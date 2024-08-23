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В Москве завершилось тестовое электронное голосование - РИА Новости, 23.08.2024
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14:42 23.08.2024
https://ria.ru/20240823/golosovanie-1968045400.html
В Москве завершилось тестовое электронное голосование
В Москве завершилось тестовое электронное голосование - РИА Новости, 23.08.2024
В Москве завершилось тестовое электронное голосование
Почти 650 тысяч москвичей приняли участие в тестовом голосовании электронно, оно завершилось в 14.00 в пятницу, сообщается в Telegram-канале Общественного штаба РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T14:42
2024-08-23T14:42
политика
москва
тинао
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Почти 650 тысяч москвичей приняли участие в тестовом голосовании электронно, оно завершилось в 14.00 в пятницу, сообщается в Telegram-канале Общественного штаба по наблюдению за выборами. "В Москве завершилось тестовое голосование. Тестирование всех способов голосования перед выборами депутатов в Мосгордуму и муниципальных депутатов в ТиНАО и Куркино прошло в штатном режиме. Почти 650 тысяч москвичей проголосовали в тестовом режиме электронно", - говорится в сообщении штаба. Выборы в Москве пройдут с 6 по 8 сентября 2024 года. Москвичам предстоит выбрать депутатов Московской городской думы, а жители Троицкого и Новомосковского округов также будут голосовать за муниципальных депутатов. В эти дни пройдут досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах продлится с 08.00 6 сентября до 20.00 8 сентября.
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политика, москва, тинао, московская городская дума
Политика, Москва, ТиНАО, Московская городская дума
В Москве завершилось тестовое электронное голосование

Почти 650 тысяч москвичей участвовали в тестовом голосовании электронно

© РИА Новости / Максим Захаров | Перейти в медиабанкЖенщина принимает участие в дистанционном электронном голосовании
Женщина принимает участие в дистанционном электронном голосовании - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости / Максим Захаров
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Женщина принимает участие в дистанционном электронном голосовании. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Почти 650 тысяч москвичей приняли участие в тестовом голосовании электронно, оно завершилось в 14.00 в пятницу, сообщается в Telegram-канале Общественного штаба по наблюдению за выборами.
Москве завершилось тестовое голосование. Тестирование всех способов голосования перед выборами депутатов в Мосгордуму и муниципальных депутатов в ТиНАО и Куркино прошло в штатном режиме. Почти 650 тысяч москвичей проголосовали в тестовом режиме электронно", - говорится в сообщении штаба.
Выборы в Москве пройдут с 6 по 8 сентября 2024 года. Москвичам предстоит выбрать депутатов Московской городской думы, а жители Троицкого и Новомосковского округов также будут голосовать за муниципальных депутатов. В эти дни пройдут досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах продлится с 08.00 6 сентября до 20.00 8 сентября.
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