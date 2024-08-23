https://ria.ru/20240823/golosovanie-1967944432.html

В Москве началось тестирование системы электронного голосования

В Москве началось тестирование системы электронного голосования - РИА Новости, 23.08.2024

В Москве началось тестирование системы электронного голосования

Тестовое голосование перед сентябрьскими выборами стартовало утром в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства города. РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T08:32

2024-08-23T08:32

2024-08-23T08:32

политика

москва

московская городская дума

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Тестовое голосование перед сентябрьскими выборами стартовало утром в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства города. "В столице началось тестовое голосование перед сентябрьскими выборами депутатов. Оно продлится до 14.00. Во время него москвичи ознакомятся с избирательным процессом, а специалисты проверят готовность и корректность работы системы электронного голосования", - говорится в тексте. Отмечается, что в тестировании могут принять участие совершеннолетние горожане с постоянной регистрацией в столице. Им предложат ответить на вопрос, должна ли Москва по примеру других регионов принять собственный закон об обращении с безнадзорными животными. "В полученном бюллетене москвичам предстоит выбрать один из пяти предложенных вариантов ответа", - пояснили в тексте. Выборы в Москве пройдут с 6 по 8 сентября 2024 года. Москвичам предстоит выбрать депутатов Московской городской думы, а жители Троицкого и Новомосковского округов также будут голосовать за муниципальных депутатов. В эти дни пройдут досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах продлится с 08.00 6 сентября до 20.00 8 сентября.

https://ria.ru/20240302/vybory-1930682482.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, москва, московская городская дума