https://ria.ru/20240823/evakuatsiya-1967940866.html

Спасатели вывели из лесного пожара в Домбае 236 человек

Спасатели вывели из лесного пожара в Домбае 236 человек - РИА Новости, 23.08.2024

Спасатели вывели из лесного пожара в Домбае 236 человек

Спасатели МЧС России вывели 236 человека, среди которых 43 ребенка, из лесного пожара в Домбае, развернут пункт временного размещения, информирует ведомство в... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T07:42

2024-08-23T07:42

2024-08-23T07:42

происшествия

домбай

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Спасатели МЧС России вывели 236 человека, среди которых 43 ребенка, из лесного пожара в Домбае, развернут пункт временного размещения, информирует ведомство в своем Telegram-канале. Ранее сообщалось, что спасатели вывели туристов из лесного пожара в Домбае, из Гоначхирского ущелья людей подняли в район озера Туманлы-Кель, в этом участке нет задымления. "Спасатели МЧС России вывезли туристов из лесного пожара в Домбае. Специалисты расчистили дорогу к подъезду на Гоначхирское ущелье. Сотрудники МЧС России эвакуировали людей в безопасное место. По уточненной информации, вывезены 236 человек, из них 43 ребенка. В поселке Домбай развернут пункт временного размещения", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240823/vodosnabzhenie-1967936168.html

домбай

россия

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происшествия, домбай, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)