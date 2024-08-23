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В ДНР заявили о серьезных успехах у Часова Яра
В ДНР заявили о серьезных успехах у Часова Яра - РИА Новости, 23.08.2024
В ДНР заявили о серьезных успехах у Часова Яра
Российские военные в своем наступлении добиваются серьезных успехов с юга Часова Яра, недавно там была захвачена группа украинских военнослужащих, сообщил... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T16:19
2024-08-23T16:19
2024-08-23T16:22
специальная военная операция на украине
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донбасс
безопасность
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Российские военные в своем наступлении добиваются серьезных успехов с юга Часова Яра, недавно там была захвачена группа украинских военнослужащих, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала. "У нас еще есть достаточно серьезные успехи с юга Часова Яра со стороны Григоровки. Здесь тоже мы давим противника и защищаем лесные массивы, которые находятся в районе города. Там как раз в эти дни ведения штурмовых действий была захвачена группа украинских военнослужащих, которые деморализованы", - сказал он. По словам Кимаковского, есть очень серьезные успехи и на других направлениях. "Фактически полтора месяца Донбасс наступает. Это торецкое направление, и там тоже наблюдается оттягивание резервов противника, но даже и не только резервов, но и второго эшелона", - добавил он.
https://ria.ru/20240419/ukraina-1941130879.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, донбасс, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Безопасность
В ДНР заявили о серьезных успехах у Часова Яра
Советник глав ДНР Кимаковский: ВС России добиваются успехов у Часова Яра