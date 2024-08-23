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Защита Блиновской обжаловала постановление о продлении ареста - РИА Новости, 23.08.2024
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09:58 23.08.2024 (обновлено: 10:15 23.08.2024) дополняется ...
https://ria.ru/20240823/blinovskaya-1967958056.html
Защита Блиновской обжаловала постановление о продлении ареста
Защита Блиновской обжаловала постановление о продлении ареста - РИА Новости, 23.08.2024
Защита Блиновской обжаловала постановление о продлении ареста
Защита "королевы марафонов" Елены Блиновской обжаловала постановление суда о продлении ей срока ареста до 2 февраля, сообщила РИА Новости её адвокат Наталия... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T09:58
2024-08-23T10:15
россия
происшествия
елена блиновская
алексей блиновский
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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Защита "королевы марафонов" Елены Блиновской обжаловала постановление суда о продлении ей срока ареста до 2 февраля, сообщила РИА Новости её адвокат Наталия Сальникова."Мы обжаловали постановление суда", - сказала собеседница агентства.В суде РИА Новости подтвердили факт поступления апелляционной жалобы защиты.Савеловский суд столицы в середине августа продлил Блиновской меру пресечения в виде содержания под стражей на полгода.Этот же суд 30 августа приступит к рассмотрению дела Блиновской по существу.По данным следствия, Блиновская при посредничестве супруга уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов. Кроме того, считает следствие, Блиновская совершила неправомерный оборот средств платежей, приобретя доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юридических лиц и без ведома их генеральных директоров осуществляла платежи по счетам данных организаций для легализации денег.В отношении Алексея Блиновского уголовное дело о пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере выделено в отдельное производство - он объявлен в федеральный розыск из-за того, что не является к следователю и не знакомится с материалами дела. Сейчас находится в зоне СВО.Блиновская была задержана в апреле 2023 года, сперва ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО.
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россия, происшествия, елена блиновская, алексей блиновский
Россия, Происшествия, Елена Блиновская, Алексей Блиновский
Защита Блиновской обжаловала постановление о продлении ареста

Защита Блиновской обжаловала постановление о продлении ареста до 2 февраля

© Суды общей юрисдикции города Москвы/TelegramЕлена Блиновская в зале суда
Елена Блиновская в зале суда - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© Суды общей юрисдикции города Москвы/Telegram
Елена Блиновская в зале суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Защита "королевы марафонов" Елены Блиновской обжаловала постановление суда о продлении ей срока ареста до 2 февраля, сообщила РИА Новости её адвокат Наталия Сальникова.
"Мы обжаловали постановление суда", - сказала собеседница агентства.
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19 августа, 13:11
В суде РИА Новости подтвердили факт поступления апелляционной жалобы защиты.
Савеловский суд столицы в середине августа продлил Блиновской меру пресечения в виде содержания под стражей на полгода.
Этот же суд 30 августа приступит к рассмотрению дела Блиновской по существу.
По данным следствия, Блиновская при посредничестве супруга уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов. Кроме того, считает следствие, Блиновская совершила неправомерный оборот средств платежей, приобретя доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юридических лиц и без ведома их генеральных директоров осуществляла платежи по счетам данных организаций для легализации денег.
В отношении Алексея Блиновского уголовное дело о пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере выделено в отдельное производство - он объявлен в федеральный розыск из-за того, что не является к следователю и не знакомится с материалами дела. Сейчас находится в зоне СВО.
Блиновская была задержана в апреле 2023 года, сперва ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО.
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