https://ria.ru/20240823/belgorod-1967954517.html
В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА
В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 23.08.2024
В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на всей территории Белгородской области, сообщили в ГУ МЧС по Белгородской области в... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T09:45
2024-08-23T09:45
2024-08-23T10:22
белгородская область
происшествия
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БЕЛГОРОД, 23 авг - РИА Новости. Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на всей территории Белгородской области, сообщили в ГУ МЧС по Белгородской области в Telegram-канале.Ракетную опасность объявили в 9.42."РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны", - говорится в сообщении регионального главка.
https://ria.ru/20240822/bpla-1967907245.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, происшествия
Белгородская область, Происшествия
В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА
На всей территории Белгородской области объявлена опасность атаки БПЛА