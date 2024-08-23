https://ria.ru/20240823/evakuatsiya-1967940866.html
Спасатели вывели из лесного пожара в Домбае 236 человек
Спасатели вывели из лесного пожара в Домбае 236 человек - РИА Новости, 23.08.2024
Спасатели вывели из лесного пожара в Домбае 236 человек
Спасатели МЧС России вывели 236 человека, среди которых 43 ребенка, из лесного пожара в Домбае, развернут пункт временного размещения, информирует ведомство в... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T07:42
2024-08-23T07:42
2024-08-23T07:42
происшествия
домбай
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967889358_0:281:478:550_1920x0_80_0_0_ed2f11308903f56575085851f44f1264.jpg
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Спасатели МЧС России вывели 236 человека, среди которых 43 ребенка, из лесного пожара в Домбае, развернут пункт временного размещения, информирует ведомство в своем Telegram-канале. Ранее сообщалось, что спасатели вывели туристов из лесного пожара в Домбае, из Гоначхирского ущелья людей подняли в район озера Туманлы-Кель, в этом участке нет задымления. "Спасатели МЧС России вывезли туристов из лесного пожара в Домбае. Специалисты расчистили дорогу к подъезду на Гоначхирское ущелье. Сотрудники МЧС России эвакуировали людей в безопасное место. По уточненной информации, вывезены 236 человек, из них 43 ребенка. В поселке Домбай развернут пункт временного размещения", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240823/vodosnabzhenie-1967936168.html
домбай
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967889358_0:236:478:595_1920x0_80_0_0_3a0abd25ae4366164da585c315c60a59.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, домбай, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Домбай, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Спасатели вывели из лесного пожара в Домбае 236 человек
МЧС: из лесного пожара в Домбае эвакуировали 236 человек, в том числе 43 ребенка