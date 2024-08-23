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Полиция Кубани сообщила о ДТП, в котором "пострадало только пиво"

Полиция Кубани сообщила о ДТП, в котором "пострадало только пиво" - РИА Новости, 23.08.2024

Полиция Кубани сообщила о ДТП, в котором "пострадало только пиво"

Большегруз с пивом опрокинулся на трассе в Кубани, никто не пострадал, сообщили в краевом ГУМВД в Telegram-канале. РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T20:58

2024-08-23T20:58

2024-08-23T21:06

происшествия

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россия

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КРАСНОДАР, 23 авг - РИА Новости. Большегруз с пивом опрокинулся на трассе в Кубани, никто не пострадал, сообщили в краевом ГУМВД в Telegram-канале. Уточняется, что ДТП произошло в пятницу на автодороге "Кавказ", водитель автомобиля ГАЗ ехал в сторону города Армавир. "Во время движения у грузовика лопнуло колесо, водитель не справился с управлением, наехал на металлическое ограждение и опрокинулся. В результате ДТП пострадало только пиво", - говорится в сообщении.

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происшествия, краснодарский край, россия, дтп