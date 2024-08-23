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В Госдуму внесут проект о предупреждении водителей об эвакуации машин - РИА Новости, 23.08.2024
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01:20 23.08.2024 (обновлено: 01:28 23.08.2024)
https://ria.ru/20240823/evakuatsiya-1967922527.html
В Госдуму внесут проект о предупреждении водителей об эвакуации машин
В Госдуму внесут проект о предупреждении водителей об эвакуации машин - РИА Новости, 23.08.2024
В Госдуму внесут проект о предупреждении водителей об эвакуации машин
Законопроект о предупреждении водителей о принудительной эвакуации машин, чтобы они могли устранить нарушения, внесут в Госдуму, сообщил председатель комитета... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T01:20
2024-08-23T01:28
общество
авто
ярослав нилов
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лдпр
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Законопроект о предупреждении водителей о принудительной эвакуации машин, чтобы они могли устранить нарушения, внесут в Госдуму, сообщил председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР). "До принятия решения о задержании транспортного средства должностное лицо, принимающее решение о задержании транспортного средства, обязано известить владельца транспортного средства и (или) водителя, допущенного к управлению транспортным средством, о возможности задержания транспортного средства посредством специализированных интернет-порталов и/или сервисов при условии регистрации указанных лиц в единой системе идентификации и аутентификации и наличия согласия таких лиц на получение информации с использованием средств информационных технологий", — говорится в проекте, опубликованном в Telegram-канале Нилова. Согласно пояснительной записке, наибольшие нарекания у водителей и специалистов "вызывает практика "демонстративной" эвакуации и в случае, когда эвакуация осуществляется, и тогда, когда причина задержания транспортного средства устранена до начала движения эвакуатора". Предполагается, что закон вступит в силу с первого января 2025 года. "Если водитель нарушил ПДД и есть основания для принудительной эвакуации, его необходимо сначала проинформировать и дать возможность устранить правонарушение. Без наказания не останется — административный штраф ему в любом случае выпишут... Соответствующий законопроект вносится в Госдуму", — говорится в сообщении Нилова. По словам депутата, эвакуация — обеспечительная мера, которую необходимо применять крайне осторожно: например, автомобили инвалидов вообще нельзя эвакуировать на штрафстоянку — достаточно переместить туда, где они не будут мешать другим участникам дорожного движения. Он добавил, что информирование по телефону и смс не проблема, так как все контакты есть в базах. Это позволит водителю в течение 10-15 минут добраться до места, и лишь в случае игнорирования такого уведомления машина будет эвакуирована.
https://ria.ru/20240822/dtp--1967887249.html
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общество, авто, ярослав нилов, госдума рф, лдпр, россия
Общество, Авто, Ярослав Нилов, Госдума РФ, ЛДПР, Россия
В Госдуму внесут проект о предупреждении водителей об эвакуации машин

В ГД внесут проект о предупреждении водителей о принудительной эвакуации машин

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЭвакуация автомобилей в Москве
Эвакуация автомобилей в Москве - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Эвакуация автомобилей в Москве . Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Законопроект о предупреждении водителей о принудительной эвакуации машин, чтобы они могли устранить нарушения, внесут в Госдуму, сообщил председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).
"До принятия решения о задержании транспортного средства должностное лицо, принимающее решение о задержании транспортного средства, обязано известить владельца транспортного средства и (или) водителя, допущенного к управлению транспортным средством, о возможности задержания транспортного средства посредством специализированных интернет-порталов и/или сервисов при условии регистрации указанных лиц в единой системе идентификации и аутентификации и наличия согласия таких лиц на получение информации с использованием средств информационных технологий", — говорится в проекте, опубликованном в Telegram-канале Нилова.
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Согласно пояснительной записке, наибольшие нарекания у водителей и специалистов "вызывает практика "демонстративной" эвакуации и в случае, когда эвакуация осуществляется, и тогда, когда причина задержания транспортного средства устранена до начала движения эвакуатора".
Предполагается, что закон вступит в силу с первого января 2025 года.
"Если водитель нарушил ПДД и есть основания для принудительной эвакуации, его необходимо сначала проинформировать и дать возможность устранить правонарушение. Без наказания не останется — административный штраф ему в любом случае выпишут... Соответствующий законопроект вносится в Госдуму", — говорится в сообщении Нилова.
По словам депутата, эвакуация — обеспечительная мера, которую необходимо применять крайне осторожно: например, автомобили инвалидов вообще нельзя эвакуировать на штрафстоянку — достаточно переместить туда, где они не будут мешать другим участникам дорожного движения.
Он добавил, что информирование по телефону и смс не проблема, так как все контакты есть в базах. Это позволит водителю в течение 10-15 минут добраться до места, и лишь в случае игнорирования такого уведомления машина будет эвакуирована.
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