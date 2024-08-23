"В мировом масштабе". В США заговорили о приближающемся крахе
Fox Business: госдолг США вырастет до небывалой цифры в 54 триллиона долларов
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Растущий госдолг США ставит под угрозу экономическое положение страны в мировом масштабе, пишет Fox Business.
На сегодняшний день, согласно данным Министерства финансов США, государственный долг составляет более 35 триллионов долларов.
Госдолг США достиг рекордной отметки
29 июля, 20:15
"Последние отчеты <...> говорят о том, что он вырастет до небывалой цифры в 54 триллиона долларов в следующем десятилетии", — спрогнозировали в статье.
В публикации указывается, что на увеличение долговой нагрузки Вашингтона влияет резкий рост государственных расходов, особенно проявившийся при нынешней администрации президента, а также повышение уровня процентных ставок по госдолгу, сделавших его обслуживание более дорогим.
«
"Если же этот долг материализуется, то он поставит под угрозу экономическое положение Соединенных Штатов Америки в мировом масштабе", — предупредили в статье.
Ранее президент России Владимир Путин указывал на то, что задолженность США перед мировой экономикой составляет 54,3 триллиона долларов, которые ничем не обеспечены. Объемы экономики страны сокращаются, а их фундаментальные основания время от времени потрескивают. Он назвал это проблемой для всех держателей долларовой массы.
В Кремле прокомментировали рост госдолга США
30 июля, 13:25
Путин неоднократно подчеркивал, что в связи с этим процесс дедолларизации в мире неизбежен и объективен. По словам президента, страны БРИКС уже отрабатывают эффективные механизмы расчетов и валютно-финансового контроля. Благодаря этому доля американской валюты в операциях между членами союза уменьшается.
Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>>