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Спасатели вывели из лесного пожара в Домбае 236 человек - РИА Новости, 23.08.2024
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07:42 23.08.2024
https://ria.ru/20240823/evakuatsiya-1967940866.html
Спасатели вывели из лесного пожара в Домбае 236 человек
Спасатели вывели из лесного пожара в Домбае 236 человек - РИА Новости, 23.08.2024
Спасатели вывели из лесного пожара в Домбае 236 человек
Спасатели МЧС России вывели 236 человека, среди которых 43 ребенка, из лесного пожара в Домбае, развернут пункт временного размещения, информирует ведомство в... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T07:42
2024-08-23T07:42
происшествия
домбай
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Спасатели МЧС России вывели 236 человека, среди которых 43 ребенка, из лесного пожара в Домбае, развернут пункт временного размещения, информирует ведомство в своем Telegram-канале. Ранее сообщалось, что спасатели вывели туристов из лесного пожара в Домбае, из Гоначхирского ущелья людей подняли в район озера Туманлы-Кель, в этом участке нет задымления. "Спасатели МЧС России вывезли туристов из лесного пожара в Домбае. Специалисты расчистили дорогу к подъезду на Гоначхирское ущелье. Сотрудники МЧС России эвакуировали людей в безопасное место. По уточненной информации, вывезены 236 человек, из них 43 ребенка. В поселке Домбай развернут пункт временного размещения", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240823/vodosnabzhenie-1967936168.html
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происшествия, домбай, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Домбай, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Спасатели вывели из лесного пожара в Домбае 236 человек

МЧС: из лесного пожара в Домбае эвакуировали 236 человек, в том числе 43 ребенка

© СоцсетиПожар в горном ущелье Гоначхир в Карачаево-Черкесии
Пожар в горном ущелье Гоначхир в Карачаево-Черкесии - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© Соцсети
Пожар в горном ущелье Гоначхир в Карачаево-Черкесии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Спасатели МЧС России вывели 236 человека, среди которых 43 ребенка, из лесного пожара в Домбае, развернут пункт временного размещения, информирует ведомство в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что спасатели вывели туристов из лесного пожара в Домбае, из Гоначхирского ущелья людей подняли в район озера Туманлы-Кель, в этом участке нет задымления.
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"Спасатели МЧС России вывезли туристов из лесного пожара в Домбае. Специалисты расчистили дорогу к подъезду на Гоначхирское ущелье. Сотрудники МЧС России эвакуировали людей в безопасное место. По уточненной информации, вывезены 236 человек, из них 43 ребенка. В поселке Домбай развернут пункт временного размещения", - говорится в сообщении.
 
ПроисшествияДомбайРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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