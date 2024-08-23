https://ria.ru/20240823/finlyandiya-1967932186.html

Число покупок недвижимости иностранцами в Финляндии упало до минимума

Число покупок недвижимости иностранцами в Финляндии упало до минимума - РИА Новости, 23.08.2024

Число покупок недвижимости иностранцами в Финляндии упало до минимума

Количество покупок недвижимости иностранцами в Финляндии по итогам семи месяцев этого года находится на многолетних минимумах, подсчитало РИА Новости, изучив... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T05:23

2024-08-23T05:23

2024-08-23T05:23

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Количество покупок недвижимости иностранцами в Финляндии по итогам семи месяцев этого года находится на многолетних минимумах, подсчитало РИА Новости, изучив данные Национальной земельной службы страны. На прошлой неделе глава Министерства обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что ведомство подготовило законопроект о запрете сделок с недвижимостью россиянам и вынесет его на рассмотрение кабмина в ближайшие недели. При этом будут сделаны исключения для граждан России, проживающих в Финляндии с постоянным видом на жительство или имеющих финское гражданство. При этом ужесточения для россиян и других представителей стран, не входящих в ЕС и ЕЭЗ, действуют в Финляндии уже несколько лет. Кто и как из иностранцев покупает финскую недвижимость Так, всего за первые семь месяцев 2024 года иностранцы купили в Финляндии 532 объекта недвижимости. Это оказалось минимумом с 2018 года, тогда было приобретено 460 объектов. Россияне приобрели за январь-июль 2024 года лишь 48 объектов недвижимости против 62 годом ранее. Это стало самым низким показателем с 2003 года. В то же время, жители других стран Северной Европы - Дании, Исландии, Норвегии и Швеции - купили минимальные с 1997 года 32 объекта. За год, с 2023 года, они снизили покупки в 1,7 раза. Подданные всех остальных стран ЕС стали самыми активными покупателями финского жилья, приобретя за семь месяцев 299 недвижимых объектов. Однако это количество оказалось минимумом за шесть лет и на пятую часть меньше, чем за такой же период 2023 года. Наконец на граждан всех оставшихся стран мира пришлось только 153 сделки с недвижимостью против 202 годом ранее. В последний раз их было так мало в 2022 году. Причины снижения спроса Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Людмила Рокотянская отмечает, что мир в целом, не только Финляндия, переживает спад в сфере трансграничных инвестиций в недвижимость. Среди причин, жесткая денежно-кредитная политика мировых центробанков, замедление темпов мировой экономики и процессы деглобализации. Что касается конкретно европейского рынка, повлияла и геополитическая нестабильность: в 2023 году резко сократились инвестиции в рынки, граничащие с Украиной, Белоруссией и Россией - на 74% по сравнению со средним показателем за последние 10 лет, добавляет Рокотянская. "В условиях геополитической напряженности потоки иностранных инвестиций все-таки стремятся в так называемые рынки-убежища. К ним традиционно относят рынки недвижимости США, Великобритании и ряда других стран. В последние годы - ОАЭ", - отметила эксперт. Кроме того с 2022 года ЕС ужесточил условия для владения россиянами недвижимости, добавляет директор по корпоративным рейтингам агентства "Эксперт РА" Роман Андреев. Он также соглашается с коллегой в том, что неопределенность относительно дальнейшего роста мировой экономики "не добавляет оптимизма". Это и тормозит инвестиционную активность, в том числе и в сфере недвижимости. "Состоятельные соотечественники сейчас чаще рассматривают к покупке недвижимость в "дружественных" странах: к исторически популярным направлениям в лице Турции и ОАЭ сейчас добавляются некогда экзотические регионы в виде Индонезии (о. Бали) и Таиланда. Ранее популярные Кипр и Испания сейчас "сбавляют обороты", - заключил Андреев.

https://ria.ru/20240821/finlyandiya-1967654032.html

https://ria.ru/20240813/les-1965287412.html

https://ria.ru/20240802/rossija-1963631820.html

https://ria.ru/20240801/yle-1963373201.html

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