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Ефимов: в Тропарево-Никулине реорганизуют четыре участка по программе КРТ - РИА Новости, 23.08.2024
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11:08 23.08.2024
https://ria.ru/20240823/efimov-1967875649.html
Ефимов: в Тропарево-Никулине реорганизуют четыре участка по программе КРТ
Ефимов: в Тропарево-Никулине реорганизуют четыре участка по программе КРТ - РИА Новости, 23.08.2024
Ефимов: в Тропарево-Никулине реорганизуют четыре участка по программе КРТ
Четыре участка суммарной площадью почти 23 гектара застроят в московском районе Тропарево-Никулино по программе комплексного развития территорий (КРТ),... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T11:08
2024-08-23T11:08
максим гаман
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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Четыре участка суммарной площадью почти 23 гектара застроят в московском районе Тропарево-Никулино по программе комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.По его словам, за счет реализации четырех проектов КРТ в районе создадут почти 1,9 тысячи рабочих мест"По ним в течение четырех-пяти лет возведут современные жилые и деловые кварталы, где построят свыше 132 тысяч квадратных метров различной недвижимости. Инвестиции в развитие площадок составят почти 40,3 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – около 714 миллионов рублей", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.Редевелопментом почти 0,7 гектара земли занимается правообладатель участка, три других проекта реализуют операторы КРТ.По словам главы столичного департамента имущества Максима Гамана, на жилье придется 55 тысяч квадратных метров, площадь общественно-деловых объектов, среди которых будет школа на 325 мест, подстанция скорой помощи и здание для аппарата полиции, составит 77 тысяч "квадратов"."Все участки ждет благоустройство и озеленение, а в жилых кварталах рядом с домами появятся детские и спортивные площадки", – добавил Гаман.
https://ria.ru/20240822/nedvizhimost-1967682384.html
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максим гаман, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Максим Гаман, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы

Ефимов: в Тропарево-Никулине реорганизуют четыре участка по программе КРТ

© Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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Четыре участка суммарной площадью почти 23 гектара застроят в московском районе Тропарево-Никулино по программе комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
По его словам, за счет реализации четырех проектов КРТ в районе создадут почти 1,9 тысячи рабочих мест
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"По ним в течение четырех-пяти лет возведут современные жилые и деловые кварталы, где построят свыше 132 тысяч квадратных метров различной недвижимости. Инвестиции в развитие площадок составят почти 40,3 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – около 714 миллионов рублей", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.
Редевелопментом почти 0,7 гектара земли занимается правообладатель участка, три других проекта реализуют операторы КРТ.
По словам главы столичного департамента имущества Максима Гамана, на жилье придется 55 тысяч квадратных метров, площадь общественно-деловых объектов, среди которых будет школа на 325 мест, подстанция скорой помощи и здание для аппарата полиции, составит 77 тысяч "квадратов".
"Все участки ждет благоустройство и озеленение, а в жилых кварталах рядом с домами появятся детские и спортивные площадки", – добавил Гаман.
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