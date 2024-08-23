https://ria.ru/20240823/efimov-1967917148.html

Ефимов: в Люблине откроют детский сад на льготных условиях

Ефимов: в Люблине откроют детский сад на льготных условиях - РИА Новости, 23.08.2024

Ефимов: в Люблине откроют детский сад на льготных условиях

В Москве будет выставлено на торги здание, предназначенное для размещения детского сада, при этом победитель аукциона сможет воспользоваться программой "1 рубль РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T10:12

2024-08-23T10:12

2024-08-23T11:05

градостроительный комплекс москвы

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. В Москве будет выставлено на торги здание, предназначенное для размещения детского сада, при этом победитель аукциона сможет воспользоваться программой "1 рубль за квадратный метр в год", рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. Он уточнил, что речь идет о двухэтажном строении на 2,8 тысячи квадратных метров, возведенном в начале 1980-х годов на Краснодарской улице в районе Люблино."Инвестор, победивший по результатам аукциона, сможет открыть там частный детский сад на 150 воспитанников. Будущему арендатору необходимо отремонтировать либо реконструировать объект и выполнить все условия городской программы, после чего он сможет перейти на льготную ставку аренды из расчета один рубль за квадратный метр в год", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.Как отмечается в сообщении, в аренду сдадут и здание, и свыше 0,9 гектара под ним.По словам главы столичного департамента городского имущества Максима Гамана, договор аренды с победителем торгов будет заключен на 49 лет. "Сегодня по программе выполнили ремонт и условия по ведению образовательной деятельности уже 24 организации, все они переведены на льготную ставку аренды", – также отметил он.В сообщении добавляется, что программа льготной аренды для образовательных учреждений работает в Москве с 2013 года. Как показывает практика, на таких аукционах приходится более трех

https://ria.ru/20240822/nedvizhimost-1967682384.html

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москва

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градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы) , москва