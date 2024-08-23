https://ria.ru/20240823/gosdolg-1967920969.html

"В мировом масштабе". В США заговорили о приближающемся крахе

"В мировом масштабе". В США заговорили о приближающемся крахе - РИА Новости, 23.08.2024

"В мировом масштабе". В США заговорили о приближающемся крахе

Растущий госдолг США ставит под угрозу экономическое положение страны в мировом масштабе, пишет Fox Business. РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T01:06

2024-08-23T01:06

2024-08-23T01:06

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сша

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Растущий госдолг США ставит под угрозу экономическое положение страны в мировом масштабе, пишет Fox Business. На сегодняшний день, согласно данным Министерства финансов США, государственный долг составляет более 35 триллионов долларов."Последние отчеты <...> говорят о том, что он вырастет до небывалой цифры в 54 триллиона долларов в следующем десятилетии", — спрогнозировали в статье.В публикации указывается, что на увеличение долговой нагрузки Вашингтона влияет резкий рост государственных расходов, особенно проявившийся при нынешней администрации президента, а также повышение уровня процентных ставок по госдолгу, сделавших его обслуживание более дорогим."Если же этот долг материализуется, то он поставит под угрозу экономическое положение Соединенных Штатов Америки в мировом масштабе", — предупредили в статье.Ранее президент России Владимир Путин указывал на то, что задолженность США перед мировой экономикой составляет 54,3 триллиона долларов, которые ничем не обеспечены. Объемы экономики страны сокращаются, а их фундаментальные основания время от времени потрескивают. Он назвал это проблемой для всех держателей долларовой массы.Путин неоднократно подчеркивал, что в связи с этим процесс дедолларизации в мире неизбежен и объективен. По словам президента, страны БРИКС уже отрабатывают эффективные механизмы расчетов и валютно-финансового контроля. Благодаря этому доля американской валюты в операциях между членами союза уменьшается.Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>>

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экономика, сша, в мире