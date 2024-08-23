https://ria.ru/20240823/dipobekty-1967934775.html

Власти США вновь отказали России в допуске на изъятые дипобъекты

Власти США вновь отказали России в допуске на изъятые дипобъекты - РИА Новости, 23.08.2024

Власти США вновь отказали России в допуске на изъятые дипобъекты

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что власти США "на днях" вновь отказали российской стороне в доступе к захваченным американцами российским... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T06:13

2024-08-23T06:13

2024-08-23T06:13

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россия

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анатолий антонов

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ВАШИНГТОН, 23 авг — РИА Новости. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что власти США "на днях" вновь отказали российской стороне в доступе к захваченным американцами российским дипобъектам. "На днях мы опять получили отказ о доступе на наши генеральные консульства, на наши здания, которые отобраны у нас самым незаконным путем", — сказал российский дипломат журналистам. Антонов пояснил, что посольство "на регулярной основе" направляет ноты в госдепартамент с тем, чтобы дипломатам разрешили допуск в изъятые здания. "Это и генконсульство в Сан-Франциско, это и жилой дом генконсула, это жилой дом в Сиэтле нашего генконсула, это торговое представительство здесь (в Вашингтоне — ред.)... нам говорят о том, что возможности предоставить доступ у американской стороны сегодня нет", — добавил он.

https://ria.ru/20240823/ukraina-1967934594.html

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в мире, вашингтон (штат), россия, сша, анатолий антонов