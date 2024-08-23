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Новые переговоры по Газе могут пройти 25 августа, пишут СМИ
Новые переговоры по Газе могут пройти 25 августа, пишут СМИ - РИА Новости, 23.08.2024
Новые переговоры по Газе могут пройти 25 августа, пишут СМИ
Новый раунд переговоров по сделке Израиля и палестинского движения ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников может пройти 25 августа в... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T20:09
2024-08-23T20:09
2024-08-23T20:09
в мире
израиль
каир (город)
катар
мухаммад бен абдуррахман аль тани
хамас
центральное разведывательное управление (цру)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Новый раунд переговоров по сделке Израиля и палестинского движения ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников может пройти 25 августа в Каире с участием главы ЦРУ Билла Бернса, премьер-министра Катара Мухаммада бен Абдуррахмана Аль Тани и высокопоставленных чиновников из Израиля и Египта, сообщает портал Axios. "Новый раунд переговоров, как ожидается, пройдет в Каире в воскресенье с Бернсом, премьер-министром Катара Мухаммадом бен Абдуррахманом Аль Тани и высокопоставленными чиновниками из Израиля и Египта", - пишет портал.
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в мире, израиль, каир (город), катар, мухаммад бен абдуррахман аль тани, хамас, центральное разведывательное управление (цру), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Израиль, Каир (город), Катар, Мухаммад бен Абдуррахман Аль Тани, ХАМАС, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
Новые переговоры по Газе могут пройти 25 августа, пишут СМИ
Axios: новые переговоры по сделке Израиля и ХАМАС пройдут 25 августа в Каире