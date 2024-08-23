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В Саратове проверят сообщения о массовой драке - РИА Новости, 23.08.2024
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14:30 23.08.2024 (обновлено: 17:23 23.08.2024)
https://ria.ru/20240823/draka-1968036958.html
В Саратове проверят сообщения о массовой драке
В Саратове проверят сообщения о массовой драке - РИА Новости, 23.08.2024
В Саратове проверят сообщения о массовой драке
Следователи и полиция проводят проверки после сообщения о массовой драке молодых людей в центре Саратова, сообщили региональные управления СК РФ и МВД. РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T14:30
2024-08-23T17:23
происшествия
саратов
россия
следственный комитет россии (ск рф)
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
саратовская область
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САРАТОВ, 23 авг - РИА Новости. Следователи и полиция проводят проверки после сообщения о массовой драке молодых людей в центре Саратова, сообщили региональные управления СК РФ и МВД. "Вчера в социальных сетях и мессенджерах появилась информация о конфликте между молодыми людьми, который произошел на проспекте Столыпина Саратова. Сообщение о происшествии было зарегистрировано в УМВД России по Саратову... Сотрудниками полиции... установлены граждане, причастные к инциденту. В настоящее время проверочные мероприятия продолжаются, устанавливаются все обстоятельства", - говорится в сообщении главка МВД в Telegram-канале. Областное управление СК РФ в Telegram-канале уточняет, что начата процессуальная проверка по факту конфликта, переросшего в драку. "Выявлена публикация, в которой сообщалось о конфликте между группами молодых людей на проспекте Столыпина города Саратова, переросшем в драку... По данному факту организована доследственная проверка по факту хулиганских действий", - отмечается в сообщении.Прокуратура региона сообщает в Telegram-канале, что среди участников массовой драки были подростки. "По поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко незамедлительно организована проверка по публикации в сети интернет о противоправных действиях в отношении несовершеннолетних. По предварительным данным, в вечернее время 20 августа на проспекте Столыпина Саратова произошла массовая драка между молодыми людьми, в том числе с участием несовершеннолетних. В настоящее время устанавливаются все лица, участвующие в противоправных действиях", - говорится в сообщении.Уточняется, что ведомство взяло на контроль ход и результаты процессуальной проверки.
https://ria.ru/20240821/sochi-1967478561.html
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происшествия, саратов, россия, следственный комитет россии (ск рф), сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом, саратовская область
Происшествия, Саратов, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом, Саратовская область
В Саратове проверят сообщения о массовой драке

СК проводит проверку после сообщения о массовой драке в центре Саратова

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 23 авг - РИА Новости. Следователи и полиция проводят проверки после сообщения о массовой драке молодых людей в центре Саратова, сообщили региональные управления СК РФ и МВД.
«
"Вчера в социальных сетях и мессенджерах появилась информация о конфликте между молодыми людьми, который произошел на проспекте Столыпина Саратова. Сообщение о происшествии было зарегистрировано в УМВД России по Саратову... Сотрудниками полиции... установлены граждане, причастные к инциденту. В настоящее время проверочные мероприятия продолжаются, устанавливаются все обстоятельства", - говорится в сообщении главка МВД в Telegram-канале.
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Областное управление СК РФ в Telegram-канале уточняет, что начата процессуальная проверка по факту конфликта, переросшего в драку.
«
"Выявлена публикация, в которой сообщалось о конфликте между группами молодых людей на проспекте Столыпина города Саратова, переросшем в драку... По данному факту организована доследственная проверка по факту хулиганских действий", - отмечается в сообщении.
Прокуратура региона сообщает в Telegram-канале, что среди участников массовой драки были подростки. "По поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко незамедлительно организована проверка по публикации в сети интернет о противоправных действиях в отношении несовершеннолетних. По предварительным данным, в вечернее время 20 августа на проспекте Столыпина Саратова произошла массовая драка между молодыми людьми, в том числе с участием несовершеннолетних. В настоящее время устанавливаются все лица, участвующие в противоправных действиях", - говорится в сообщении.
Уточняется, что ведомство взяло на контроль ход и результаты процессуальной проверки.
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