https://ria.ru/20240823/dvizhenie-1968032665.html
На Крымском мосту возобновили движение транспорта
На Крымском мосту возобновили движение транспорта - РИА Новости, 23.08.2024
На Крымском мосту возобновили движение транспорта
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T14:13
2024-08-23T14:13
2024-08-23T14:13
крымский мост
республика крым
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931154498_0:158:3082:1892_1920x0_80_0_0_2d8b95c9b4b34b88abe5c58ef4f09d9c.jpg
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении. В пятницу временно повторно перекрыли движение автотранспорта по Крымскому мосту. Причины не назывались. Перекрыли движение в 13.19 мск. До этого движение закрывали на семь минут.
https://ria.ru/20240807/most-1964662551.html
республика крым
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымский мост, республика крым
Крымский мост, Республика Крым
На Крымском мосту возобновили движение транспорта
Инфоцентр: движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили