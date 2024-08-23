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Новые переговоры по Газе могут пройти 25 августа, пишут СМИ - РИА Новости, 23.08.2024
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20:09 23.08.2024
https://ria.ru/20240823/gaza-1968155610.html
Новые переговоры по Газе могут пройти 25 августа, пишут СМИ
Новые переговоры по Газе могут пройти 25 августа, пишут СМИ - РИА Новости, 23.08.2024
Новые переговоры по Газе могут пройти 25 августа, пишут СМИ
Новый раунд переговоров по сделке Израиля и палестинского движения ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников может пройти 25 августа в... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T20:09
2024-08-23T20:09
в мире
израиль
каир (город)
катар
мухаммад бен абдуррахман аль тани
хамас
центральное разведывательное управление (цру)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Новый раунд переговоров по сделке Израиля и палестинского движения ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников может пройти 25 августа в Каире с участием главы ЦРУ Билла Бернса, премьер-министра Катара Мухаммада бен Абдуррахмана Аль Тани и высокопоставленных чиновников из Израиля и Египта, сообщает портал Axios. "Новый раунд переговоров, как ожидается, пройдет в Каире в воскресенье с Бернсом, премьер-министром Катара Мухаммадом бен Абдуррахманом Аль Тани и высокопоставленными чиновниками из Израиля и Египта", - пишет портал.
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каир (город)
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в мире, израиль, каир (город), катар, мухаммад бен абдуррахман аль тани, хамас, центральное разведывательное управление (цру), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Израиль, Каир (город), Катар, Мухаммад бен Абдуррахман Аль Тани, ХАМАС, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
Новые переговоры по Газе могут пройти 25 августа, пишут СМИ

Axios: новые переговоры по сделке Израиля и ХАМАС пройдут 25 августа в Каире

© AP Photo / Ramez HabboubДым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара
Дым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© AP Photo / Ramez Habboub
Дым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Новый раунд переговоров по сделке Израиля и палестинского движения ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников может пройти 25 августа в Каире с участием главы ЦРУ Билла Бернса, премьер-министра Катара Мухаммада бен Абдуррахмана Аль Тани и высокопоставленных чиновников из Израиля и Египта, сообщает портал Axios.
"Новый раунд переговоров, как ожидается, пройдет в Каире в воскресенье с Бернсом, премьер-министром Катара Мухаммадом бен Абдуррахманом Аль Тани и высокопоставленными чиновниками из Израиля и Египта", - пишет портал.
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В миреИзраильКаир (город)КатарМухаммад бен Абдуррахман Аль ТаниХАМАСЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
 
 
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