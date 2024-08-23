Рейтинг@Mail.ru
В ДНР заявили о серьезных успехах у Часова Яра - РИА Новости, 23.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:19 23.08.2024 (обновлено: 16:22 23.08.2024)
https://ria.ru/20240823/bezopasnost-1968082825.html
В ДНР заявили о серьезных успехах у Часова Яра
В ДНР заявили о серьезных успехах у Часова Яра - РИА Новости, 23.08.2024
В ДНР заявили о серьезных успехах у Часова Яра
Российские военные в своем наступлении добиваются серьезных успехов с юга Часова Яра, недавно там была захвачена группа украинских военнослужащих, сообщил... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T16:19
2024-08-23T16:22
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донбасс
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/15/1954531061_28:0:2972:1656_1920x0_80_0_0_61ceebdf1e3080e07c5e2a9d18a8f839.jpg
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Российские военные в своем наступлении добиваются серьезных успехов с юга Часова Яра, недавно там была захвачена группа украинских военнослужащих, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала. "У нас еще есть достаточно серьезные успехи с юга Часова Яра со стороны Григоровки. Здесь тоже мы давим противника и защищаем лесные массивы, которые находятся в районе города. Там как раз в эти дни ведения штурмовых действий была захвачена группа украинских военнослужащих, которые деморализованы", - сказал он. По словам Кимаковского, есть очень серьезные успехи и на других направлениях. "Фактически полтора месяца Донбасс наступает. Это торецкое направление, и там тоже наблюдается оттягивание резервов противника, но даже и не только резервов, но и второго эшелона", - добавил он.
https://ria.ru/20240419/ukraina-1941130879.html
донецкая народная республика
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/15/1954531061_396:0:2604:1656_1920x0_80_0_0_907518ce40aca091191e8c882f102f88.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, донбасс, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Безопасность
В ДНР заявили о серьезных успехах у Часова Яра

Советник глав ДНР Кимаковский: ВС России добиваются успехов у Часова Яра

© AP Photo / Ukraine Patrol PoliceГород Часов Яр
Город Часов Яр - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© AP Photo / Ukraine Patrol Police
Город Часов Яр. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Российские военные в своем наступлении добиваются серьезных успехов с юга Часова Яра, недавно там была захвачена группа украинских военнослужащих, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала.
"У нас еще есть достаточно серьезные успехи с юга Часова Яра со стороны Григоровки. Здесь тоже мы давим противника и защищаем лесные массивы, которые находятся в районе города. Там как раз в эти дни ведения штурмовых действий была захвачена группа украинских военнослужащих, которые деморализованы", - сказал он.
По словам Кимаковского, есть очень серьезные успехи и на других направлениях. "Фактически полтора месяца Донбасс наступает. Это торецкое направление, и там тоже наблюдается оттягивание резервов противника, но даже и не только резервов, но и второго эшелона", - добавил он.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
Это конец. В США раскрыли, что происходит с ВСУ под Часовым Яром
19 апреля, 18:55
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДонбассБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала