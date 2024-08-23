Посол России прокомментировал инициативу Орбана по Украине
Посол Станиславов: оценивать мирную инициативу Орбана по Украине пока рано
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 23 авг - РИА Новости. Оценивать мирную инициативу премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по урегулированию конфликта на Украине пока рано, она нацелена не на быстрый эффект, а на перспективу, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Венгрии Евгений Станиславов.
Дипломат напомнил, что Орбан в начале июля "предпринял ряд дипломатических шагов, нацеленных на приостановку военных действий на Украине, которые получили название "миссия мира".
Украина добилась своего
21 августа, 08:00
"Давать же оценки результативности усилий, предпринятых Виктором Орбаном, сейчас, на мой взгляд, преждевременно, хотя бы потому, что они нацелены на перспективу, а не на достижение каких-то сиюминутных медийных эффектов", - сказал Станиславов.
Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом "мирной миссии", началом которой была поездка в Киев 2 июля. Позже он побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР. После Пекина венгерский премьер отправился в Вашингтон на саммит НАТО, на полях которого встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Затем он провел переговоры с экс-президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.
После визита в Китай Орбан заявил, что разрешать кризис вокруг Украины должны стороны конфликта, но США, Китай и ЕС имеют решающее влияние на его окончание. Впоследствии венгерский премьер передал всем лидерам ЕС свой план по урегулированию конфликта на Украине, основанный на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках. Орбан также опубликовал отчет из 10 пунктов главе Евросовета Шарлю Мишелю о своих поездках.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Орбан показал свою политическую волю на диалог, Москва считает это весьма позитивным и полезным. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что Орбан не представляет ЕС на внешней арене и не имеет европейского мандата на визит в РФ, несмотря на то, что его страна на полгода стала председателем в Совете ЕС. Орбан ответил на критику со стороны Борреля, заявив, что из-за "бреда брюссельских бюрократов" усилия по установлению мира на Украине не приносят результатов.
Умываем руки. Украина упускает последние шансы спастись
18 августа, 08:00