В Екатеринбурге два человека пострадали в ДТП с автобусом
В Екатеринбурге два человека пострадали в ДТП с автобусом и легковушкой
© Фото : ГИБДД Свердловская область/ВКонтактеМесто ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля в Екатеринбурге. 23 августа 2024
Место ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля в Екатеринбурге. 23 августа 2024
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 авг – РИА Новости. Два человека пострадали в результате столкновения автобуса и легкового автомобиля в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области.
По данным ведомства, утром в пятницу на перекрестке улиц Техническая и Расточная водитель автомобиля Chevrolet выехал по встречную полосу и столкнулся с автобусом, в котором находились 25 пассажиров и водитель.
"В результате ДТП пострадал 21-летний водитель Chevrolet и 16-летний пассажир автобуса. С травмами различной степени тяжести пострадавшие доставлены в лечебные учреждения, в настоящий момент медики оказывают им необходимую помощь", - говорится в сообщении.
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