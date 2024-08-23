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Сотрудники ФСИН, освобождавшие заложников в ИК-19, не пострадали - РИА Новости, 23.08.2024
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18:26 23.08.2024 (обновлено: 20:07 23.08.2024)
https://ria.ru/20240823/fsin-1968133361.html
Сотрудники ФСИН, освобождавшие заложников в ИК-19, не пострадали
Сотрудники ФСИН, освобождавшие заложников в ИК-19, не пострадали - РИА Новости, 23.08.2024
Сотрудники ФСИН, освобождавшие заложников в ИК-19, не пострадали
Пострадавших среди сотрудников ФСИН, принимавших участие в операции по освобождению заложников в колонии в Волгоградской области, нет, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T18:26
2024-08-23T20:07
происшествия
волгоградская область
захват заложников в волгоградской колонии
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Пострадавших среди сотрудников ФСИН, принимавших участие в операции по освобождению заложников в колонии в Волгоградской области, нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "Пострадавших среди сотрудников, принимавших участие в операции по освобождению заложников, нет", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240823/supruga-1968085601.html
волгоградская область
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происшествия, волгоградская область, захват заложников в волгоградской колонии, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Происшествия, Волгоградская область, Захват заложников в волгоградской колонии, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
Сотрудники ФСИН, освобождавшие заложников в ИК-19, не пострадали

Сотрудники ФСИН, освобождавшие заложников в волгоградской ИК-19, не пострадали

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкВоенная техника движется в сторону исправительной колонии № 19 в Волгоградской области, где заключенные захватили заложников. 23 августа 2024
Военная техника движется в сторону исправительной колонии № 19 в Волгоградской области, где заключенные захватили заложников. 23 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Военная техника движется в сторону исправительной колонии № 19 в Волгоградской области, где заключенные захватили заложников. 23 августа 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Пострадавших среди сотрудников ФСИН, принимавших участие в операции по освобождению заложников в колонии в Волгоградской области, нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Пострадавших среди сотрудников, принимавших участие в операции по освобождению заложников, нет", - говорится в сообщении.
ИК-19 в Суровикино Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
Супруга бывшего заключенного рассказала об условиях содержания в ИК-19
Вчера, 16:28
 
ПроисшествияВолгоградская областьЗахват заложников в волгоградской колонииФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
 
 
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