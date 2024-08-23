https://ria.ru/20240823/belgorod-1967954517.html

В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА

В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 23.08.2024

В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на всей территории Белгородской области, сообщили в ГУ МЧС по Белгородской области в... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T09:45

2024-08-23T09:45

2024-08-23T10:22

белгородская область

происшествия

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БЕЛГОРОД, 23 авг - РИА Новости. Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на всей территории Белгородской области, сообщили в ГУ МЧС по Белгородской области в Telegram-канале.Ракетную опасность объявили в 9.42."РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны", - говорится в сообщении регионального главка.

https://ria.ru/20240822/bpla-1967907245.html

белгородская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белгородская область, происшествия