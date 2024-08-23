https://ria.ru/20240823/indiya-1968139694.html

СМИ раскрыли реакцию Киева на заявление Моди об Украине

СМИ раскрыли реакцию Киева на заявление Моди об Украине - РИА Новости, 23.08.2024

СМИ раскрыли реакцию Киева на заявление Моди об Украине

Украинские чиновники не видят Индию в качестве посредника между Украиной и Россией, несмотря на то, что премьер-министр Нарендра Моди заявил о готовности внести РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T18:51

2024-08-23T18:51

2024-08-23T18:52

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Украинские чиновники не видят Индию в качестве посредника между Украиной и Россией, несмотря на то, что премьер-министр Нарендра Моди заявил о готовности внести вклад и играть любую роль для завершения конфликта на Украине, пишет американская газета New York Times. Премьер-министр Индии Моди в пятницу прибыл на Украину, он планирует пробыть там один день. Ранее Моди заявил, что Индия и он лично готовы внести вклад и играть любую роль для завершения конфликта на Украине. "Украинские чиновники заявили, что они не видят посреднической роли для Индии, но они восприняли визит Моди как долгожданную демонстрацию поддержки их страны", - говорится в публикации. Украинский глава МИД Дмитрий Кулеба ранее утверждал, что Киев не добивается от Нью-Дели посредничества на возможных будущих переговорах с Россией. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в среду заявил, что после акта терроризма в Курской области с Киевом не будет никаких переговоров до полного разгрома врага. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала утверждения в газете Washington Post о том, что нападение Украины на Курскую область сорвало якобы готовившиеся переговоры представителей Москвы и Киева. Она отметила, что никто ничего не срывал, потому что срывать было нечего.

https://ria.ru/20240822/konflikt-1967783784.html

https://ria.ru/20240709/peskov-1958541781.html

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