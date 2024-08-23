https://ria.ru/20240823/inzhenernye_klassy-1967975821.html

Около 200 инженерных классов откроют в Челябинской области к 2026 году

Около 200 инженерных классов откроют в Челябинской области к 2026 году - РИА Новости, 23.08.2024

Около 200 инженерных классов откроют в Челябинской области к 2026 году

Не менее 200 губернаторских инженерных классов откроют в школах Челябинской области к 2026 году, это связано с потребностью экономики региона в... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T11:09

2024-08-23T11:09

2024-08-23T11:09

челябинская область

алексей текслер

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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ЧЕЛЯБИНСК, 23 авг – РИА Новости. Не менее 200 губернаторских инженерных классов откроют в школах Челябинской области к 2026 году, это связано с потребностью экономики региона в квалифицированных кадрах для высокотехнологичных отраслей производства, сообщила пресс-служба правительства региона в четверг. Челябинский губернатор Алексей Текслер принял участие в пленарном заседании Южно-Уральского педагогического собрания. Глава региона отметил, что в области ведется активный интеграционный процесс образования, науки и производства, этому способствует в том числе открытие более 2700 профильных и предпрофильных классов, среди которых – губернаторские инженерные классы. "Ставлю задачу создать уже к 2026 году не менее 200 таких классов, охватить порядка 5 тысяч школьников. Активно "Росатом" участвует в этом процессе. Надо рассматривать и вовлекать и других партнеров. Воспитывать любовь к инженерным наукам в школе", - цитирует пресс-служба слова Текслера. Также он отметил, что проект "Профессионалитет" помог обновить материально-техническую базу учреждений среднего профобразования и начать работать по современным востребованным программам совместно с работодателями. Кроме того, в области с 2019 года построили и капитально отремонтировали 82 школы и 189 детсадов, также учреждено специальное денежное поощрение по 50 тыс. руб., которое ежегодно получают 90 талантливых школьников. "Поручил проработать вопрос о премиях для тех ребят, кто выберет для продолжения обучения и старта своей профессиональной карьеры наши вузы", - пояснил Текслер. Также в регионе осуществляется поддержка педагогов, так, с 1 сентября введена новая выплата молодым педагогам, разворачивается новый проект "Педагогический профессионалитет" для студентов в целях закрепления их в регионе, пояснил он. "Сейчас планируем запустить региональную программу, которая предусматривает выплату на приобретение жилья или автомобиля. В ней смогут принять участие и педагоги системы СПО", - сказал Текслер. Губернатор выразил надежду, что все это мотивирует педагогов на успешную работу на Южном Урале, и поручил главам также помогать специалистам в муниципалитетах, поясняет пресс-служба. Министр образования и науки региона Виталий Литке на собрании отметил, что достижение национальных целей невозможно без построения суверенной национальной системы образования. По его словам, важно, что в реализации программы регионального механизма перспективного развития системы образования на 2025-2023 годы область опирается на свои сильные стороны. "Реализация в Челябинской области программ обеспечило приток ресурсов в образование. Работу будем продолжать", - сказал он. По словам Литке, в регионе продолжится строительство новых школ, обновление материально технической базы по некоторым предметам, в том числе труду и технологии, развивается сеть инженерных губернаторских классов и развивается среднее профессиональное образование. "Также более полумиллиона детей в регионе охвачены дополнительным образованием. Условия созданы по различным дополнительным программам, и особое внимание уделяется обучающимся с ограниченными возможностями здоровья", - пояснил он. Председатель общественного совета при правительстве Челябинской области Вячеслав Скворцов рассказал, что последние годы регион, говоря о промышленности, полностью перестроил свою работу. "Работа эта носит плановый системный характер. Совместно с министерством образования региона планируем работу с перспективой развития и совершенствования образования. Особое внимание – новым направлениям, речь идет в том числе о строительстве межуниверситетского кампуса. Могу сказать, что мы сейчас пересмотрели работу и учли вклад промышленности в социальную сферу и особенно в образование. За последние 3 года объем социальных вложений бизнеса увеличился в три раза. Где-то он у нас был около 3 млрд рублей, а по итогам 2023 года составлял 8,73 млрд рублей. Причем львиная доля этих средств идет на поддержку образовательных проектов… Самое дорогое золото – это люди, мы следуем этому убеждению", - сказал Скворцов на педсобрании.

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https://ria.ru/20240807/sportkompleks-1964620886.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

алексей текслер, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"