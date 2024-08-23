https://ria.ru/20240823/istoriya-1967932698.html
Китай и Белоруссия выступили против фальсификации истории Второй мировой
Китай и Белоруссия выступили против фальсификации истории Второй мировой - РИА Новости, 23.08.2024
Китай и Белоруссия выступили против фальсификации истории Второй мировой
Китай и Белоруссия решительно выступают против любого искажения и фальсификации истории Второй мировой войны, говорится в совместном коммюнике правительств... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T05:28
2024-08-23T05:28
2024-08-23T12:23
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ПЕКИН, 23 авг – РИА Новости. Китай и Белоруссия решительно выступают против любого искажения и фальсификации истории Второй мировой войны, говорится в совместном коммюнике правительств Китая и Белоруссии, опубликованном в рамках официального визита премьера Госсовета КНР Ли Цяна в Белоруссию. "Обе стороны будут твердо защищать результаты победы во Второй мировой войне и решительно выступать против любого искажения и фальсификации истории Второй мировой войны", - говорится в совместном коммюнике, текст которого опубликовал в пятницу МИД КНР. В коммюнике отмечается, что Китай и Белоруссия в 2025 году будут отмечать 80-летие победы в войне Сопротивления китайского народа против японской агрессии и Великой Отечественной войне Советского Союза и "совместно продвигать достоверный взгляд" на историю Второй мировой войны. Официальный визит премьера Государственного Совета Китайской Народной Республики Ли Цяна в Белоруссию проходит 22-23 августа.
https://ria.ru/20240823/sotrudnichestvo-1967932006.html
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в мире, китай, белоруссия, ли цян
В мире, Китай, Белоруссия, Ли Цян
Китай и Белоруссия выступили против фальсификации истории Второй мировой
Коммюнике: Пекин и Минск выступили против искажения истории Второй мировой войны
ПЕКИН, 23 авг – РИА Новости. Китай и Белоруссия решительно выступают против любого искажения и фальсификации истории Второй мировой войны, говорится в совместном коммюнике правительств Китая и Белоруссии, опубликованном в рамках официального визита премьера Госсовета КНР Ли Цяна в Белоруссию.
"Обе стороны будут твердо защищать результаты победы во Второй мировой войне и решительно выступать против любого искажения и фальсификации истории Второй мировой войны", - говорится в совместном коммюнике, текст которого опубликовал в пятницу МИД КНР.
В коммюнике отмечается, что Китай и Белоруссия в 2025 году будут отмечать 80-летие победы в войне Сопротивления китайского народа против японской агрессии и Великой Отечественной войне Советского Союза и "совместно продвигать достоверный взгляд" на историю Второй мировой войны.
Официальный визит премьера Государственного Совета Китайской Народной Республики Ли Цяна в Белоруссию проходит 22-23 августа.