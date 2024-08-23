https://ria.ru/20240823/gruziya-1967991108.html

Премьер Грузии прокомментировал ситуацию вокруг партии Саакашвили

Премьер Грузии прокомментировал ситуацию вокруг партии Саакашвили - РИА Новости, 23.08.2024

Премьер Грузии прокомментировал ситуацию вокруг партии Саакашвили

Партия экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" будет признана неконституционной, а парламентарии от этой политической силы будут лишены РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T11:57

2024-08-23T11:57

2024-08-23T11:57

в мире

грузия

ираклий кобахидзе

михаил саакашвили

единое национальное движение

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932467887_0:139:2686:1650_1920x0_80_0_0_db43ffa6da0d87043d3474f14239c4e2.png

ТБИЛИСИ, 23 авг - РИА Новости. Партия экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" будет признана неконституционной, а парламентарии от этой политической силы будут лишены депутатских мандатов, заявил журналистам премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе. Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября. Ранее Кобахидзе заявил, что в случае, если "Грузинская мечта" получит конституционное большинство, то она объявит партию Саакашвили неконституционной. "Я считаю, что в парламент попадут два субъекта. Это будет "Грузинская мечта" и одно из оппозиционных объединений. Остальное решит население, как пройдут политические процессы. Кто бы ни перешел барьер, никто не сможет уйти от той ответственности за то, что они сделали во время правления и потом, будучи в оппозиции 12 лет… Аннулирование парламентских мандатов было бы логичным продолжением запрета партии "Нацдвижения", это может сделать конституционный суд",- заявил Кобахидзе журналистам.

https://ria.ru/20240725/gruziya-1961845776.html

грузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, грузия, ираклий кобахидзе, михаил саакашвили, единое национальное движение