https://ria.ru/20240823/gaza-1968155610.html

Новые переговоры по Газе могут пройти 25 августа, пишут СМИ

Новые переговоры по Газе могут пройти 25 августа, пишут СМИ - РИА Новости, 23.08.2024

Новые переговоры по Газе могут пройти 25 августа, пишут СМИ

Новый раунд переговоров по сделке Израиля и палестинского движения ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников может пройти 25 августа в... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T20:09

2024-08-23T20:09

2024-08-23T20:09

в мире

израиль

каир (город)

катар

мухаммад бен абдуррахман аль тани

хамас

центральное разведывательное управление (цру)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Новый раунд переговоров по сделке Израиля и палестинского движения ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников может пройти 25 августа в Каире с участием главы ЦРУ Билла Бернса, премьер-министра Катара Мухаммада бен Абдуррахмана Аль Тани и высокопоставленных чиновников из Израиля и Египта, сообщает портал Axios. "Новый раунд переговоров, как ожидается, пройдет в Каире в воскресенье с Бернсом, премьер-министром Катара Мухаммадом бен Абдуррахманом Аль Тани и высокопоставленными чиновниками из Израиля и Египта", - пишет портал.

https://ria.ru/20240823/konflikt-1915630213.html

израиль

каир (город)

катар

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в мире, израиль, каир (город), катар, мухаммад бен абдуррахман аль тани, хамас, центральное разведывательное управление (цру), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, армия обороны израиля (цахал)