, продолжатся на этой неделе в Каире. Ключевым требованием Израиля в сфере безопасности, по которому не удается добиться консенсуса, является сохранение присутствия израильских сил в Филадельфийском коридоре на границе сектора Газа и Египта, чтобы исключить возможность контрабанды оружия для палестинского движения ХАМАС. По израильским данным, в плену у палестинских радикалов до сих пор остаются 109 заложников, порядка 40 из которых считаются погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были освобождены 146 человек, эта цифра включает в себя погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава.

https://ria.ru/20231222/izrail-1917388850.html

https://ria.ru/20231216/zalozhniki-1916217841.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, сша, египет, ллойд остин, джо байден, хамас, министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году