Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: в Люблине откроют детский сад на льготных условиях - РИА Новости, 23.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:12 23.08.2024 (обновлено: 11:05 23.08.2024)
https://ria.ru/20240823/efimov-1967917148.html
Ефимов: в Люблине откроют детский сад на льготных условиях
Ефимов: в Люблине откроют детский сад на льготных условиях - РИА Новости, 23.08.2024
Ефимов: в Люблине откроют детский сад на льготных условиях
В Москве будет выставлено на торги здание, предназначенное для размещения детского сада, при этом победитель аукциона сможет воспользоваться программой "1 рубль РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T10:12
2024-08-23T11:05
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0b/1952078020_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_baf1d7722c4a698f834ccb3fb3d13344.jpg
МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. В Москве будет выставлено на торги здание, предназначенное для размещения детского сада, при этом победитель аукциона сможет воспользоваться программой "1 рубль за квадратный метр в год", рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. Он уточнил, что речь идет о двухэтажном строении на 2,8 тысячи квадратных метров, возведенном в начале 1980-х годов на Краснодарской улице в районе Люблино."Инвестор, победивший по результатам аукциона, сможет открыть там частный детский сад на 150 воспитанников. Будущему арендатору необходимо отремонтировать либо реконструировать объект и выполнить все условия городской программы, после чего он сможет перейти на льготную ставку аренды из расчета один рубль за квадратный метр в год", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.Как отмечается в сообщении, в аренду сдадут и здание, и свыше 0,9 гектара под ним.По словам главы столичного департамента городского имущества Максима Гамана, договор аренды с победителем торгов будет заключен на 49 лет. "Сегодня по программе выполнили ремонт и условия по ведению образовательной деятельности уже 24 организации, все они переведены на льготную ставку аренды", – также отметил он.В сообщении добавляется, что программа льготной аренды для образовательных учреждений работает в Москве с 2013 года. Как показывает практика, на таких аукционах приходится более трех
https://ria.ru/20240822/nedvizhimost-1967682384.html
https://ria.ru/20240822/promzona-1967681867.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0b/1952078020_313:0:3044:2048_1920x0_80_0_0_ca47daab185be28acb9b24477cd0c841.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы) , москва
Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва
Ефимов: в Люблине откроют детский сад на льготных условиях

Ефимов: в Люблине откроют детский сад на льготных условиях

© Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. В Москве будет выставлено на торги здание, предназначенное для размещения детского сада, при этом победитель аукциона сможет воспользоваться программой "1 рубль за квадратный метр в год", рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Он уточнил, что речь идет о двухэтажном строении на 2,8 тысячи квадратных метров, возведенном в начале 1980-х годов на Краснодарской улице в районе Люблино.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
Ефимов: ДГИ Москвы получил 65 тыс запросов за госуслугами по недвижимости
Вчера, 14:08
"Инвестор, победивший по результатам аукциона, сможет открыть там частный детский сад на 150 воспитанников. Будущему арендатору необходимо отремонтировать либо реконструировать объект и выполнить все условия городской программы, после чего он сможет перейти на льготную ставку аренды из расчета один рубль за квадратный метр в год", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.
Как отмечается в сообщении, в аренду сдадут и здание, и свыше 0,9 гектара под ним.
По словам главы столичного департамента городского имущества Максима Гамана, договор аренды с победителем торгов будет заключен на 49 лет. "Сегодня по программе выполнили ремонт и условия по ведению образовательной деятельности уже 24 организации, все они переведены на льготную ставку аренды", – также отметил он.
В сообщении добавляется, что программа льготной аренды для образовательных учреждений работает в Москве с 2013 года. Как показывает практика, на таких аукционах приходится более трех
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
Ефимов: власти Москвы назначили оператора для КРТ бывшей промзоны Хапиловка
Вчера, 09:08
 
Градостроительный комплекс МосквыВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Москва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала