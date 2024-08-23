https://ria.ru/20240823/dvizhenie-1968032665.html

На Крымском мосту возобновили движение транспорта

На Крымском мосту возобновили движение транспорта - РИА Новости, 23.08.2024

На Крымском мосту возобновили движение транспорта

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T14:13

2024-08-23T14:13

2024-08-23T14:13

крымский мост

республика крым

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении. В пятницу временно повторно перекрыли движение автотранспорта по Крымскому мосту. Причины не назывались. Перекрыли движение в 13.19 мск. До этого движение закрывали на семь минут.

https://ria.ru/20240807/most-1964662551.html

республика крым

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

крымский мост, республика крым