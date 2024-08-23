https://ria.ru/20240823/germaniya-1968094711.html

"Альтернатива для Германии" хочет создать европейскую партию

"Альтернатива для Германии" хочет создать европейскую партию - РИА Новости, 23.08.2024

"Альтернатива для Германии" хочет создать европейскую партию

Популярная в Германии правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) хочет основать европейскую партию, сообщил портал немецкой новостной телепрограммы... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T16:50

2024-08-23T16:50

2024-08-23T16:52

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БЕРЛИН, 23 авг - РИА Новости. Популярная в Германии правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) хочет основать европейскую партию, сообщил портал немецкой новостной телепрограммы Tagesschau со ссылкой на соответствующие документы. Отмечается, что до сих пор АдГ была лишь частью политической фракции на уровне ЕС. Как уточняет портал, преимущество европейских партий в том, что они могут получать государственное финансирование на европейском уровне, для крупных партий оно может исчисляться десятками миллионов евро. "По всей видимости, АдГ также присматривается к этому финансированию, о чем свидетельствуют документы, имеющиеся в распоряжении (телерадиокомпаний - ред.) WDR и NDR (входят в немецкую радио- и телевещательную организацию ARD, к которой относится и Tagesschau - ред.). Планируется также создание европейского фонда, связанного с партией", - отмечает портал. По его информации, АдГ торопится с созданием новой партии, поскольку необходимо уложиться в сроки, установленные для бюджета на 2025 год. Теперь, по данным портала, съезду АдГ, формально высшему партийному органу, который должен собраться в середине сентября, необходимо будет это одобрить. Заявка на признание европейской партии и льготы на бюджет следующего года должна быть получена ЕС до конца сентября. После этого Европарламент решит, будет ли партия получать финансирование из бюджета ЕС и в каком объеме. Портал также указывает, что ранее представители АдГ выступали против получения госфинансирования, аргументируя это тем, что партия должна быть независима от этих средств. Уточняется также, что для создания европейской партии АдГ в середине августа по согласованию со своим руководством основали в своем федеральном офисе в Берлине ассоциацию-предшественницу под названием "Европа суверенных наций - ESN e.V.". Так же называется и недавно созданная новая парламентская фракция АдГ в Европарламенте, которая в настоящее время состоит из 25 евродепутатов из восьми стран-членов ЕС, среди них 14 от самой АдГ. В нее входят и несколько других правых партий, в том числе из Болгарии, Польши и Франции. Предполагается, что они присоединятся к новой европейской партии. "Это связано с тем, что только партии, набравшие не менее трех процентов голосов по крайней мере в четверти стран-членов ЕС, будут признаны европейскими партиями. АдГ и ее вероятные партнеры будут соответствовать этому критерию", - уточнил портал. АдГ набрала 15,9% на прошедших выборах в Европейский парламент, заняв второе место и обойдя социал-демократов канцлера Германии Олафа Шольца. В числе прочего партия выступает за ограничение миграции и мирное урегулирование конфликта на Украине. Противники АдГ часто обвиняют ее в связях с Россией, а с недавнего времени - и с Китаем. Согласно опросу, проведенному институтом изучения общественного мнения INSA для газеты Bild с 29 июля по 2 августа среди 1199 граждан Германии, если бы выборы состоялись в ближайшую на тот момент субботу, то за главный оппозиционный блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) проголосовал бы 31% опрошенных, а за "Альтернативу для Германии" - 28%. Что касается правящей СДПГ, то ее поддержали бы лишь 15% опрошенных. За "Зеленых" (также входят в правительственную коалицию) готовы были проголосовать 10%, а СвДП (третью партию, входящую в коалицию) поддержали бы только 5% респондентов. Партия, критикующая поставки оружия Украине и санкции против России, "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (BSW), заручилась бы поддержкой 9% респондентов.

https://ria.ru/20240823/zaharova-1968006244.html

https://ria.ru/20240818/sotrudnichestvo-1966912137.html

https://ria.ru/20240617/germaniya-1953490235.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, германия, украина, россия, олаф шольц, сара вагенкнехт, евросоюз, европарламент, хдс/хсс