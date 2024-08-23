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Биография Алексея Беспрозванных - РИА Новости, 23.08.2024
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00:45 23.08.2024
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Биография Алексея Беспрозванных
Биография Алексея Беспрозванных - РИА Новости, 23.08.2024
Биография Алексея Беспрозванных
Временно исполняющий обязанности губернатора Калининградской области Алексей Сергеевич Беспрозванных родился 23 августа 1979 года в городе Лениногорске... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T00:45
2024-08-23T00:45
справки
россия
калининградская область
воронежская область
алексей беспрозванных
мтс
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Временно исполняющий обязанности губернатора Калининградской области Алексей Сергеевич Беспрозванных родился 23 августа 1979 года в городе Лениногорске Казахской ССР (ныне Риддер, Республика Казахстан).Окончил Алтайский государственный технический университет имени И.И. Ползунова по специальности "Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств ", получил степень магистра техники и технологий; в том же вузе с получил второе высшее образование по специальности "Экономика и управление на предприятии машиностроения". Прошел обучение по программе "Подготовка и переподготовка резерва управленческих кадров" в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Прошел также обучение по программам Mini MBA (2008) и Executive MBA (2010).В 2002-2003 годах работал специалистом Бюро внедрения ERP-систем в Центр КИТ ООО "Байт Софт" (город Барнаул).В 2003-2004 годах – начальник сектора абонентского оборудования ЗАО "Мобильные ТелеСистемы – Барнаул".В 2004-2005 годах – начальник отдела обеспечения продаж и абонентского обслуживания департамента по работе с партнерами ОАО "МТС" МР "Сибирь" (город Новосибирск).В 2005-2008 годах – директор департамента по работе с ключевыми клиентами ОАО "МТС" МР "Сибирь".В 2008-2009 годах – коммерческий директор по работе с бизнес-рынком филиала ОАО "МТС" МР "Сибирь".В 2009-2012 годах – директор филиала ОАО "МТС" в Воронежской области.С 2012 по 2016 год работал в должности заместителя председателя правительства Воронежской области. Координировал промышленность и транспорт, связь, информационные технологии и массовые коммуникации, потребительский рынок и предпринимательство, туризм.В 2016-2017 года возглавлял департамент региональной промышленной политики и проектного управления министерства промышленности и торговли России.С 2017 года – заместитель министра промышленности и торговли РФ.15 мая 2024 года указом президента РФ назначен временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области. Действительный государственный советник РФ II класса (2023).Награжден Орденом Дружбы (2022), медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2020). Алексей Беспрозванных женат, воспитывает двоих детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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калининградская область
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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справки, россия, калининградская область, воронежская область, алексей беспрозванных, мтс
Справки, Россия, Калининградская область, Воронежская область, Алексей Беспрозванных, МТС

Биография Алексея Беспрозванных

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкАлексей Беспрозванных
Алексей Беспрозванных - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости / Виталий Невар
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Алексей Беспрозванных. Архивное фото
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Временно исполняющий обязанности губернатора Калининградской области Алексей Сергеевич Беспрозванных родился 23 августа 1979 года в городе Лениногорске Казахской ССР (ныне Риддер, Республика Казахстан).
Окончил Алтайский государственный технический университет имени И.И. Ползунова по специальности "Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств ", получил степень магистра техники и технологий; в том же вузе с получил второе высшее образование по специальности "Экономика и управление на предприятии машиностроения".
Прошел обучение по программе "Подготовка и переподготовка резерва управленческих кадров" в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Прошел также обучение по программам Mini MBA (2008) и Executive MBA (2010).
В 2002-2003 годах работал специалистом Бюро внедрения ERP-систем в Центр КИТ ООО "Байт Софт" (город Барнаул).
В 2003-2004 годах – начальник сектора абонентского оборудования ЗАО "Мобильные ТелеСистемы – Барнаул".
В 2004-2005 годах – начальник отдела обеспечения продаж и абонентского обслуживания департамента по работе с партнерами ОАО "МТС" МР "Сибирь" (город Новосибирск).
В 2005-2008 годах – директор департамента по работе с ключевыми клиентами ОАО "МТС" МР "Сибирь".
В 2008-2009 годах – коммерческий директор по работе с бизнес-рынком филиала ОАО "МТС" МР "Сибирь".
В 2009-2012 годах – директор филиала ОАО "МТС" в Воронежской области.
С 2012 по 2016 год работал в должности заместителя председателя правительства Воронежской области. Координировал промышленность и транспорт, связь, информационные технологии и массовые коммуникации, потребительский рынок и предпринимательство, туризм.
В 2016-2017 года возглавлял департамент региональной промышленной политики и проектного управления министерства промышленности и торговли России.
С 2017 года – заместитель министра промышленности и торговли РФ.
15 мая 2024 года указом президента РФ назначен временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области.
Действительный государственный советник РФ II класса (2023).
Награжден Орденом Дружбы (2022), медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2020).
Алексей Беспрозванных женат, воспитывает двоих детей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиРоссияКалининградская областьВоронежская областьАлексей БеспрозванныхМТС
 
 
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