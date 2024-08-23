https://ria.ru/20240823/initsiativa-1967927281.html

Посол России прокомментировал инициативу Орбана по Украине

Посол России прокомментировал инициативу Орбана по Украине - РИА Новости, 23.08.2024

Посол России прокомментировал инициативу Орбана по Украине

Оценивать мирную инициативу премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по урегулированию конфликта на Украине пока рано, она нацелена не на быстрый эффект, а на... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T03:31

2024-08-23T03:31

2024-08-23T03:31

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россия

китай

виктор орбан

жозеп боррель

владимир путин

евросоюз

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БУДАПЕШТ, 23 авг - РИА Новости. Оценивать мирную инициативу премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по урегулированию конфликта на Украине пока рано, она нацелена не на быстрый эффект, а на перспективу, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Венгрии Евгений Станиславов. Дипломат напомнил, что Орбан в начале июля "предпринял ряд дипломатических шагов, нацеленных на приостановку военных действий на Украине, которые получили название "миссия мира". "Давать же оценки результативности усилий, предпринятых Виктором Орбаном, сейчас, на мой взгляд, преждевременно, хотя бы потому, что они нацелены на перспективу, а не на достижение каких-то сиюминутных медийных эффектов", - сказал Станиславов. Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом "мирной миссии", началом которой была поездка в Киев 2 июля. Позже он побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР. После Пекина венгерский премьер отправился в Вашингтон на саммит НАТО, на полях которого встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Затем он провел переговоры с экс-президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. После визита в Китай Орбан заявил, что разрешать кризис вокруг Украины должны стороны конфликта, но США, Китай и ЕС имеют решающее влияние на его окончание. Впоследствии венгерский премьер передал всем лидерам ЕС свой план по урегулированию конфликта на Украине, основанный на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках. Орбан также опубликовал отчет из 10 пунктов главе Евросовета Шарлю Мишелю о своих поездках. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Орбан показал свою политическую волю на диалог, Москва считает это весьма позитивным и полезным. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что Орбан не представляет ЕС на внешней арене и не имеет европейского мандата на визит в РФ, несмотря на то, что его страна на полгода стала председателем в Совете ЕС. Орбан ответил на критику со стороны Борреля, заявив, что из-за "бреда брюссельских бюрократов" усилия по установлению мира на Украине не приносят результатов.

https://ria.ru/20240821/ukraina-1967334738.html

https://ria.ru/20240818/peregovory-1966842303.html

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в мире, украина, россия, китай, виктор орбан, жозеп боррель, владимир путин, евросоюз, нато, евросовет