В Москве завершилось тестовое электронное голосование
Почти 650 тысяч москвичей участвовали в тестовом голосовании электронно
© РИА Новости / Максим Захаров | Перейти в медиабанкЖенщина принимает участие в дистанционном электронном голосовании
Женщина принимает участие в дистанционном электронном голосовании. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Почти 650 тысяч москвичей приняли участие в тестовом голосовании электронно, оно завершилось в 14.00 в пятницу, сообщается в Telegram-канале Общественного штаба по наблюдению за выборами.
"В Москве завершилось тестовое голосование. Тестирование всех способов голосования перед выборами депутатов в Мосгордуму и муниципальных депутатов в ТиНАО и Куркино прошло в штатном режиме. Почти 650 тысяч москвичей проголосовали в тестовом режиме электронно", - говорится в сообщении штаба.
Выборы в Москве пройдут с 6 по 8 сентября 2024 года. Москвичам предстоит выбрать депутатов Московской городской думы, а жители Троицкого и Новомосковского округов также будут голосовать за муниципальных депутатов. В эти дни пройдут досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах продлится с 08.00 6 сентября до 20.00 8 сентября.