https://ria.ru/20240823/efimov-1968013717.html
Ефимов: москвичи получили в общедолевую собственность 4,5 тысячи помещений
Ефимов: москвичи получили в общедолевую собственность 4,5 тысячи помещений - РИА Новости, 23.08.2024
Ефимов: москвичи получили в общедолевую собственность 4,5 тысячи помещений
Москвичи с 2014 года получили в общедолевую собственность около 4,5 тысяч помещений общей площадью почти 590 тысяч квадратных метров: подвалов, чердаков,... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T14:09
2024-08-23T14:09
2024-08-23T14:09
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
жилье
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0f/1953100331_0:150:3071:1877_1920x0_80_0_0_891182ec72e1fc3cded008a150d2fd54.jpg
МОСКВА, 23 августа – РИА Новости. Москвичи с 2014 года получили в общедолевую собственность около 4,5 тысяч помещений общей площадью почти 590 тысяч квадратных метров: подвалов, чердаков, лестничных площадок и техкомнат в многоквартирных домах и нежилых зданиях, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Власти Москвы передают в долевую собственность собственникам жилья общее имущество многоквартирных домов с 2014 года. С 2021 года такую возможность получили и владельцы недвижимости в нежилых зданиях."С 2014-го москвичам передали около 4,5 тысяч таких помещений общей площадью почти 590 тысяч квадратных метров. Так, за это время город отказался от прав почти на 3,7 тысячи нежилых помещений в многоквартирных домах общей площадью более 458 тысяч квадратных метров. Также с 2021 года столица передала 768 объектов общей площадью свыше 128 тысяч квадратных метров собственникам имущества в нежилых зданиях", – приводит слова Ефимова пресс-служба комплекса градостроительной политики Москвы.Жители могут использовать полученные помещения по своему усмотрению, например, в них можно оборудовать место для консьержей или сделать хранилище для велосипедов и колясок, отмечается в сообщении.Как указывается в нем, в 2024 году горожане получили возможность оформить в общедолевую собственность 145 объектов: 105 помещений (свыше 16 тысяч квадратных метров) в домах и 40 (8,7 тысячи квадратных метров) – в административных зданиях.Сведения об объектах, которые можно оформить в общедолевую собственность, публикуются на портале mos.ru и на правовых сайтах. Чтобы сделать это, нужно обратиться в Росреестр.
https://ria.ru/20240821/efimov-1967423411.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , жилье, градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Жилье, Градостроительный комплекс Москвы
МОСКВА, 23 августа – РИА Новости. Москвичи с 2014 года получили в общедолевую собственность около 4,5 тысяч помещений общей площадью почти 590 тысяч квадратных метров: подвалов, чердаков, лестничных площадок и техкомнат в многоквартирных домах и нежилых зданиях, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Власти Москвы
передают в долевую собственность собственникам жилья общее имущество многоквартирных домов с 2014 года. С 2021 года такую возможность получили и владельцы недвижимости в нежилых зданиях.
«
"С 2014-го москвичам передали около 4,5 тысяч таких помещений общей площадью почти 590 тысяч квадратных метров. Так, за это время город отказался от прав почти на 3,7 тысячи нежилых помещений в многоквартирных домах общей площадью более 458 тысяч квадратных метров. Также с 2021 года столица передала 768 объектов общей площадью свыше 128 тысяч квадратных метров собственникам имущества в нежилых зданиях", – приводит слова Ефимова пресс-служба комплекса градостроительной политики Москвы.
Жители могут использовать полученные помещения по своему усмотрению, например, в них можно оборудовать место для консьержей или сделать хранилище для велосипедов и колясок, отмечается в сообщении.
Как указывается в нем, в 2024 году горожане получили возможность оформить в общедолевую собственность 145 объектов: 105 помещений (свыше 16 тысяч квадратных метров) в домах и 40 (8,7 тысячи квадратных метров) – в административных зданиях.
Сведения об объектах, которые можно оформить в общедолевую собственность, публикуются на портале mos.ru и на правовых сайтах. Чтобы сделать это, нужно обратиться в Росреестр
.