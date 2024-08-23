https://ria.ru/20240823/bayden-1968154912.html

Байден попросил Нетаньяху отвести войска от границы Газы с Египтом

Байден попросил Нетаньяху отвести войска от границы Газы с Египтом - РИА Новости, 23.08.2024

Байден попросил Нетаньяху отвести войска от границы Газы с Египтом

Президент США Джо Байден попросил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху отвести израильские войска с определенного участка границы сектора Газа с Египтом РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T20:04

2024-08-23T20:04

2024-08-23T20:57

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден попросил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху отвести израильские войска с определенного участка границы сектора Газа с Египтом для подвижек в переговорах с палестинским движением ХАМАС о прекращении огня и освобождении заложников, сообщает портал Axios со ссылкой на израильских чиновников."Президент Байден попросил израильского премьер-министра Нетаньяху в ходе их звонка в среду согласиться отвести израильские войска от отрезка границы Египта с сектором Газа… чтобы переговоры по сделке могли продвинуться", - пишет издание.Издание отмечает, что Нетаньяху частично согласился на требование Байдена и заявил, что Израиль оставит одну позицию на границе Египта с сектором Газа.По данным издания, Байден попросил Нетаньяху отвести войска с участка расстоянием от одного до двух километров вблизи побережья рядом с районом Тель Аль-Султан, где укрывается большее число перемещенных палестинцев.Издание указывает, что в обмен на частичное согласие Нетаньяху США поддержали желание Израиля сохранить присутствие его армии вдоль Филадельфийского коридора в рамках первого этапа реализации возможной сделки.В то же время израильские чиновники заявили изданию, что не думают, что ХАМАС удовлетворит небольшое снижение израильского присутствия у границы Египта с сектором Газа.Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху неоднократно заявлял, что израильская армия останется в Филадельфийском коридоре с целью недопущения контрабанды оружия в руки ХАМАС. Армия Израиля недавно отчиталась об уничтожении 150 туннелей в районе Рафаха, в том числе тех, что проложены под границей сектора Газа и Египта. Египетская сторона на официальном уровне отвергает идею контроля границы израильскими силами, так как в Каире уверены, что это является нарушением мирного договора между Израилем и Египтом, подписанного еще в 1979 году.В конце мая президент США Джо Байден заявлял, что Израиль внес новое предложение о прекращении огня в секторе Газа, оно подразумевает три этапа и было передано на рассмотрение палестинскому движению ХАМАС. Как утверждалось ранее, вторая фаза этого плана предполагает бессрочное прекращение боевых действий в обмен на освобождение оставшейся части заложников.На прошлой неделе в Дохе проходили переговоры по прекращению огня в секторе Газа с участием Катара, Египта, США и Израиля. Руководство движения ХАМАС отказалось от участия в переговорах из-за отсутствия конкретики по условиям перемирия. Переговоры, как ожидается, продолжатся на этой неделе в Каире.Ключевым требованием Израиля в сфере безопасности, по которому не удается добиться консенсуса, является сохранение присутствия израильских сил в Филадельфийском коридоре на границе сектора Газа и Египта, чтобы исключить возможность контрабанды оружия для палестинского движения ХАМАС.По израильским данным, в плену у палестинских радикалов до сих пор остаются 109 заложников, порядка 40 из которых считаются погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были освобождены 146 человек, эта цифра включает в себя погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава.

https://ria.ru/20240820/peregovory-1967113247.html

https://ria.ru/20240823/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240806/izrail-1964308934.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, египет, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году