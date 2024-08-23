Рейтинг@Mail.ru
Полиция Кубани сообщила о ДТП, в котором "пострадало только пиво" - РИА Новости, 23.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:58 23.08.2024 (обновлено: 21:06 23.08.2024)
https://ria.ru/20240823/gruzovik-1968162874.html
Полиция Кубани сообщила о ДТП, в котором "пострадало только пиво"
Полиция Кубани сообщила о ДТП, в котором "пострадало только пиво" - РИА Новости, 23.08.2024
Полиция Кубани сообщила о ДТП, в котором "пострадало только пиво"
Большегруз с пивом опрокинулся на трассе в Кубани, никто не пострадал, сообщили в краевом ГУМВД в Telegram-канале. РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T20:58
2024-08-23T21:06
происшествия
краснодарский край
россия
дтп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1968162304_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_a3fde8b85c9a423eb0514ed7e7a8499e.jpg
КРАСНОДАР, 23 авг - РИА Новости. Большегруз с пивом опрокинулся на трассе в Кубани, никто не пострадал, сообщили в краевом ГУМВД в Telegram-канале. Уточняется, что ДТП произошло в пятницу на автодороге "Кавказ", водитель автомобиля ГАЗ ехал в сторону города Армавир. "Во время движения у грузовика лопнуло колесо, водитель не справился с управлением, наехал на металлическое ограждение и опрокинулся. В результате ДТП пострадало только пиво", - говорится в сообщении.
краснодарский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1968162304_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_98bba882816a84116f1b3e40fbbea85b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, краснодарский край, россия, дтп
Происшествия, Краснодарский край, Россия, ДТП
Полиция Кубани сообщила о ДТП, в котором "пострадало только пиво"

Большегруз с пивом опрокинулся на трассе в Кубани, никто не пострадал

© Фото : 23 МВД/TelegramМесто ДТП, где большегруз с пивом опрокинулся на трассе в Краснодарском крае
Место ДТП, где большегруз с пивом опрокинулся на трассе в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© Фото : 23 МВД/Telegram
Место ДТП, где большегруз с пивом опрокинулся на трассе в Краснодарском крае
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 23 авг - РИА Новости. Большегруз с пивом опрокинулся на трассе в Кубани, никто не пострадал, сообщили в краевом ГУМВД в Telegram-канале.
Уточняется, что ДТП произошло в пятницу на автодороге "Кавказ", водитель автомобиля ГАЗ ехал в сторону города Армавир.
"Во время движения у грузовика лопнуло колесо, водитель не справился с управлением, наехал на металлическое ограждение и опрокинулся. В результате ДТП пострадало только пиво", - говорится в сообщении.
© Фото : 23 МВД/TelegramМесто ДТП, где большегруз с пивом опрокинулся на трассе в Краснодарском крае
Место ДТП, где большегруз с пивом опрокинулся на трассе в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© Фото : 23 МВД/Telegram
Место ДТП, где большегруз с пивом опрокинулся на трассе в Краснодарском крае
 
ПроисшествияКраснодарский крайРоссияДТП
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала