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Власти США вновь отказали России в допуске на изъятые дипобъекты - РИА Новости, 23.08.2024
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06:13 23.08.2024
https://ria.ru/20240823/dipobekty-1967934775.html
Власти США вновь отказали России в допуске на изъятые дипобъекты
Власти США вновь отказали России в допуске на изъятые дипобъекты - РИА Новости, 23.08.2024
Власти США вновь отказали России в допуске на изъятые дипобъекты
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что власти США "на днях" вновь отказали российской стороне в доступе к захваченным американцами российским... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T06:13
2024-08-23T06:13
в мире
вашингтон (штат)
россия
сша
анатолий антонов
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ВАШИНГТОН, 23 авг — РИА Новости. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что власти США "на днях" вновь отказали российской стороне в доступе к захваченным американцами российским дипобъектам. "На днях мы опять получили отказ о доступе на наши генеральные консульства, на наши здания, которые отобраны у нас самым незаконным путем", — сказал российский дипломат журналистам. Антонов пояснил, что посольство "на регулярной основе" направляет ноты в госдепартамент с тем, чтобы дипломатам разрешили допуск в изъятые здания. "Это и генконсульство в Сан-Франциско, это и жилой дом генконсула, это жилой дом в Сиэтле нашего генконсула, это торговое представительство здесь (в Вашингтоне — ред.)... нам говорят о том, что возможности предоставить доступ у американской стороны сегодня нет", — добавил он.
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в мире, вашингтон (штат), россия, сша, анатолий антонов
В мире, Вашингтон (штат), Россия, США, Анатолий Антонов
Власти США вновь отказали России в допуске на изъятые дипобъекты

Антонов: власти США вновь отказали России в допуске на изъятые дипобъекты

© Фото : Посольство РФ в СШАПосол России в США Анатолий Антонов
Посол России в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© Фото : Посольство РФ в США
Посол России в США Анатолий Антонов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 авг — РИА Новости. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что власти США "на днях" вновь отказали российской стороне в доступе к захваченным американцами российским дипобъектам.
«
"На днях мы опять получили отказ о доступе на наши генеральные консульства, на наши здания, которые отобраны у нас самым незаконным путем", — сказал российский дипломат журналистам.
Антонов пояснил, что посольство "на регулярной основе" направляет ноты в госдепартамент с тем, чтобы дипломатам разрешили допуск в изъятые здания.
"Это и генконсульство в Сан-Франциско, это и жилой дом генконсула, это жилой дом в Сиэтле нашего генконсула, это торговое представительство здесь (в Вашингтоне — ред.)... нам говорят о том, что возможности предоставить доступ у американской стороны сегодня нет", — добавил он.
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В миреВашингтон (штат)РоссияСШААнатолий Антонов
 
 
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