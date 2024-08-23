https://ria.ru/20240823/ik-1968055980.html

Прокуратура Волгоградской области проверит ИК, где захватили заложников

Прокуратура Волгоградской области проверит ИК, где захватили заложников - РИА Новости, 23.08.2024

Прокуратура Волгоградской области проверит ИК, где захватили заложников

Прокуратура проверит ИК-19 в Волгоградской области, где произошел захват заложников, сообщает региональное ведомство. РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T15:09

2024-08-23T15:09

2024-08-23T15:22

происшествия

волгоградская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

захват заложников в волгоградской колонии

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 авг - РИА Новости. Прокуратура проверит ИК-19 в Волгоградской области, где произошел захват заложников, сообщает региональное ведомство."Прокуратура Волгоградской области организовала проверку соблюдения законодательства при отбывании наказания осужденными в ИК-19, где сегодня во время заседания дисциплинарной комиссии заключенные захватили в заложники сотрудников исправительного учреждения", - говорится в сообщении.Будет дана оценка соблюдению режимных требований, принимаемым мерам по пресечению нахождения в пользовании осужденных запрещенных предметов, обеспечению безопасности персонала учреждения.Также прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного СК.Ранее ФСИН России сообщила, что заключенные колонии №19 в Волгоградской области захватили заложников, есть пострадавшие. Проводятся мероприятия по освобождению заложников. По информации губернатора области, госпитализированы четверо пострадавших сотрудников УФСИН. По предварительным данным СУСК, минимум один человек погиб.

https://ria.ru/20240823/ik-19-1968037393.html

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происшествия, волгоградская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), захват заложников в волгоградской колонии