https://ria.ru/20240823/bezopasnost-1968082825.html

В ДНР заявили о серьезных успехах у Часова Яра

В ДНР заявили о серьезных успехах у Часова Яра - РИА Новости, 23.08.2024

В ДНР заявили о серьезных успехах у Часова Яра

Российские военные в своем наступлении добиваются серьезных успехов с юга Часова Яра, недавно там была захвачена группа украинских военнослужащих, сообщил... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T16:19

2024-08-23T16:19

2024-08-23T16:22

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

донбасс

безопасность

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Российские военные в своем наступлении добиваются серьезных успехов с юга Часова Яра, недавно там была захвачена группа украинских военнослужащих, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала. "У нас еще есть достаточно серьезные успехи с юга Часова Яра со стороны Григоровки. Здесь тоже мы давим противника и защищаем лесные массивы, которые находятся в районе города. Там как раз в эти дни ведения штурмовых действий была захвачена группа украинских военнослужащих, которые деморализованы", - сказал он. По словам Кимаковского, есть очень серьезные успехи и на других направлениях. "Фактически полтора месяца Донбасс наступает. Это торецкое направление, и там тоже наблюдается оттягивание резервов противника, но даже и не только резервов, но и второго эшелона", - добавил он.

https://ria.ru/20240419/ukraina-1941130879.html

донецкая народная республика

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, донбасс, безопасность