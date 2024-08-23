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Над Черным морем заметили британский самолет-разведчик
Над Черным морем заметили британский самолет-разведчик - РИА Новости, 23.08.2024
Над Черным морем заметили британский самолет-разведчик
Над Черным морем пролетает британский разведсамолет RC-135W Rivet Joint, следует из данных Flightradar. РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T15:35
2024-08-23T15:35
2024-08-23T15:58
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Над Черным морем пролетает британский разведсамолет RC-135W Rivet Joint, следует из данных Flightradar.Самолет Boeing RC-145V Rivet Joint Королевских военно-воздушных сил Великобритании с номером авиарейса RRR7223 вылетел с аэродрома в Уоддингтоне в 9:06 по времени UTC (12:06 мск) и пролетает в западной части Черного моря.Накануне Flightradar фиксировал минимум три американских разведывательных самолета у берегов Черного моря.Западные самолеты и беспилотники регулярно появляются над Черным морем. Как подчеркивали в Министерстве обороны России, эти дроны проводят разведку и наводят на цели высокоточное оружие, которое западные страны передают ВСУ для нанесения ударов. Таким образом, можно говорить о большой вовлеченности США и стран НАТО в украинский конфликт на стороне Киева.Как добавили в оборонном ведомстве, такая активность кратно повышает риск инцидентов с участием летательных аппаратов ВКС, что увеличивает риск прямой конфронтации Североатлантического альянса с Россией.
https://ria.ru/20240823/plan-1968030388.html
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черное море, россия, великобритания, вооруженные силы украины, нато, воздушно-космические силы россии, в мире, политика
Черное море, Россия, Великобритания, Вооруженные силы Украины, НАТО, Воздушно-космические силы России, В мире, Политика
Над Черным морем заметили британский самолет-разведчик
Flightradar: над Черным морем пролетает британский разведсамолет RC-135W