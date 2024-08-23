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Армия Израиля за сутки уничтожила примерно 30 объектов ХАМАС в Газе

Армия Израиля за сутки уничтожила примерно 30 объектов ХАМАС в Газе - РИА Новости, 23.08.2024

Армия Израиля за сутки уничтожила примерно 30 объектов ХАМАС в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за сутки нанесла удары примерно по 30 объектам палестинского движения ХАМАС в районе Хан-Юниса, сообщила в пятницу пресс-служба... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T12:04

2024-08-23T12:04

2024-08-23T12:04

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за сутки нанесла удары примерно по 30 объектам палестинского движения ХАМАС в районе Хан-Юниса, сообщила в пятницу пресс-служба армии в Telegram-канале. "ВВС Израиля нанесли удары примерно по 30 террористическим объектам в секторе Газа, включая военные сооружения и посты, склады оружия и пусковые площадки в районе Хан-Юниса", - говорится в сообщении армии. Военные ЦАХАЛ продолжают проводить точечные оперативные действия на юге сектора Газа и в центральной части палестинского анклава. В районе Хан-Юниса военные уничтожили десятки бойцов ХАМАС и несколько объектов инфраструктуры движения. В пресс-службе добавили, что дополнительные удары нанесли по районам, откуда на прошлой неделе были выпущены снаряды по населенным пунктам на юге Израиля. В районе Рафаха силы ЦАХАЛ ликвидировали множество радикалов, представлявших угрозу для войск. В центральной части палестинского анклава был уничтожен пусковой пункт, откуда в сторону израильских военных запускались снаряды, а также ликвидировали бойца ХАМАС, вооруженного взрывчатыми веществами, который находился в непосредственной близости от военнослужащих. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 40 тысяч, пострадали более 92,8 тысячи человек. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240823/palestina-1967941513.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, рафах (провинция), россия, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году