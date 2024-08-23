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Премьер Грузии прокомментировал ситуацию вокруг партии Саакашвили - РИА Новости, 23.08.2024
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11:57 23.08.2024
https://ria.ru/20240823/gruziya-1967991108.html
Премьер Грузии прокомментировал ситуацию вокруг партии Саакашвили
Премьер Грузии прокомментировал ситуацию вокруг партии Саакашвили - РИА Новости, 23.08.2024
Премьер Грузии прокомментировал ситуацию вокруг партии Саакашвили
Партия экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" будет признана неконституционной, а парламентарии от этой политической силы будут лишены РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T11:57
2024-08-23T11:57
в мире
грузия
ираклий кобахидзе
михаил саакашвили
единое национальное движение
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ТБИЛИСИ, 23 авг - РИА Новости. Партия экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" будет признана неконституционной, а парламентарии от этой политической силы будут лишены депутатских мандатов, заявил журналистам премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе. Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября. Ранее Кобахидзе заявил, что в случае, если "Грузинская мечта" получит конституционное большинство, то она объявит партию Саакашвили неконституционной. "Я считаю, что в парламент попадут два субъекта. Это будет "Грузинская мечта" и одно из оппозиционных объединений. Остальное решит население, как пройдут политические процессы. Кто бы ни перешел барьер, никто не сможет уйти от той ответственности за то, что они сделали во время правления и потом, будучи в оппозиции 12 лет… Аннулирование парламентских мандатов было бы логичным продолжением запрета партии "Нацдвижения", это может сделать конституционный суд",- заявил Кобахидзе журналистам.
https://ria.ru/20240725/gruziya-1961845776.html
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в мире, грузия, ираклий кобахидзе, михаил саакашвили, единое национальное движение
В мире, Грузия, Ираклий Кобахидзе, Михаил Саакашвили, Единое национальное движение
Премьер Грузии прокомментировал ситуацию вокруг партии Саакашвили

Премьер Грузии считает, что мандаты депутатов партии Саакашвили аннулируют

© SputnikПремьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© Sputnik
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 23 авг - РИА Новости. Партия экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" будет признана неконституционной, а парламентарии от этой политической силы будут лишены депутатских мандатов, заявил журналистам премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.
Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября. Ранее Кобахидзе заявил, что в случае, если "Грузинская мечта" получит конституционное большинство, то она объявит партию Саакашвили неконституционной.
"Я считаю, что в парламент попадут два субъекта. Это будет "Грузинская мечта" и одно из оппозиционных объединений. Остальное решит население, как пройдут политические процессы. Кто бы ни перешел барьер, никто не сможет уйти от той ответственности за то, что они сделали во время правления и потом, будучи в оппозиции 12 лет… Аннулирование парламентских мандатов было бы логичным продолжением запрета партии "Нацдвижения", это может сделать конституционный суд",- заявил Кобахидзе журналистам.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
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В миреГрузияИраклий КобахидзеМихаил СаакашвилиЕдиное национальное движение
 
 
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