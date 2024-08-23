https://ria.ru/20240823/brigada-1967976703.html
Путин высоко оценил работу 15-й береговой гвардейской ракетной бригады
Путин высоко оценил работу 15-й береговой гвардейской ракетной бригады - РИА Новости, 23.08.2024
Путин высоко оценил работу 15-й береговой гвардейской ракетной бригады
Президент России Владимир Путин поздравил 15-ю береговую гвардейскую ракетную бригаду с присвоением почетного наименования "гвардейская", отметив умелые и... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T11:04
2024-08-23T11:04
2024-08-23T11:04
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил 15-ю береговую гвардейскую ракетную бригаду с присвоением почетного наименования "гвардейская", отметив умелые и решительные действия личного состава полка в ходе специальной военной операции, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России. Умелые и решительные действия личного состава бригады в ходе специальной военной операции являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма", - говорится в сообщении. Путин выразил уверенность, что военнослужащие будут и впредь хранить верность присяге, с честью служить Родине, а также надежно обеспечивать безопасность и мирную жизнь россиян. Он пожелал командованию и личному составу бригады крепкого здоровья и успехов.
https://ria.ru/20240822/pesnya-1967908943.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир путин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Безопасность
Путин высоко оценил работу 15-й береговой гвардейской ракетной бригады
Путин отметил решительные действия 15-й береговой гвардейской ракетной бригады