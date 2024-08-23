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Сотрудники ФСИН, освобождавшие заложников в ИК-19, не пострадали
Сотрудники ФСИН, освобождавшие заложников в ИК-19, не пострадали - РИА Новости, 23.08.2024
Сотрудники ФСИН, освобождавшие заложников в ИК-19, не пострадали
Пострадавших среди сотрудников ФСИН, принимавших участие в операции по освобождению заложников в колонии в Волгоградской области, нет, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T18:26
2024-08-23T18:26
2024-08-23T20:07
происшествия
волгоградская область
захват заложников в волгоградской колонии
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Пострадавших среди сотрудников ФСИН, принимавших участие в операции по освобождению заложников в колонии в Волгоградской области, нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "Пострадавших среди сотрудников, принимавших участие в операции по освобождению заложников, нет", - говорится в сообщении.
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происшествия, волгоградская область, захват заложников в волгоградской колонии, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Происшествия, Волгоградская область, Захват заложников в волгоградской колонии, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
Сотрудники ФСИН, освобождавшие заложников в ИК-19, не пострадали
Сотрудники ФСИН, освобождавшие заложников в волгоградской ИК-19, не пострадали