https://ria.ru/20240823/farmatsevtika-1968006752.html
Суд отказался запретить "Промомеду" вводить в оборот препарат от тромбов
Суд отказался запретить "Промомеду" вводить в оборот препарат от тромбов - РИА Новости, 23.08.2024
Суд отказался запретить "Промомеду" вводить в оборот препарат от тромбов
Арбитражный суд Москвы отказал немецкому химико-фармацевтическому концерну Bayer, который просил запретить крупному российскому фармпроизводителю "Промомед" до... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T12:49
2024-08-23T12:49
2024-08-23T12:49
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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отказал немецкому химико-фармацевтическому концерну Bayer, который просил запретить крупному российскому фармпроизводителю "Промомед" до окончания судебного разбирательства вводить в оборот рецептурный препарат от тромбов "Ривароксабан", следует из опубликованного определения суда. Bayer считает, что ответчики ООО "Промомед Рус", АО "Биохимик" и АО "Биопрепарат", выпускающие и реализующие препарат "Ривароксабан", нарушают его права на изобретение формулы соединения, обладающего антитромботической активностью. По данным РБК, речь идет о веществе "ривароксабан", используемом в препарате "Ксарелто" немецкого концерна, который является самым продаваемым в России. Ответчики же вводят в оборот аналог этого лекарства – "Ривароксабан". В иске, поданном 12 августа, Bayer просит защитить свои права на изобретение и взыскать с ответчиков компенсацию в размере около 13 миллионов рублей. К рассмотрению иска суд приступит 8 октября. Параллельно истец просил суд принять обеспечительные меры в виде запрета подавать заявки на заключение госконтрактов и договоров поставки, а также заключать договоры на поставку лекарственных препаратов, содержащих действующее вещество "ривароксабан", в том числе лекарственного препарата "Ривароксабан". Истец также просил запретить АО "Биопрепарат" исполнять обязательства по уже заключенным госконтрактам, запретить Минздраву России и иным лицам принимать заявки на участие в аукционах по госзакупкам спорного препарата до даты истечения срока действия патента истца в декабре 2024 года, а также арестовать имеющиеся партии лекарств. Суд ходатайство о принятии обеспечительных мер полностью отклонил. Bayer в 2021 году сообщал, что его оборот в России в 2020 году вырос на 17%, до 888 миллионов евро, причем существенный вклад в рост продаж внес "Ксарелто", который стал применяться в том числе и для профилактики распространенных тромбоэмболических осложнений у пациентов с коронавирусом. ГК "Промомед" – российская фармацевтическая компания, ее портфель опирается на пять основных групп препаратов: противоопухолевые, противовирусные, эндокринологические, неврологические, антибиотики. В него входит более 300 наименований лекарственных препаратов, 80% которых – в списке жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
https://ria.ru/20231214/putin-1915796203.html
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РИА Новости
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россия, москва, bayer, промомед, общество
Россия, Москва, Bayer, Промомед, Общество
Суд отказался запретить "Промомеду" вводить в оборот препарат от тромбов
Суд отказал Bayer, просившему запретить продажу "Ривароксабана" от тромбов
МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отказал немецкому химико-фармацевтическому концерну Bayer, который просил запретить крупному российскому фармпроизводителю "Промомед" до окончания судебного разбирательства вводить в оборот рецептурный препарат от тромбов "Ривароксабан", следует из опубликованного определения суда.
Bayer считает, что ответчики ООО "Промомед Рус", АО "Биохимик" и АО "Биопрепарат", выпускающие и реализующие препарат "Ривароксабан", нарушают его права на изобретение формулы соединения, обладающего антитромботической активностью. По данным РБК, речь идет о веществе "ривароксабан", используемом в препарате "Ксарелто" немецкого концерна, который является самым продаваемым в России
. Ответчики же вводят в оборот аналог этого лекарства – "Ривароксабан".
В иске, поданном 12 августа, Bayer просит защитить свои права на изобретение и взыскать с ответчиков компенсацию в размере около 13 миллионов рублей. К рассмотрению иска суд приступит 8 октября.
Параллельно истец просил суд принять обеспечительные меры в виде запрета подавать заявки на заключение госконтрактов и договоров поставки, а также заключать договоры на поставку лекарственных препаратов, содержащих действующее вещество "ривароксабан", в том числе лекарственного препарата "Ривароксабан".
Истец также просил запретить АО "Биопрепарат" исполнять обязательства по уже заключенным госконтрактам, запретить Минздраву России и иным лицам принимать заявки на участие в аукционах по госзакупкам спорного препарата до даты истечения срока действия патента истца в декабре 2024 года, а также арестовать имеющиеся партии лекарств. Суд ходатайство о принятии обеспечительных мер полностью отклонил.
Bayer в 2021 году сообщал, что его оборот в России в 2020 году вырос на 17%, до 888 миллионов евро, причем существенный вклад в рост продаж внес "Ксарелто", который стал применяться в том числе и для профилактики распространенных тромбоэмболических осложнений у пациентов с коронавирусом.
ГК "Промомед" – российская фармацевтическая компания, ее портфель опирается на пять основных групп препаратов: противоопухолевые, противовирусные, эндокринологические, неврологические, антибиотики. В него входит более 300 наименований лекарственных препаратов, 80% которых – в списке жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.