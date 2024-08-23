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Китай и Белоруссия поддержали мирное разрешение конфликтов - РИА Новости, 23.08.2024
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04:28 23.08.2024 (обновлено: 12:27 23.08.2024)
https://ria.ru/20240823/geopolitika-1967929827.html
Китай и Белоруссия поддержали мирное разрешение конфликтов
Китай и Белоруссия поддержали мирное разрешение конфликтов - РИА Новости, 23.08.2024
Китай и Белоруссия поддержали мирное разрешение конфликтов
Пекин и Минск поддерживают урегулирование конфликтов мирным путем, говорится в совместном коммюнике правительств Китая и Белоруссии, опубликованном в рамках... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T04:28
2024-08-23T12:27
в мире
китай
белоруссия
ли цян
пекин
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ПЕКИН, 23 авг – РИА Новости. Пекин и Минск поддерживают урегулирование конфликтов мирным путем, говорится в совместном коммюнике правительств Китая и Белоруссии, опубликованном в рамках официального визита премьера Госсовета КНР Ли Цяна в Белоруссию."Обе стороны поддерживают мирное разрешение конфликтов, конструктивный диалог между странами и международное сотрудничество, основанное на взаимной выгоде и взаимном уважении", - говорится в совместном коммюнике, текст которого опубликовал в пятницу МИД КНР.Официальный визит премьера Государственного Совета Китайской Народной Республики Ли Цяна в Белоруссию проходит 22-23 августа.
https://rsport.ria.ru/20240822/kitay-1967736756.html
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в мире, китай, белоруссия, ли цян, пекин
В мире, Китай, Белоруссия, Ли Цян, Пекин
Китай и Белоруссия поддержали мирное разрешение конфликтов

Коммюнике: Китай и Белоруссия поддерживают мирное разрешение конфликтов

© Фото : Президент Республики БеларусьВстреча президента Белоруссии Александра Лукашенко с Премьером Государственного совета КНР Ли Цяном в Минске. 22 августа 2024
Встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко с Премьером Государственного совета КНР Ли Цяном в Минске. 22 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© Фото : Президент Республики Беларусь
Встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко с Премьером Государственного совета КНР Ли Цяном в Минске. 22 августа 2024
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 23 авг – РИА Новости. Пекин и Минск поддерживают урегулирование конфликтов мирным путем, говорится в совместном коммюнике правительств Китая и Белоруссии, опубликованном в рамках официального визита премьера Госсовета КНР Ли Цяна в Белоруссию.
"Обе стороны поддерживают мирное разрешение конфликтов, конструктивный диалог между странами и международное сотрудничество, основанное на взаимной выгоде и взаимном уважении", - говорится в совместном коммюнике, текст которого опубликовал в пятницу МИД КНР.
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Официальный визит премьера Государственного Совета Китайской Народной Республики Ли Цяна в Белоруссию проходит 22-23 августа.
 
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