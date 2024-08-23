https://ria.ru/20240823/efimov-1967875649.html

Ефимов: в Тропарево-Никулине реорганизуют четыре участка по программе КРТ

Ефимов: в Тропарево-Никулине реорганизуют четыре участка по программе КРТ - РИА Новости, 23.08.2024

Ефимов: в Тропарево-Никулине реорганизуют четыре участка по программе КРТ

Четыре участка суммарной площадью почти 23 гектара застроят в московском районе Тропарево-Никулино по программе комплексного развития территорий (КРТ),... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T11:08

2024-08-23T11:08

2024-08-23T11:08

максим гаман

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0b/1952078020_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_baf1d7722c4a698f834ccb3fb3d13344.jpg

Четыре участка суммарной площадью почти 23 гектара застроят в московском районе Тропарево-Никулино по программе комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.По его словам, за счет реализации четырех проектов КРТ в районе создадут почти 1,9 тысячи рабочих мест"По ним в течение четырех-пяти лет возведут современные жилые и деловые кварталы, где построят свыше 132 тысяч квадратных метров различной недвижимости. Инвестиции в развитие площадок составят почти 40,3 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – около 714 миллионов рублей", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.Редевелопментом почти 0,7 гектара земли занимается правообладатель участка, три других проекта реализуют операторы КРТ.По словам главы столичного департамента имущества Максима Гамана, на жилье придется 55 тысяч квадратных метров, площадь общественно-деловых объектов, среди которых будет школа на 325 мест, подстанция скорой помощи и здание для аппарата полиции, составит 77 тысяч "квадратов"."Все участки ждет благоустройство и озеленение, а в жилых кварталах рядом с домами появятся детские и спортивные площадки", – добавил Гаман.

https://ria.ru/20240822/nedvizhimost-1967682384.html

https://ria.ru/20240822/efimov-1967707568.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

максим гаман, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы