В Москве началось тестирование системы электронного голосования
В Москве началось тестовое голосование перед сентябрьскими выборами
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДистанционное электронное голосование на выборах президента РФ
Дистанционное электронное голосование на выборах президента РФ . Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Тестовое голосование перед сентябрьскими выборами стартовало утром в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства города.
"В столице началось тестовое голосование перед сентябрьскими выборами депутатов. Оно продлится до 14.00. Во время него москвичи ознакомятся с избирательным процессом, а специалисты проверят готовность и корректность работы системы электронного голосования", - говорится в тексте.
Отмечается, что в тестировании могут принять участие совершеннолетние горожане с постоянной регистрацией в столице. Им предложат ответить на вопрос, должна ли Москва по примеру других регионов принять собственный закон об обращении с безнадзорными животными. "В полученном бюллетене москвичам предстоит выбрать один из пяти предложенных вариантов ответа", - пояснили в тексте.
Выборы в Москве пройдут с 6 по 8 сентября 2024 года. Москвичам предстоит выбрать депутатов Московской городской думы, а жители Троицкого и Новомосковского округов также будут голосовать за муниципальных депутатов. В эти дни пройдут досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах продлится с 08.00 6 сентября до 20.00 8 сентября.