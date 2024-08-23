В Финляндии потребовали озвучить критерии открытия границы с Россией
Русскоязычное общество в Финляндии требует назвать критерии открытия границы
© AP Photo / Sergei GritsГраница Финляндии и России
© AP Photo / Sergei Grits
Граница Финляндии и России. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Русскоязычное "Александровское общество" (Aleksanterinliitto) в Финляндии потребовало от властей озвучить точные критерии для открытия границы с Россией.
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"Мы требуем озвучить точные критерии для открытия границы, а также источник данных, по которым эти критерии будут определены. Кроме того, мы просим предоставить план подготовки государственных структур к практическому применению закона о выдворении", — сказано в письме, размещенном на сайте общества.
Документ направили в МИД Финляндии.
Как отметили в организации, ранее чиновники неоднократно говорили, что граница закрыта из-за так называемой направляемой миграции, и указывали, что принятие закона о выдворении поможет открыть границу для легальных путешественников.
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"Тем не менее правительство и МВД не дают никакого точного ответа по срокам открытия КПП. При этом ни информации, на основе которой делаются выводы, что "еще не время", ни критериев, по которым нужное время будет определено, также не публикуется", — сказано в письме.
Закон о выдворении беженцев на границе с Россией вступил в силу 22 июля. Согласно нему, правительство по согласованию с президентом сможет при необходимости ограничивать прием беженцев на определенной части границы. Просители убежища, которые, как считают финские власти, являются инструментом влияния другого государства, не смогут попасть на указанную в решении правительства территорию и будут выдворены. На практике этот закон еще не применялся.
Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению Хельсинки до дальнейшего уведомления. Власти республики начали вводить ограничения с ноября прошлого года из-за неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Причем финны обвинили в этом Москву. Официальный представитель МИД Мария Захарова тогда назвала это двойными стандартами Запада.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться власти соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Он также подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеют на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.