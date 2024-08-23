https://ria.ru/20240823/golosovanie-1968045400.html

В Москве завершилось тестовое электронное голосование

В Москве завершилось тестовое электронное голосование - РИА Новости, 23.08.2024

В Москве завершилось тестовое электронное голосование

Почти 650 тысяч москвичей приняли участие в тестовом голосовании электронно, оно завершилось в 14.00 в пятницу, сообщается в Telegram-канале Общественного штаба РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T14:42

2024-08-23T14:42

2024-08-23T14:42

политика

москва

тинао

московская городская дума

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Почти 650 тысяч москвичей приняли участие в тестовом голосовании электронно, оно завершилось в 14.00 в пятницу, сообщается в Telegram-канале Общественного штаба по наблюдению за выборами. "В Москве завершилось тестовое голосование. Тестирование всех способов голосования перед выборами депутатов в Мосгордуму и муниципальных депутатов в ТиНАО и Куркино прошло в штатном режиме. Почти 650 тысяч москвичей проголосовали в тестовом режиме электронно", - говорится в сообщении штаба. Выборы в Москве пройдут с 6 по 8 сентября 2024 года. Москвичам предстоит выбрать депутатов Московской городской думы, а жители Троицкого и Новомосковского округов также будут голосовать за муниципальных депутатов. В эти дни пройдут досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах продлится с 08.00 6 сентября до 20.00 8 сентября.

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москва

тинао

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, москва, тинао, московская городская дума