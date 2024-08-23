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В Екатеринбурге два человека пострадали в ДТП с автобусом - РИА Новости, 23.08.2024
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08:28 23.08.2024 (обновлено: 10:43 23.08.2024)
https://ria.ru/20240823/ekaterinburg-1967944246.html
В Екатеринбурге два человека пострадали в ДТП с автобусом
В Екатеринбурге два человека пострадали в ДТП с автобусом - РИА Новости, 23.08.2024
В Екатеринбурге два человека пострадали в ДТП с автобусом
Два человека пострадали в результате столкновения автобуса и легкового автомобиля в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области. РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T08:28
2024-08-23T10:43
происшествия
авто
екатеринбург
свердловская область
chevrolet
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 авг – РИА Новости. Два человека пострадали в результате столкновения автобуса и легкового автомобиля в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области. По данным ведомства, утром в пятницу на перекрестке улиц Техническая и Расточная водитель автомобиля Chevrolet выехал по встречную полосу и столкнулся с автобусом, в котором находились 25 пассажиров и водитель. "В результате ДТП пострадал 21-летний водитель Chevrolet и 16-летний пассажир автобуса. С травмами различной степени тяжести пострадавшие доставлены в лечебные учреждения, в настоящий момент медики оказывают им необходимую помощь", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240204/dtp-1925347560.html
екатеринбург
свердловская область
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происшествия, авто, екатеринбург, свердловская область, chevrolet
Происшествия, Авто, Екатеринбург, Свердловская область, Chevrolet
В Екатеринбурге два человека пострадали в ДТП с автобусом

В Екатеринбурге два человека пострадали в ДТП с автобусом и легковушкой

© Фото : ГИБДД Свердловская область/ВКонтактеМесто ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля в Екатеринбурге. 23 августа 2024
Место ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля в Екатеринбурге. 23 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© Фото : ГИБДД Свердловская область/ВКонтакте
Место ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля в Екатеринбурге. 23 августа 2024
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 авг – РИА Новости. Два человека пострадали в результате столкновения автобуса и легкового автомобиля в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области.
По данным ведомства, утром в пятницу на перекрестке улиц Техническая и Расточная водитель автомобиля Chevrolet выехал по встречную полосу и столкнулся с автобусом, в котором находились 25 пассажиров и водитель.
"В результате ДТП пострадал 21-летний водитель Chevrolet и 16-летний пассажир автобуса. С травмами различной степени тяжести пострадавшие доставлены в лечебные учреждения, в настоящий момент медики оказывают им необходимую помощь", - говорится в сообщении.
ДТП на 16 км автодороги Екатеринбург- Реж-Алапаевск Березовского района Свердловской области - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
В Свердловской области в ДТП с автобусом погибли два человека
4 февраля, 18:11
 
ПроисшествияАвтоЕкатеринбургСвердловская областьChevrolet
 
 
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