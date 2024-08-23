https://ria.ru/20240823/ekaterinburg-1967944246.html

В Екатеринбурге два человека пострадали в ДТП с автобусом

В Екатеринбурге два человека пострадали в ДТП с автобусом - РИА Новости, 23.08.2024

В Екатеринбурге два человека пострадали в ДТП с автобусом

Два человека пострадали в результате столкновения автобуса и легкового автомобиля в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области. РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T08:28

2024-08-23T08:28

2024-08-23T10:43

происшествия

авто

екатеринбург

свердловская область

chevrolet

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 авг – РИА Новости. Два человека пострадали в результате столкновения автобуса и легкового автомобиля в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области. По данным ведомства, утром в пятницу на перекрестке улиц Техническая и Расточная водитель автомобиля Chevrolet выехал по встречную полосу и столкнулся с автобусом, в котором находились 25 пассажиров и водитель. "В результате ДТП пострадал 21-летний водитель Chevrolet и 16-летний пассажир автобуса. С травмами различной степени тяжести пострадавшие доставлены в лечебные учреждения, в настоящий момент медики оказывают им необходимую помощь", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240204/dtp-1925347560.html

екатеринбург

свердловская область

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Дарья Буймова

происшествия, авто, екатеринбург, свердловская область, chevrolet