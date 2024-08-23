https://ria.ru/20240823/evakuatsiya-1967922527.html

В Госдуму внесут проект о предупреждении водителей об эвакуации машин

В Госдуму внесут проект о предупреждении водителей об эвакуации машин - РИА Новости, 23.08.2024

В Госдуму внесут проект о предупреждении водителей об эвакуации машин

Законопроект о предупреждении водителей о принудительной эвакуации машин, чтобы они могли устранить нарушения, внесут в Госдуму, сообщил председатель комитета... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T01:20

2024-08-23T01:20

2024-08-23T01:28

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Законопроект о предупреждении водителей о принудительной эвакуации машин, чтобы они могли устранить нарушения, внесут в Госдуму, сообщил председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР). "До принятия решения о задержании транспортного средства должностное лицо, принимающее решение о задержании транспортного средства, обязано известить владельца транспортного средства и (или) водителя, допущенного к управлению транспортным средством, о возможности задержания транспортного средства посредством специализированных интернет-порталов и/или сервисов при условии регистрации указанных лиц в единой системе идентификации и аутентификации и наличия согласия таких лиц на получение информации с использованием средств информационных технологий", — говорится в проекте, опубликованном в Telegram-канале Нилова. Согласно пояснительной записке, наибольшие нарекания у водителей и специалистов "вызывает практика "демонстративной" эвакуации и в случае, когда эвакуация осуществляется, и тогда, когда причина задержания транспортного средства устранена до начала движения эвакуатора". Предполагается, что закон вступит в силу с первого января 2025 года. "Если водитель нарушил ПДД и есть основания для принудительной эвакуации, его необходимо сначала проинформировать и дать возможность устранить правонарушение. Без наказания не останется — административный штраф ему в любом случае выпишут... Соответствующий законопроект вносится в Госдуму", — говорится в сообщении Нилова. По словам депутата, эвакуация — обеспечительная мера, которую необходимо применять крайне осторожно: например, автомобили инвалидов вообще нельзя эвакуировать на штрафстоянку — достаточно переместить туда, где они не будут мешать другим участникам дорожного движения. Он добавил, что информирование по телефону и смс не проблема, так как все контакты есть в базах. Это позволит водителю в течение 10-15 минут добраться до места, и лишь в случае игнорирования такого уведомления машина будет эвакуирована.

https://ria.ru/20240822/dtp--1967887249.html

https://ria.ru/20240822/gosavtoinspektsiya-1966666923.html

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общество, авто, ярослав нилов, госдума рф, лдпр, россия