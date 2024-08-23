https://ria.ru/20240823/efimov-1968013717.html

Ефимов: москвичи получили в общедолевую собственность 4,5 тысячи помещений

Ефимов: москвичи получили в общедолевую собственность 4,5 тысячи помещений - РИА Новости, 23.08.2024

Ефимов: москвичи получили в общедолевую собственность 4,5 тысячи помещений

Москвичи с 2014 года получили в общедолевую собственность около 4,5 тысяч помещений общей площадью почти 590 тысяч квадратных метров: подвалов, чердаков,... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T14:09

2024-08-23T14:09

2024-08-23T14:09

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

жилье

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 23 августа – РИА Новости. Москвичи с 2014 года получили в общедолевую собственность около 4,5 тысяч помещений общей площадью почти 590 тысяч квадратных метров: подвалов, чердаков, лестничных площадок и техкомнат в многоквартирных домах и нежилых зданиях, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Власти Москвы передают в долевую собственность собственникам жилья общее имущество многоквартирных домов с 2014 года. С 2021 года такую возможность получили и владельцы недвижимости в нежилых зданиях."С 2014-го москвичам передали около 4,5 тысяч таких помещений общей площадью почти 590 тысяч квадратных метров. Так, за это время город отказался от прав почти на 3,7 тысячи нежилых помещений в многоквартирных домах общей площадью более 458 тысяч квадратных метров. Также с 2021 года столица передала 768 объектов общей площадью свыше 128 тысяч квадратных метров собственникам имущества в нежилых зданиях", – приводит слова Ефимова пресс-служба комплекса градостроительной политики Москвы.Жители могут использовать полученные помещения по своему усмотрению, например, в них можно оборудовать место для консьержей или сделать хранилище для велосипедов и колясок, отмечается в сообщении.Как указывается в нем, в 2024 году горожане получили возможность оформить в общедолевую собственность 145 объектов: 105 помещений (свыше 16 тысяч квадратных метров) в домах и 40 (8,7 тысячи квадратных метров) – в административных зданиях.Сведения об объектах, которые можно оформить в общедолевую собственность, публикуются на портале mos.ru и на правовых сайтах. Чтобы сделать это, нужно обратиться в Росреестр.

https://ria.ru/20240821/efimov-1967423411.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , жилье, градостроительный комплекс москвы