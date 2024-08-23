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"В мировом масштабе". В США заговорили о приближающемся крахе - РИА Новости, 23.08.2024
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01:06 23.08.2024
https://ria.ru/20240823/gosdolg-1967920969.html
"В мировом масштабе". В США заговорили о приближающемся крахе
"В мировом масштабе". В США заговорили о приближающемся крахе - РИА Новости, 23.08.2024
"В мировом масштабе". В США заговорили о приближающемся крахе
Растущий госдолг США ставит под угрозу экономическое положение страны в мировом масштабе, пишет Fox Business. РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T01:06
2024-08-23T01:06
экономика
сша
в мире
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Растущий госдолг США ставит под угрозу экономическое положение страны в мировом масштабе, пишет Fox Business. На сегодняшний день, согласно данным Министерства финансов США, государственный долг составляет более 35 триллионов долларов."Последние отчеты &lt;...&gt; говорят о том, что он вырастет до небывалой цифры в 54 триллиона долларов в следующем десятилетии", — спрогнозировали в статье.В публикации указывается, что на увеличение долговой нагрузки Вашингтона влияет резкий рост государственных расходов, особенно проявившийся при нынешней администрации президента, а также повышение уровня процентных ставок по госдолгу, сделавших его обслуживание более дорогим."Если же этот долг материализуется, то он поставит под угрозу экономическое положение Соединенных Штатов Америки в мировом масштабе", — предупредили в статье.Ранее президент России Владимир Путин указывал на то, что задолженность США перед мировой экономикой составляет 54,3 триллиона долларов, которые ничем не обеспечены. Объемы экономики страны сокращаются, а их фундаментальные основания время от времени потрескивают. Он назвал это проблемой для всех держателей долларовой массы.Путин неоднократно подчеркивал, что в связи с этим процесс дедолларизации в мире неизбежен и объективен. По словам президента, страны БРИКС уже отрабатывают эффективные механизмы расчетов и валютно-финансового контроля. Благодаря этому доля американской валюты в операциях между членами союза уменьшается.Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240729/gosdolg-1962793847.html
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экономика, сша, в мире
Экономика, США, В мире
"В мировом масштабе". В США заговорили о приближающемся крахе

Fox Business: госдолг США вырастет до небывалой цифры в 54 триллиона долларов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Растущий госдолг США ставит под угрозу экономическое положение страны в мировом масштабе, пишет Fox Business.
На сегодняшний день, согласно данным Министерства финансов США, государственный долг составляет более 35 триллионов долларов.
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"Последние отчеты <...> говорят о том, что он вырастет до небывалой цифры в 54 триллиона долларов в следующем десятилетии", — спрогнозировали в статье.
В публикации указывается, что на увеличение долговой нагрузки Вашингтона влияет резкий рост государственных расходов, особенно проявившийся при нынешней администрации президента, а также повышение уровня процентных ставок по госдолгу, сделавших его обслуживание более дорогим.
«
"Если же этот долг материализуется, то он поставит под угрозу экономическое положение Соединенных Штатов Америки в мировом масштабе", — предупредили в статье.
Ранее президент России Владимир Путин указывал на то, что задолженность США перед мировой экономикой составляет 54,3 триллиона долларов, которые ничем не обеспечены. Объемы экономики страны сокращаются, а их фундаментальные основания время от времени потрескивают. Он назвал это проблемой для всех держателей долларовой массы.
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Путин неоднократно подчеркивал, что в связи с этим процесс дедолларизации в мире неизбежен и объективен. По словам президента, страны БРИКС уже отрабатывают эффективные механизмы расчетов и валютно-финансового контроля. Благодаря этому доля американской валюты в операциях между членами союза уменьшается.
Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>>
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