https://ria.ru/20240823/gas_vybory-1967479545.html

Государственная автоматизированная система "Выборы"

Государственная автоматизированная система "Выборы" - РИА Новости, 23.08.2024

Государственная автоматизированная система "Выборы"

Государственная автоматизированная система (ГАС) "Выборы" – это территориально-распределенная, автоматизированная система, предназначенная для реализации... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T02:02

2024-08-23T02:02

2024-08-23T02:02

справки

россия

выборы

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Государственная автоматизированная система (ГАС) "Выборы" – это территориально-распределенная, автоматизированная система, предназначенная для реализации информационных процессов в ходе подготовки и проведения выборов и референдумов, обеспечения деятельности избирательных комиссий всех уровней, а также для решения в установленном федеральным законодательством порядке задач, не связанных с проведением выборов и референдумов. Она обеспечивает гласность, достоверность, оперативность и полноту информации о выборах и референдумах.Государственный заказчик системы – Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Российской Федерации.Создание ГАС "Выборы" началось 23 августа 1994 года, когда президент России Борис Ельцин подписал указ "О разработке и создании государственной автоматизированной системы Российской Федерации "Выборы". Целью ее разработки было совершенствование информационного обеспечения избирательной системы РФ, сокращения сроков подведения итогов голосования и финансовых затрат на проведение избирательных кампаний. Система была создана в Научно-исследовательском институте "Восход". 18 августа 1995 года указом президента России был создан Федеральный центр информатизации при ЦИК РФ, который обеспечивает использование, эксплуатацию и развитие ГАС "Выборы". Первое использование системы в масштабах страны состоялось в 1995 году. На выборах в Государственную Думу II созыва 17 декабря в 79 субъектах Федерации был обеспечен сбор и передача информации по ГАС "Выборы" (в шести остальных регионах – по телефону). В июне 1996 года система была принята в опытную эксплуатацию. В декабре 1999 года состоялись ее государственные испытания. В июле 2000 года ГАС "Выборы" была принята в эксплуатацию.10 января 2003 года президентом РФ был подписан федеральный закон "О Государственной автоматизированной системе Российской Федерации "Выборы", который определил статус, назначение, структуру, состав, правовую основу и основные принципы использования, эксплуатации и развития ГАС "Выборы".Основные задачи ГАС "Выборы":– сбор и обработка сведений об избирательных кампаниях, формирование календарных планов и контроль за их выполнением, формирование списков избирателей;– ввод сведений о кандидатах и их регистрации, контроль избирательных фондов, сбор информации об итогах голосования и результатах избирательной кампании;– оперативное информирование избирателей о ходе голосования и итогах выборов;– обеспечение единого порядка учета избирателей, участников референдума с использованием комплексов средств автоматизации ГАС "Выборы".Структура ГАС "Выборы" соответствует системе избирательных комиссий, в ее состав входят:– комплекс средств автоматизации Центральной избирательной комиссии Российской Федерации;– комплексы средств автоматизации избирательных комиссий субъектов Российской Федерации;– комплекс средств автоматизации территориальной избирательной комиссии федеральной территории;– комплексы средств автоматизации территориальных, окружных избирательных комиссий.В состав ГАС "Выборы" могут входить комплексы средств автоматизации участковых избирательных комиссий для обеспечения их деятельности, в том числе для обеспечения процесса голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума.Комплексы средств автоматизации всех уровней объединены в единую информационно-вычислительную среду на основе подсистемы связи и передачи данных ГАС "Выборы".Комплексы средств автоматизации всех уровней состоят из технических средств, программного и информационного обеспечения.Программное обеспечение включает в себя общее и специальное программное обеспечение. Для формирования единой программной и информационной среды системы используется общее программное обеспечение. Специальное – обеспечивает деятельность избирательных комиссий во время проведения выборов, референдумов и в межвыборный период. Оно представляет собой разработанный в России пакет многоцелевых и многофункциональных программ и надежно защищено от встраивания недокументированных функций, проникновения в систему и изменения данных в ней.ГАС "Выборы" построена на основе стандартных модулей, что обеспечивает развитие системы без нарушения непрерывности ее функционирования. Территориальные фрагменты ГАС "Выборы" при проведении выборов соответствующего уровня функционируют самостоятельно. Средства автоматизации, входящие в состав нижних уровней системы, эксплуатируются и в период между выборами в интересах местных органов власти в субъектах Российской Федерации, в том числе для реализации функций учета и регистрации избирателей.Информационные ресурсы ГАС "Выборы" включают в себя: персональные данные об избирателях, участниках референдума, о выдвинутых кандидатах, зарегистрированных кандидатах на выборную должность, об избранных кандидатах, о доверенных лицах, об уполномоченных представителях, о членах избирательных комиссий, комиссий референдума; информацию о ходе и об итогах голосования; картографическую информацию об административно-территориальном делении федерального и регионального уровней, о территориальном устройстве муниципальных образований, используемую при подготовке и проведении выборов и референдума; информацию, связанную с деятельностью избирательных комиссий, комиссий референдума; информацию о нормативных правовых актах о выборах и референдуме; иную информацию, предусмотренную федеральными законами, нормативными правовыми актами Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.ГАС "Выборы" применяется для автоматизации процесса контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации на всех уровнях выборов, референдумов, за выдвижением и регистрацией кандидатов, за реализацией инициативы проведения референдума, за формированием и расходованием средств избирательных фондов, фондов референдума, за учетом бланков бюллетеней и открепительных удостоверений, за работой ЦИК России и ИКСРФ (избирательные комиссии субъектов Российской Федерации) с обращениями, поступающими в ходе подготовки и проведения выборов и референдумов в Российской Федерации.ГАС "Выборы" также применяется для автоматизации учета агитационных материалов; деятельности избирательных комиссий по образованию избирательных округов с учетом данных о численности избирателей и норм избирательного законодательства; подведения предварительных итогов голосования; процесса картографического отображения итогов голосования, результатов выборов, референдума; распределения депутатских мандатов с учетом более чем 150 различных законов субъектов Российской Федерации; оперативного представления данных о ходе подготовки и проведения выборов и референдумов в сети Интернет; подготовки отчетов на любой момент проведения кампании; предоставления на Интернет-портале ЦИК России информации о подготовке, ходе и предварительных итогах голосования по всем проводящимся на территории Российской Федерации выборам и референдумам; предоставления на Интернет-портале ЦИК России цифровых сервисов для информирования участников избирательного процесса.Для информационного обеспечения и автоматизации всех этапов избирательного процесса в ГАС "Выборы" реализованы 14 подсистем. В них в общей сложности разработаны и применяются более 1000 взаимосвязанных и упорядоченных функций.Один из главных принципов использования ГАС "Выборы" – обеспечение безопасности информации в системе в сочетании с открытостью и доступностью информации, содержащейся в информационных ресурсах системы.Безопасность информации в ГАС "Выборы" обеспечивается средствами защиты информации и комплексом организационно-технических мероприятий. Система защиты информации ГАС "Выборы" обеспечивает достоверность информации при ее передаче по сетям связи, защиту от несанкционированного доступа и антивирусную защиту.С целью обеспечения подлинности и целостности информации в ГАС "Выборы" внедрена квалифицированная электронная подпись для использования в документообороте избирательных комиссий, комиссий референдума.ГАС "Выборы" охватывает 89 субъектов Российской Федерации.Работу системы обеспечивают 12 сервисных центров в 11 часовых зонах. Систему обслуживают более трех тысяч работников информационных центров избиркомов субъектов России.ГАС "Выборы" обеспечивает подготовку и проведение свыше 10 тысяч кампаний в год. Наибольшую нагрузку система испытывает в период подготовки и проведения федеральных избирательных кампаний и совмещенных с ними выборов и референдумов регионального и местного уровней. Всего с 1995 года с помощью ГАС "выборы" было проведено свыше 100 тысяч избирательных кампаний и референдумов в субъектах РФ.За период своей работы система подтвердила свою надежность на многочисленных выборах федерального, регионального и местного уровней. Система постоянно развивается, учитывая все современные достижения и разработки в области информационно-коммуникационных технологий.ГАС "Выборы" была модернизирована в 2001-2004, 2005-2008 и в 2012 годах.В 2020 году Центризбирком приступил к созданию цифровой платформы, которая станет новой версией ГАС "Выборы". Обновленная система создается преимущественно на российских разработках. В ходе предстоящего единого дня голосования 8 сентября 2024 года запланирован переход к активному внедрению платформы в режиме опытной эксплуатации в 46 субъектах России. По словам председателя ЦИК России Эллы Памфиловой, в 2025 году ЦИК РФ должен полностью перейти на работу с цифровой платформой "Выборы" 2.0. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, выборы