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В Москве началось тестирование системы электронного голосования - РИА Новости, 23.08.2024
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08:32 23.08.2024
https://ria.ru/20240823/golosovanie-1967944432.html
В Москве началось тестирование системы электронного голосования
В Москве началось тестирование системы электронного голосования - РИА Новости, 23.08.2024
В Москве началось тестирование системы электронного голосования
Тестовое голосование перед сентябрьскими выборами стартовало утром в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства города. РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T08:32
2024-08-23T08:32
политика
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Тестовое голосование перед сентябрьскими выборами стартовало утром в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства города. "В столице началось тестовое голосование перед сентябрьскими выборами депутатов. Оно продлится до 14.00. Во время него москвичи ознакомятся с избирательным процессом, а специалисты проверят готовность и корректность работы системы электронного голосования", - говорится в тексте. Отмечается, что в тестировании могут принять участие совершеннолетние горожане с постоянной регистрацией в столице. Им предложат ответить на вопрос, должна ли Москва по примеру других регионов принять собственный закон об обращении с безнадзорными животными. "В полученном бюллетене москвичам предстоит выбрать один из пяти предложенных вариантов ответа", - пояснили в тексте. Выборы в Москве пройдут с 6 по 8 сентября 2024 года. Москвичам предстоит выбрать депутатов Московской городской думы, а жители Троицкого и Новомосковского округов также будут голосовать за муниципальных депутатов. В эти дни пройдут досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах продлится с 08.00 6 сентября до 20.00 8 сентября.
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политика, москва, московская городская дума
Политика, Москва, Московская городская дума
В Москве началось тестирование системы электронного голосования

В Москве началось тестовое голосование перед сентябрьскими выборами

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДистанционное электронное голосование на выборах президента РФ
Дистанционное электронное голосование на выборах президента РФ - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Дистанционное электронное голосование на выборах президента РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Тестовое голосование перед сентябрьскими выборами стартовало утром в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства города.
"В столице началось тестовое голосование перед сентябрьскими выборами депутатов. Оно продлится до 14.00. Во время него москвичи ознакомятся с избирательным процессом, а специалисты проверят готовность и корректность работы системы электронного голосования", - говорится в тексте.
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Отмечается, что в тестировании могут принять участие совершеннолетние горожане с постоянной регистрацией в столице. Им предложат ответить на вопрос, должна ли Москва по примеру других регионов принять собственный закон об обращении с безнадзорными животными. "В полученном бюллетене москвичам предстоит выбрать один из пяти предложенных вариантов ответа", - пояснили в тексте.
Выборы в Москве пройдут с 6 по 8 сентября 2024 года. Москвичам предстоит выбрать депутатов Московской городской думы, а жители Троицкого и Новомосковского округов также будут голосовать за муниципальных депутатов. В эти дни пройдут досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах продлится с 08.00 6 сентября до 20.00 8 сентября.
Какие выборы пройдут в единый день голосования
2 августа, 10:00
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Какие выборы пройдут в единый день голосованияПосмотреть
 
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