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Прокуратура Волгоградской области проверит ИК, где захватили заложников - РИА Новости, 23.08.2024
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15:09 23.08.2024 (обновлено: 15:22 23.08.2024)
https://ria.ru/20240823/ik-1968055980.html
Прокуратура Волгоградской области проверит ИК, где захватили заложников
Прокуратура Волгоградской области проверит ИК, где захватили заложников - РИА Новости, 23.08.2024
Прокуратура Волгоградской области проверит ИК, где захватили заложников
Прокуратура проверит ИК-19 в Волгоградской области, где произошел захват заложников, сообщает региональное ведомство. РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T15:09
2024-08-23T15:22
происшествия
волгоградская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
захват заложников в волгоградской колонии
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 авг - РИА Новости. Прокуратура проверит ИК-19 в Волгоградской области, где произошел захват заложников, сообщает региональное ведомство."Прокуратура Волгоградской области организовала проверку соблюдения законодательства при отбывании наказания осужденными в ИК-19, где сегодня во время заседания дисциплинарной комиссии заключенные захватили в заложники сотрудников исправительного учреждения", - говорится в сообщении.Будет дана оценка соблюдению режимных требований, принимаемым мерам по пресечению нахождения в пользовании осужденных запрещенных предметов, обеспечению безопасности персонала учреждения.Также прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного СК.Ранее ФСИН России сообщила, что заключенные колонии №19 в Волгоградской области захватили заложников, есть пострадавшие. Проводятся мероприятия по освобождению заложников. По информации губернатора области, госпитализированы четверо пострадавших сотрудников УФСИН. По предварительным данным СУСК, минимум один человек погиб.
https://ria.ru/20240823/ik-19-1968037393.html
волгоградская область
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происшествия, волгоградская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), захват заложников в волгоградской колонии
Происшествия, Волгоградская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Захват заложников в волгоградской колонии
Прокуратура Волгоградской области проверит ИК, где захватили заложников

Прокуратура проверит ИК-19 под Волгоградом, где заключенные захватили заложников

© Фото : f-atlas.ruИК-19 в Суровикино Волгоградской области
ИК-19 в Суровикино Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© Фото : f-atlas.ru
ИК-19 в Суровикино Волгоградской области
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 авг - РИА Новости. Прокуратура проверит ИК-19 в Волгоградской области, где произошел захват заложников, сообщает региональное ведомство.
«
"Прокуратура Волгоградской области организовала проверку соблюдения законодательства при отбывании наказания осужденными в ИК-19, где сегодня во время заседания дисциплинарной комиссии заключенные захватили в заложники сотрудников исправительного учреждения", - говорится в сообщении.
Будет дана оценка соблюдению режимных требований, принимаемым мерам по пресечению нахождения в пользовании осужденных запрещенных предметов, обеспечению безопасности персонала учреждения.
Также прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного СК.
Ранее ФСИН России сообщила, что заключенные колонии №19 в Волгоградской области захватили заложников, есть пострадавшие. Проводятся мероприятия по освобождению заложников. По информации губернатора области, госпитализированы четверо пострадавших сотрудников УФСИН. По предварительным данным СУСК, минимум один человек погиб.
Кадр видео захвата заложников в ИК-19 в Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
В ИК-19 под Волгоградом находятся около тысячи заключенных, заявили в ОНК
Вчера, 14:32
 
ПроисшествияВолгоградская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Захват заложников в волгоградской колонии
 
 
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