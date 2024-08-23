https://ria.ru/20240823/fsin-1968133361.html

Сотрудники ФСИН, освобождавшие заложников в ИК-19, не пострадали

Сотрудники ФСИН, освобождавшие заложников в ИК-19, не пострадали - РИА Новости, 23.08.2024

Сотрудники ФСИН, освобождавшие заложников в ИК-19, не пострадали

Пострадавших среди сотрудников ФСИН, принимавших участие в операции по освобождению заложников в колонии в Волгоградской области, нет, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T18:26

2024-08-23T18:26

2024-08-23T20:07

происшествия

волгоградская область

захват заложников в волгоградской колонии

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Пострадавших среди сотрудников ФСИН, принимавших участие в операции по освобождению заложников в колонии в Волгоградской области, нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "Пострадавших среди сотрудников, принимавших участие в операции по освобождению заложников, нет", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240823/supruga-1968085601.html

волгоградская область

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происшествия, волгоградская область, захват заложников в волгоградской колонии, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)