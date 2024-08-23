Рейтинг@Mail.ru
Китай и Белоруссия выступили против фальсификации истории Второй мировой - РИА Новости, 23.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:28 23.08.2024 (обновлено: 12:23 23.08.2024)
https://ria.ru/20240823/istoriya-1967932698.html
Китай и Белоруссия выступили против фальсификации истории Второй мировой
Китай и Белоруссия выступили против фальсификации истории Второй мировой - РИА Новости, 23.08.2024
Китай и Белоруссия выступили против фальсификации истории Второй мировой
Китай и Белоруссия решительно выступают против любого искажения и фальсификации истории Второй мировой войны, говорится в совместном коммюнике правительств... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T05:28
2024-08-23T12:23
в мире
китай
белоруссия
ли цян
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1967996974_56:0:1145:612_1920x0_80_0_0_15fb4837162947fa81d6b0886f725a76.jpg
ПЕКИН, 23 авг – РИА Новости. Китай и Белоруссия решительно выступают против любого искажения и фальсификации истории Второй мировой войны, говорится в совместном коммюнике правительств Китая и Белоруссии, опубликованном в рамках официального визита премьера Госсовета КНР Ли Цяна в Белоруссию. "Обе стороны будут твердо защищать результаты победы во Второй мировой войне и решительно выступать против любого искажения и фальсификации истории Второй мировой войны", - говорится в совместном коммюнике, текст которого опубликовал в пятницу МИД КНР. В коммюнике отмечается, что Китай и Белоруссия в 2025 году будут отмечать 80-летие победы в войне Сопротивления китайского народа против японской агрессии и Великой Отечественной войне Советского Союза и "совместно продвигать достоверный взгляд" на историю Второй мировой войны. Официальный визит премьера Государственного Совета Китайской Народной Республики Ли Цяна в Белоруссию проходит 22-23 августа.
https://ria.ru/20240823/sotrudnichestvo-1967932006.html
https://ria.ru/20240823/kommyunike-1967931831.html
китай
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1967996974_211:4:1028:616_1920x0_80_0_0_44c03527147d8fd2c176e41a126344ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, белоруссия, ли цян
В мире, Китай, Белоруссия, Ли Цян
Китай и Белоруссия выступили против фальсификации истории Второй мировой

Коммюнике: Пекин и Минск выступили против искажения истории Второй мировой войны

© Фото : Президент Республики БеларусьВстреча президента Белоруссии Александра Лукашенко с Премьером Государственного совета КНР Ли Цяном в Минске. 23 августа 2024
Встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко с Премьером Государственного совета КНР Ли Цяном в Минске. 23 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© Фото : Президент Республики Беларусь
Встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко с Премьером Государственного совета КНР Ли Цяном в Минске. 23 августа 2024
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 23 авг – РИА Новости. Китай и Белоруссия решительно выступают против любого искажения и фальсификации истории Второй мировой войны, говорится в совместном коммюнике правительств Китая и Белоруссии, опубликованном в рамках официального визита премьера Госсовета КНР Ли Цяна в Белоруссию.
"Обе стороны будут твердо защищать результаты победы во Второй мировой войне и решительно выступать против любого искажения и фальсификации истории Второй мировой войны", - говорится в совместном коммюнике, текст которого опубликовал в пятницу МИД КНР.
Встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко с Премьером Государственного совета КНР Ли Цяном в Минске. 22 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
Китай и Белоруссия решили вместе противостоять внешнему вмешательству
05:18
В коммюнике отмечается, что Китай и Белоруссия в 2025 году будут отмечать 80-летие победы в войне Сопротивления китайского народа против японской агрессии и Великой Отечественной войне Советского Союза и "совместно продвигать достоверный взгляд" на историю Второй мировой войны.
Официальный визит премьера Государственного Совета Китайской Народной Республики Ли Цяна в Белоруссию проходит 22-23 августа.
Минск - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
Китай и Белоруссия осудили односторонние меры принуждения
05:16
 
В миреКитайБелоруссияЛи Цян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала