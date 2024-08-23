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Армия Израиля за сутки уничтожила примерно 30 объектов ХАМАС в Газе - РИА Новости, 23.08.2024
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12:04 23.08.2024
https://ria.ru/20240823/gaza-1967992713.html
Армия Израиля за сутки уничтожила примерно 30 объектов ХАМАС в Газе
Армия Израиля за сутки уничтожила примерно 30 объектов ХАМАС в Газе - РИА Новости, 23.08.2024
Армия Израиля за сутки уничтожила примерно 30 объектов ХАМАС в Газе
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за сутки нанесла удары примерно по 30 объектам палестинского движения ХАМАС в районе Хан-Юниса, сообщила в пятницу пресс-служба... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T12:04
2024-08-23T12:04
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за сутки нанесла удары примерно по 30 объектам палестинского движения ХАМАС в районе Хан-Юниса, сообщила в пятницу пресс-служба армии в Telegram-канале. "ВВС Израиля нанесли удары примерно по 30 террористическим объектам в секторе Газа, включая военные сооружения и посты, склады оружия и пусковые площадки в районе Хан-Юниса", - говорится в сообщении армии. Военные ЦАХАЛ продолжают проводить точечные оперативные действия на юге сектора Газа и в центральной части палестинского анклава. В районе Хан-Юниса военные уничтожили десятки бойцов ХАМАС и несколько объектов инфраструктуры движения. В пресс-службе добавили, что дополнительные удары нанесли по районам, откуда на прошлой неделе были выпущены снаряды по населенным пунктам на юге Израиля. В районе Рафаха силы ЦАХАЛ ликвидировали множество радикалов, представлявших угрозу для войск. В центральной части палестинского анклава был уничтожен пусковой пункт, откуда в сторону израильских военных запускались снаряды, а также ликвидировали бойца ХАМАС, вооруженного взрывчатыми веществами, который находился в непосредственной близости от военнослужащих. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 40 тысяч, пострадали более 92,8 тысячи человек. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240823/palestina-1967941513.html
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в мире, израиль, рафах (провинция), россия, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Рафах (провинция), Россия, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Армия Израиля за сутки уничтожила примерно 30 объектов ХАМАС в Газе

Армия Израиля за сутки уничтожила примерно 30 объектов ХАМАС в районе Хан-Юниса

© РИА НовостиДым на месте взрыва на востоке города Хан-Юнис в Газе. Кадр видео
Дым на месте взрыва на востоке города Хан-Юнис в Газе. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости
Дым на месте взрыва на востоке города Хан-Юнис в Газе. Кадр видео. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за сутки нанесла удары примерно по 30 объектам палестинского движения ХАМАС в районе Хан-Юниса, сообщила в пятницу пресс-служба армии в Telegram-канале.
"ВВС Израиля нанесли удары примерно по 30 террористическим объектам в секторе Газа, включая военные сооружения и посты, склады оружия и пусковые площадки в районе Хан-Юниса", - говорится в сообщении армии.
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Военные ЦАХАЛ продолжают проводить точечные оперативные действия на юге сектора Газа и в центральной части палестинского анклава.
В районе Хан-Юниса военные уничтожили десятки бойцов ХАМАС и несколько объектов инфраструктуры движения. В пресс-службе добавили, что дополнительные удары нанесли по районам, откуда на прошлой неделе были выпущены снаряды по населенным пунктам на юге Израиля.
В районе Рафаха силы ЦАХАЛ ликвидировали множество радикалов, представлявших угрозу для войск.
В центральной части палестинского анклава был уничтожен пусковой пункт, откуда в сторону израильских военных запускались снаряды, а также ликвидировали бойца ХАМАС, вооруженного взрывчатыми веществами, который находился в непосредственной близости от военнослужащих.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 40 тысяч, пострадали более 92,8 тысячи человек.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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В миреИзраильРафах (провинция)РоссияХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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