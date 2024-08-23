В Саратове проверят сообщения о массовой драке
СК проводит проверку после сообщения о массовой драке в центре Саратова
Сотрудник полиции. Архивное фото
САРАТОВ, 23 авг - РИА Новости. Следователи и полиция проводят проверки после сообщения о массовой драке молодых людей в центре Саратова, сообщили региональные управления СК РФ и МВД.
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"Вчера в социальных сетях и мессенджерах появилась информация о конфликте между молодыми людьми, который произошел на проспекте Столыпина Саратова. Сообщение о происшествии было зарегистрировано в УМВД России по Саратову... Сотрудниками полиции... установлены граждане, причастные к инциденту. В настоящее время проверочные мероприятия продолжаются, устанавливаются все обстоятельства", - говорится в сообщении главка МВД в Telegram-канале.
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Областное управление СК РФ в Telegram-канале уточняет, что начата процессуальная проверка по факту конфликта, переросшего в драку.
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"Выявлена публикация, в которой сообщалось о конфликте между группами молодых людей на проспекте Столыпина города Саратова, переросшем в драку... По данному факту организована доследственная проверка по факту хулиганских действий", - отмечается в сообщении.
Прокуратура региона сообщает в Telegram-канале, что среди участников массовой драки были подростки. "По поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко незамедлительно организована проверка по публикации в сети интернет о противоправных действиях в отношении несовершеннолетних. По предварительным данным, в вечернее время 20 августа на проспекте Столыпина Саратова произошла массовая драка между молодыми людьми, в том числе с участием несовершеннолетних. В настоящее время устанавливаются все лица, участвующие в противоправных действиях", - говорится в сообщении.
Уточняется, что ведомство взяло на контроль ход и результаты процессуальной проверки.
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